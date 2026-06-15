8h ngày 16/6, sân Sofi:

Bốn năm trước, Iran khởi đầu chiến dịch World Cup 2022 bằng thảm bại 2-6 trước Anh. Kỳ này, họ có khởi đầu dự báo dễ chịu hơn, khi gặp New Zealand trên sân Sofi.

Chiến dịch vòng loại của Iran diễn ra suôn sẻ. Đoàn quân HLV Amir Ghalenoei sớm giành vé đến Bắc Mỹ, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đội tuyển ổn định và bản lĩnh nhất châu lục.

Iran dễ dàng vượt qua vòng loại - Ảnh: SI

Tuy vậy, công tác chuẩn bị của họ cho World Cup 2026 gặp không ít trở ngại. Căng thẳng chính trị giữa Iran và Mỹ buộc đội bóng này phải đóng quân tại biên giới Mexico. Điều đó khiến lịch trình di chuyển đến địa điểm thi đấu của Iran khá phức tạp.

Thêm nữa, việc giải VĐQG Iran bị tạm dừng từ đầu năm cũng làm nhiều tuyển thủ thiếu cảm giác chơi bóng đỉnh cao.

Gạt đi những âu lo, Iran vẫn được đánh giá cao nhờ lối đá kỷ luật, kinh nghiệm cùng nền tảng thể lực sung mãn.

Đội bóng Tây Á sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn, tuyến giữa giàu sức chiến đấu và hỏa lực trên hàng công đủ gây khó cho bất kỳ đội nào.

Bên kia chiến tuyến, con đường đến World Cup của New Zealand thênh thang hơn nhiều. Đoàn quân All Whites toàn thắng cả 5 trận vòng loại và thủng lưới một lần.

Thế nhưng, chất lượng đối thủ như Samoa, Vanuatu, Fiji hay New Caledonia chưa đủ kiểm chứng năng lực thực sự của đại diện châu Đại Dương.

Nghi ngờ đó càng gia tăng sau loạt giao hữu quốc tế vừa qua. New Zealand thua 4/5 trận gần nhất trước thềm World Cup, nhận 9 bàn thua và hiếm khi tạo ra cơ hội rõ ràng.

Iran nhiều cơ hội giành chiến thắng - Ảnh: T.T

Thất bại 0-1 trước tuyển Anh là kết quả chấp nhận được về mặt tỷ số. Nhưng các thống kê chuyên môn cho thấy, New Zealand không tạo ra sức ép đáng kể nào lên khung thành Tam sư suốt 90 phút.

Nhiều khả năng New Zealand sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự số đông, lùi sâu đội hình và cố gắng biến cuộc đối đầu với Iran thành màn tranh chấp thiên về thể lực.

Tuy nhiên, trước đối thủ đẳng cấp và sở hữu tiền đạo Taremi nhạy bén, New Zealand khó lòng làm nên chuyện.

Dự đoán: Iran thắng 1-0

Đội hình dự kiến

Iran: Beiranvand; Yousefi, Khalilzadeh, Nemati, Mohammadi; Ezatolahi, Mohebi, Ghoddos; Ghayedi, Taremi, Hosseinzadeh.

New Zealand: Crocombe; Payne, Boxall, Surman, Cacace; Stamenic, Bell; Garbett, Singh, Just; Wood.