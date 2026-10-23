Video highlights HAGL 0-2 SLNA:
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Sau 4 vòng đấu, HAGL giành được 3 điểm, với 1 chiến thắng và 3 thất bại. Đây là thành tích không tốt với đoàn quân HLV Quang Trãi. Tại vòng 5, khi được trở về sân nhà Pleiku, đội bóng phố Núi làm tất cả để giành chiến thắng.
Tuy nhiên, HAGL không dễ hoàn thành mục tiêu khi đối thủ của họ đang có phong độ tốt. SLNA đang bất bại 4 trận, giành 8 điểm để đứng trong top đầu BXH.
Nếu vẫn thể hiện tốt như các trận đấu trước, SLNA có đủ cơ sở để giành 3 điểm trong chuyến làm khách trên sân của HAGL.
Đúng như dự đoán, SLNA có một thế trận áp đảo đối thủ, giành chiến thắng 2-0 ngay tại Pleiku. Với kết quả này, đội bóng xứ Nghệ tạm thời vươn lên dẫn đầu BXH V-League sau 5 vòng đấu.
90+3
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 nghiêng về SLNA.
90'
Bàn thắng!!! Guilherme vượt qua hậu vệ HAGL rồi chuyền bóng dọn cỗ để Abdel Amine Trần Đức Vinh đối mặt thủ môn Trung Kiên. Cầu thủ Việt kiều tung cú dứt điểm mang về bàn thắng thứ 2 cho đội khách.
80'
Phi Long có tình huống đối mặt với thủ môn Trần Trung Kiên của HAGL nhưng không thể ghi bàn, sau đó anh tiếp tục có cú dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành đội chủ nhà.
73'
Sau bàn mở tỷ số, SLNA vẫn chủ động chơi tấn công. Trong khi đó, HAGL thi đấu bế tắc, không tạo ra những tình huống có thể làm khó được hàng phòng ngự đội khách.
57'
Bàn thắng!!! Từ quả đá phạt góc bên cánh phải, ngoại binh Jairo bật cao đánh đầu tung lưới đội bóng cũ HAGL, mở tỷ số trận đấu.
56'
Hai đội chưa có tình huống nguy hiểm nào kể từ đầu hiệp 2.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45+6
Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.
40'
SLNA được hưởng quả đá phạt. Đức Vinh sút phạt đưa bóng chạm đầu một cầu thủ của HAGL đi hết đường biên ngang.
29'
Minh Tâm đánh đầu cận thành đưa bóng đúng vị trí thủ môn SLNA. Tuy nhiên trọng tài xác định trước đó một cầu thủ HAGL ở thế việt vị.
18'
Bàn thắng không được công nhận!!! Luiz Guilherme nhận đường chọc khe từ đồng đội, anh thoát xuống bên cánh trái trước khi sút tung lưới HAGL ở góc hẹp. Tuy nhiên, sau khi xem VAR, trọng tài Trung Kiên không công nhận bàn thắng khi cho rằng một cầu thủ của SLNA đã phạm lỗi trong pha tranh chấp trước đó.
16'
Sau những phút đầu chơi đôi công, hai đội chủ động giảm nhịp độ trận đấu, thậm chí đá khá thận trọng.
7'
Văn Quý ngã trong vòng cấm HAGL nhưng trọng tài xác định không có pha phạm lỗi của cầu thủ chủ nhà.
6'
Hai cầu thủ của SLNA phải nằm sân sau những pha va chạm với cầu thủ HAGL. Đội chủ nhà đang thi đấu rất quyết liệt.
3'
Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, hai đội đẩy cao tốc độ trận đấu, chủ động tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm.
17h00
Trận đấu bắt đầu. SLNA là đội giao bóng trước.
16h25
Đội hình xuất phát của SLNA:
16h20
Đây là trận đấu đầu tiên của HAGL trên sân Pleiku ở mùa giải năm nay. Do phải sửa chữa nên đội bóng phố Núi đăng ký sân Quy Nhơn làm sân nhà ở những vòng đấu vừa qua.
16h15
SLNA đang có khởi đầu tích cực tại V-League 2026/27. Sau 4 vòng đấu, đội bóng xứ Nghệ giành 8 điểm với 2 chiến thắng và 2 trận hòa, qua đó góp mặt trong nhóm dẫn đầu BXH. Đây là một kết quả nằm ngoài mong đợi với đội bóng thường xuyên phải lo trụ hạng như SLNA.
16h10
Ở 4 trận đấu vừa qua, HAGL ghi 7 bàn nhưng để thủng lưới tới 11 lần. Đây là thống kê phản ánh rõ sự mất cân bằng trong cách vận hành lối chơi của đội bóng phố Núi. Khi hàng công có thể tạo ra cơ hội và ghi bàn, tuyến dưới lại thường xuyên mắc sai sót. Ở trận gần nhất, trong khi các cầu thủ hàng công ghi 3 thắng, hàng phòng ngự lại để thủng lưới tới 4 bàn, qua đó trắng tay trong chuyến làm khách trên sân của Ninh Bình.
16h00
Đội hình xuất phát của HAGL: