Bàn thắng (1-2, Elijah Just): Vẫn từ một pha tấn công trung lộ, Wood mồi bóng thuận lợi để Just lao lên dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-1 cho New Zealand.

Just tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng - Ảnh: NF