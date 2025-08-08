Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

AFF CUP NỮ 2025 - VÒNG BẢNG

07/08

16:30

Myanmar 2-1 U23 Australia 

FPT Play

09/08

19:30

Philippines 7-0 Timor-Leste

FPT Play

GIAO HỮU CÁC CLB 2025

07/08 
23:30

Bayern Munich 4-0 Tottenham

UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG SƠ LOẠI

07/08  
23:00

Lincoln Red Imps FC 1-1 FC Noah

Fredrikstad 1-3 Midtjylland

07/08  
23:30

AEK Larnaca 4-1 Legia Warszawa

CFR Cluj 1-2 Sporting Braga

08/08  
00:00

BK Hacken 0-2 Brann

08/08  
00:30

PAOK Thessaloniki 0-0 Wolfsberger AC

08/08 
 01:00

Panathinaikos 0-0 Shakhtar Donetsk

HSK Zrinjski Mostar 1-1 Breidablik

08/08  
01:30

Servette 1-3 Utrecht

FCSB 3-2 Drita Gjilan

CONCACAF LEAGUES CUP 2025

08/08  
06:00

FC Cincinnati - Guadalajara Chivas

08/08  
06:30

Charlotte FC - Monterrey

08/08  
07:30

Colorado Rapids - Cruz Azul