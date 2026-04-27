Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 20

26/04

18:00

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-1 CA TPHCM

FPT Play, VTV5 Tây Nam Bộ, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV

26/04

18:00

SHB Đà Nẵng 3-3 Thể Công Viettel

FPT Play, TV360+9, TV360+3

26/04

19:15

CAHN 4-2 SLNA

FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV

CÚP FA ANH 2025/26 – BÁN KẾT

26/04
21:00

Chelsea 1-0 Leeds United

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 32

26/04
19:00

 Rayo Vallecano 3-3 Real Sociedad

ON FOOTBALL

26/04
21:15

 Real Oviedo 1-2 Elche

ON FOOTBALL

26/04
23:30

 Osasuna 2-1 Sevilla

ON FOOTBALL

27/04
02:00

 Villarreal 2-1 Celta Vigo

ON FOOTBALL

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 34

26/04
17:30

 Fiorentina 0-0 Sassuolo

26/04
20:00

 Genoa 0-2 Como

26/04
23:00

 Torino 2-2 Inter Milan

27/04
01:45

 AC Milan 0-0 Juventus

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 31

26/04
20:30

 Stuttgart 1-1 Werder Bremen

TV 360

26/04
22:30

 Dortmund 4-0 Freiburg

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 31

26/04
20:00

 Lorient 2-3 Strasbourg

ON SPORTS +

26/04
22:15

 Rennes 2-1 Nantes

 Le Havre 4-4 Metz

 Paris 0-1 Lille

ON SPORTS +

27/04
01:45

 Marseille 1-1 Nice

ON SPORTS +