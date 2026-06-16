Đội hình ra sân

Iran: Beiranvand, Mohammadi, Khalilzadeh, Nemati, Rezaeian, Mohebbi, Ghoddos, Ezatolahi, Yousefi, Taremi, Moghanlou.

New Zealand: Crocombe, Payne, Boxall, Surman, Cacace, Stamenic, Bell, McCowatt, Singh, Just, Wood.

Bàn thắng: Rezaeian 32', Mohebbi 64' - Just 7', 55'

16/06/2026 | 10:05

Kết thúc

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Hai đội chia điểm ngày ra quân - Ảnh: 433
Thu gọn
16/06/2026 | 09:58

90'

Hiệp hai có 5 phút bù giờ.

Thu gọn
16/06/2026 | 09:56

80'

Iran đang kiểm soát cuộc chơi nhưng New Zealand chủ động phòng ngự bên phần sân nhà.

Thu gọn
16/06/2026 | 09:40

72'

Mohebbi có cơ hội cứa lòng đầu vòng cấm nhưng hậu vệ New Zealand lăn xả truy cản.

Thu gọn
16/06/2026 | 09:33

64'

Bàn thắng (2-2, Mohebbi): Rezaeian tạt vào từ cánh phải cho Mohebbi bật cao đánh đầu gỡ hòa 2-2 cho Iran.

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Mohebbi ăn mừng bàn gỡ hòa - Ảnh: BR Football
Thu gọn
16/06/2026 | 09:23

55'

Bàn thắng (1-2, Elijah Just): Vẫn từ một pha tấn công trung lộ, Wood mồi bóng thuận lợi để Just lao lên dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-1 cho New Zealand.

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Just tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng - Ảnh: NF
Thu gọn
16/06/2026 | 09:14

47'

Chris Wood xử lý đầy dũng mãnh ngoài vòng cấm nhưng cú sút cuối cùng quá thiếu chính xác.

Thu gọn
16/06/2026 | 09:00

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 1-1 - Ảnh: NF
Thu gọn
16/06/2026 | 08:53

45'+5

Nemati đánh đầu tung lưới New Zealand sau quả đá phạt. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.

Thu gọn
16/06/2026 | 08:50

40'

Sau khi Iran gỡ hòa, nhịp độ trận đấu giảm xuống rõ rệt.

Thu gọn
16/06/2026 | 08:39

32'

Bàn thắng (1-1, Rezaeian): Sau nỗ lực xoay người kết thúc không thành của đồng đội, Rezaeian ập vào rất nhanh ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Iran.

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Rezaeian (23) gỡ hòa 1-1 - Ảnh: GE
Thu gọn
16/06/2026 | 08:34

30'

Hai đội đang tạo ra thế trận đôi công cực kỳ hấp dẫn. Ghoddos vừa bắt volley ngoài tuyến hai, bóng bay vọt xà.

Thu gọn
16/06/2026 | 08:26

23'

Taremi dẫn bóng phản công nhanh. Tiền đạo Iran ra chân quyết đoán từ cự ly chừng 25m, bóng dội cột dọc bật ra.

Thu gọn
16/06/2026 | 08:22

19'

Lại là Singh tung cú đá căng bằng chân trái ngoài vòng cấm, buộc thủ thành Beiranvand phải trổ tài cứu thua cho Iran.

Thu gọn
16/06/2026 | 08:15

12'

Sau bàn mở tỷ số sớm, New Zealand thi đấu đầy hưng phấn. Singh solo vào khu cấm địa rồi thực hiện cú vẩy má ngoài chân phải nguy hiểm.

Thu gọn
16/06/2026 | 08:12

7'

Bàn thắng (0-1, Just): Trong tình huống phối hợp tấn công trung lộ rất hay, Just chớp thời cơ nhanh, bắt volley sấm sét tung lưới Iran từ khoảng cách chừng 12m.

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Just ghi bàn đẹp mắt - Ảnh: ITV
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Elijah Just ghi bàn cho New Zealand - Ảnh: BR Football

Thu gọn
16/06/2026 | 08:07

4'

Những phút đầu diễn ra sôi nổi, với ưu thế có phần nghiêng về Iran, nhờ khả năng tổ chức lối chơi tốt hơn.

Thu gọn
16/06/2026 | 08:07

8h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
16/06/2026 | 07:27

7h

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Đội hình ra sân Iran vs New Zealand - Ảnh: TIF
Thu gọn
15/06/2026 | 21:14

6h30

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Các cầu thủ New Zealand tập luyện trước trận - Ảnh: F.N
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15/06/2026 | 21:13

6h

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Iran quyết tâm giành 3 điểm trước New Zealand - Ảnh: Khelnow
Thu gọn