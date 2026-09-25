Indonesia bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với tham vọng chinh phục chức vô địch. HLV John Herdman triệu tập danh sách 23 cầu thủ chất lượng, trong đó điểm nhấn nằm ở hàng loạt gương mặt đang thi đấu tại châu Âu như Emil Audero, Kevin Diks, Dean James, Elkan Baggott, Justin Hubner, Nathan Tjoe-A-On, Ivar Jenner và Ole Romeny. Bên cạnh đội hình đắt giá, Indonesia còn nắm lợi thế cực lớn khi được thi đấu toàn bộ các trận trên sân nhà.
Trong khi đó, Singapore cũng mang sang Indonesia đội hình được chuẩn bị kỹ lưỡng dưới sự dẫn dắt của HLV Gavin Lee. Đội bóng đảo quốc Sư tử đang từng bước hoàn thiện lối chơi dựa trên tính kỷ luật cao và khả năng chuyển trạng thái nhanh.
Bước vào trận đấu, Indonesia là đội chủ động tấn công và có bàn thắng sớm ở phút 14 do công của Oratmangoen. Phút 70, sau khi bị nhận thẻ đỏ, Singapore thủng lưới lần thứ 2 từ tình huống phạt đền. 2-0 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.
90+6'
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 nghiêng về Indonesia.
90'
Hiệp 2 có 6 phút bù giờ.
80'
Dẫn trước 2 bàn, Indonesia chủ động giảm tốc độ trận đấu.
74'
Bàn thắng!!! Trên chấm 11m, Romeny đánh lừa thủ môn Singapore, nâng tỷ số lên 2-0 cho Indonesia.
70'
Trung vệ Baharudin của đội khách phạm lỗi với Baker của Indonesia ngay sát vòng cấm. Trọng tài ban đầu rút thẻ vàng nhưng sau khi tham khảo VAR đã quyết định phạt thẻ đỏ với cầu thủ Singapore.
58'
Song Ui Young có bóng từ khoảng cách gần 30m, anh tung ra cú sút xa nhưng bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn Paes bên phía Indonesia.
55'
Romeny đi bóng kỹ thuật trước khi tung ra cú sút từ khoảng cách 15m, nhưng bóng đi trúng chân hậu vệ Singapore.
50'
Trong những phút đầu hiệp 2, Indonesia tạo ra sức ép lớn trước khung thành Singapore. Đội chủ nhà chủ yếu sử dụng những quả tạt bổng để các tiền đạo đánh đầu.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45+3'
Romeny dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Singapre trong gang tấc, bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số cho đội chủ nhà. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Indonesia.
40'
Những phút vừa qua cả hai đội đều chơi bế tắc.
30'
Singapore đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công. Kể từ đầu trận đấu, đội bóng này vẫn chưa tạo ra tình huống thực sự nguy hiểm nào.
20'
Sau khi mở tỷ số, Indonesia vẫn tiếp tục gia tăng sức ép về phía khung thành Singapore.
14'
Bàn thắng!!! Chủ nhà Indonesia vượt lên dẫn trước 1-0 sau cú đệm lòng cận thành của Oratmangoen.
9'
Trong những phút đầu tiên, Indonesia chủ động đẩy cao đội hình chơi ép sân. Dù vậy, hàng thủ của Singapore được tổ chức tốt khiến các chân sút của đội chủ nhà chưa thể ghi bàn.
1'
Trận đấu bắt đầu.
19h50
Đội hình xuất phát của Indonesia:
19h45
Đội hình xuất phát của Singapore:
19h03
Trong lịch sử đối đầu, Indonesia có 30 chiến thắng, 11 trận hòa và 19 thất bại sau 60 lần gặp Singapore. Trong 5 cuộc chạm trán gần nhất, Indonesia thắng 2, hòa 2 và chỉ nhận 1 thất bại.
19h00
Đội hình xuất phát:
Indonesia: Audero, Ridho, Baggott, Hubner, Diks, Pelupessy, Haye, Tjoe-A-On, Vikri, Romeny, Oratmangoen
Singapore: Sunny, Stewart, Harun, Mahler, Abdullah, Nakamura, Ui-young, Shahiran, Zulkifli, Fandi, Anuar