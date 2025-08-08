|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
AFF CUP NỮ 2025 - VÒNG BẢNG
|
07/08
16:30
|
Myanmar 2-1 U23 Australia
|
FPT Play
|
09/08
19:30
|
Philippines 7-0 Timor-Leste
|
FPT Play
|
GIAO HỮU CÁC CLB 2025
|
07/08
|
Bayern Munich 4-0 Tottenham
|
UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG SƠ LOẠI
|
07/08
|
Lincoln Red Imps FC 1-1 FC Noah
|
Fredrikstad 1-3 Midtjylland
|
07/08
|
AEK Larnaca 4-1 Legia Warszawa
|
CFR Cluj 1-2 Sporting Braga
|
08/08
|
BK Hacken 0-2 Brann
|
08/08
|
PAOK Thessaloniki 0-0 Wolfsberger AC
|
08/08
|
Panathinaikos 0-0 Shakhtar Donetsk
|
HSK Zrinjski Mostar 1-1 Breidablik
|
08/08
|
Servette 1-3 Utrecht
|
FCSB 3-2 Drita Gjilan
|
CONCACAF LEAGUES CUP 2025
|
08/08
|
FC Cincinnati - Guadalajara Chivas
|
08/08
|
Charlotte FC - Monterrey
|
08/08
|
Colorado Rapids - Cruz Azul
