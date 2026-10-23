Video highlights HAGL 0-2 SLNA:

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Sau 4 vòng đấu, HAGL giành được 3 điểm, với 1 chiến thắng và 3 thất bại. Đây là thành tích không tốt với đoàn quân HLV Quang Trãi. Tại vòng 5, khi được trở về sân nhà Pleiku, đội bóng phố Núi làm tất cả để giành chiến thắng.

Tuy nhiên, HAGL không dễ hoàn thành mục tiêu khi đối thủ của họ đang có phong độ tốt. SLNA đang bất bại 4 trận, giành 8 điểm để đứng trong top đầu BXH.

Nếu vẫn thể hiện tốt như các trận đấu trước, SLNA có đủ cơ sở để giành 3 điểm trong chuyến làm khách trên sân của HAGL.

Đúng như dự đoán, SLNA có một thế trận áp đảo đối thủ, giành chiến thắng 2-0 ngay tại Pleiku. Với kết quả này, đội bóng xứ Nghệ tạm thời vươn lên dẫn đầu BXH V-League sau 5 vòng đấu.