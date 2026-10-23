Tuyển Việt Nam và HLV Kim Sang Sik có thể sẽ cần nhiều hơn sự dũng cảm như Quang Hải trong đợt tập trung dịp FIFA Days vào tháng 11 tới.

Từ chuyện của Quang Hải

Ở đợt tập trung gần nhất, Quang Hải quyết định rút lui khỏi tuyển Việt Nam trước FIFA ASEAN Cup 2026 vì chấn thương. Nhưng với giới chuyên môn, tất cả đều hiểu quyết định mà cầu thủ người Đông Anh đưa ra xuất phát từ việc thể trạng và sự mệt mỏi sau quãng thời gian tập huấn, thi đấu liên tục từ CLB cho tới ĐTQG.

Với một cầu thủ như Quang Hải, việc không tham dự FIFA ASEAN Cup chắc chắn không phải quyết định dễ dàng. Nhưng đội trưởng tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup thừa hiểu rằng nếu không ở trạng thái tốt nhất, cố gắng góp mặt chưa chắc đã mang lại điều tích cực.

Việc Quang Hải rút lui khỏi tuyển Việt Nam ở đợt tập trung trước là điều rất đáng tôn trọng

Bóng đá Việt Nam không thiếu những câu chuyện cầu thủ cắn răng thi đấu vì màu cờ sắc áo. Đó là tinh thần đáng trân trọng, nhưng không nên vì thế mà mặc định mọi quyết định xin rút lui đều đáng bị nghi ngờ.

Thực tế ở FIFA ASEAN Cup 2026, ai cũng thấy hậu quả của việc cố gắng cống hiến, dù thể trạng không ổn hậu quả ra sao khi Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc đều đang phải dưỡng thương và chưa thể trở lại.

Vì thế, câu chuyện của Quang Hải không nên được nhìn đơn giản theo hướng một cầu thủ từ chối cơ hội khoác áo ĐTQG. Nếu thể trạng không bảo đảm, việc dừng lại để hồi phục là lựa chọn cần được tôn trọng. Cống hiến không có nghĩa là phải đánh đổi sức khỏe trong mọi hoàn cảnh.

... bản danh sách tuyển Việt Nam sắp tập trung

FIFA Days tháng 11 đang đến gần và danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị được công bố. Sau một giai đoạn thi đấu dày đặc, câu chuyện Quang Hải là điều đáng để HLV Kim Sang Sik lưu tâm khi lựa chọn nhân sự.

Tên tuổi, kinh nghiệm và phong độ ở CLB đều quan trọng, nhưng thể trạng tại thời điểm tập trung cũng không thể xem nhẹ. Một cầu thủ đang quá tải chưa chắc đã là lựa chọn tốt hơn người có phong độ ổn định và thể lực sung mãn. Nói cách khác, tuyển Việt Nam cần những người có khả năng đóng góp thực tế, chứ không chỉ cần một danh sách quy tụ nhiều cái tên nổi bật.

Khát vọng cống hiến là điều đáng khâm phục, nhưng sẽ chỉ tốt nhất khi đôi chân thực sự khoẻ mạnh

Điều này cũng đòi hỏi sự thẳng thắn từ cả hai phía. Cầu thủ phải trung thực về tình trạng sức khỏe nhằm giữ suất lên tuyển. Đổi lại, HLV Kim Sang Sik cũng cần đánh giá kỹ, trao đổi với CLB và tránh tạo áp lực khiến cầu thủ cảm thấy phải nhận lời triệu tập bằng mọi giá.

Dĩ nhiên, không thể lấy câu chuyện Quang Hải để cổ súy cho việc dễ dàng rút lui. Được gọi lên ĐTQG là vinh dự, và mỗi cầu thủ phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Nhưng trách nhiệm ấy không đồng nghĩa với việc bất chấp tình trạng thể lực, nhất là khi những trận đấu trước mắt không phải cơ hội cuối cùng để cống hiến.

Từ câu chuyện của Quang Hải để thấy rằng đôi khi không phải cố thêm 1 trận đấu mà biết dừng đúng lúc, trao cơ hội cho người mới đang đảm bảo thể trạng tốt hơn cũng có thể coi như sự đóng góp cho tuyển Việt Nam chứ không hẳn cứ ra sân mới là cống hiến.