Đội hình ra sân
Iran: Beiranvand, Mohammadi, Khalilzadeh, Nemati, Rezaeian, Mohebbi, Ghoddos, Ezatolahi, Yousefi, Taremi, Moghanlou.
New Zealand: Crocombe, Payne, Boxall, Surman, Cacace, Stamenic, Bell, McCowatt, Singh, Just, Wood.
Bàn thắng: Rezaeian 32', Mohebbi 64' - Just 7', 55'
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
80'
Iran đang kiểm soát cuộc chơi nhưng New Zealand chủ động phòng ngự bên phần sân nhà.
72'
Mohebbi có cơ hội cứa lòng đầu vòng cấm nhưng hậu vệ New Zealand lăn xả truy cản.
64'
Bàn thắng (2-2, Mohebbi): Rezaeian tạt vào từ cánh phải cho Mohebbi bật cao đánh đầu gỡ hòa 2-2 cho Iran.
55'
Bàn thắng (1-2, Elijah Just): Vẫn từ một pha tấn công trung lộ, Wood mồi bóng thuận lợi để Just lao lên dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-1 cho New Zealand.
47'
Chris Wood xử lý đầy dũng mãnh ngoài vòng cấm nhưng cú sút cuối cùng quá thiếu chính xác.
Kết thúc hiệp 1
45'+5
Nemati đánh đầu tung lưới New Zealand sau quả đá phạt. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.
40'
Sau khi Iran gỡ hòa, nhịp độ trận đấu giảm xuống rõ rệt.
32'
Bàn thắng (1-1, Rezaeian): Sau nỗ lực xoay người kết thúc không thành của đồng đội, Rezaeian ập vào rất nhanh ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Iran.
30'
Hai đội đang tạo ra thế trận đôi công cực kỳ hấp dẫn. Ghoddos vừa bắt volley ngoài tuyến hai, bóng bay vọt xà.
23'
Taremi dẫn bóng phản công nhanh. Tiền đạo Iran ra chân quyết đoán từ cự ly chừng 25m, bóng dội cột dọc bật ra.
19'
Lại là Singh tung cú đá căng bằng chân trái ngoài vòng cấm, buộc thủ thành Beiranvand phải trổ tài cứu thua cho Iran.
12'
Sau bàn mở tỷ số sớm, New Zealand thi đấu đầy hưng phấn. Singh solo vào khu cấm địa rồi thực hiện cú vẩy má ngoài chân phải nguy hiểm.
7'
Bàn thắng (0-1, Just): Trong tình huống phối hợp tấn công trung lộ rất hay, Just chớp thời cơ nhanh, bắt volley sấm sét tung lưới Iran từ khoảng cách chừng 12m.
4'
Những phút đầu diễn ra sôi nổi, với ưu thế có phần nghiêng về Iran, nhờ khả năng tổ chức lối chơi tốt hơn.
8h
Trận đấu bắt đầu.