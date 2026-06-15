Iran chưa vắng mặt ở kỳ World Cup nào, kể từ 2014, nên vượt trội so với đối thủ về kinh nghiệm chinh chiến ở giải đấu này.

Họ bước vào giải đấu đầy tự tin, có 2 chiến thắng ở giai đoạn chuẩn bị. Iran thắng 3-1 Gambia và 2-0 trước Bali hôm 4/6.

Các cầu thủ Iran thể hiện sự ổn định và tính kỷ luật trong lối chơi, không dễ để New Zealand xuyên thủng hàng phòng ngự của họ.

Có 2 chuyên gia tin vào chiến thắng cho Iran, trong khi chuyên gia BBC chọn New Zealand thắng. Ảnh: Footmood Daily

Với New Zealand, đây là lần trở lại đầu tiên của họ kể từ World Cup 2010 tại Nam Phi. Họ có 2 trận đấu ‘hâm nóng’ trước khi vào giải và đều kết thúc bằng thất bại: thua 0-4 Haiti và 0-1 trước Anh.

Việc không ghi được bàn thắng nào cho thấy khó khăn trong khâu dứt điểm của New Zealand. Thực tế, hàng công của họ ‘tịt ngòi’ trong 3 trận liên tiếp, kể từ tháng 11 năm ngoái.

New Zealand cần đội trưởng của họ, tiền đạo đang khoác áo Nottingham Forest, Chris Wood tìm lại được phong độ tốt nhất.

Trong 2 lần 2 đội từng so tài, Iran thắng 1 và hòa 1. Đại diện Tây Á đặt mục tiêu lấy trọn 3 điểm trước đối thủ được coi là ‘ít khó’ nhất bảng, do phía trước còn Bỉ và Ai Cập.

Theo đánh giá của chuyên gia Sportskeeda, với thực lực mạnh hơn, Iran sẽ làm được điều đó. Dự đoán tỷ số được đưa ra, Iran 2-0 New Zealand.

Chuyên gia Sportsmole cũng dự đoán với kết quả tương tự về trận đấu này. Trong khi đó, chuyên gia bóng đá BBC, Chris Sutton thì đặt niềm tin chiến thắng vào New Zealand. Ông dự đoán, đội sẽ thắng Iran 1-0.

Còn chuyên gia bóng đá của ESPN lại nghĩ trận đấu sẽ khép lại với tỷ số Iran 1-1 New Zealand.

Đội hình dự kiến:

Iran: Beiranvand; Rezaeian, Khalilzadeh, Kanaani, Hajsafi; Ezatolahi, Razzaghinia; Mohebi, Ghoddos, Ghayedi; Taremi.

New Zealand: Crocombe; Payne, Surman, Boxall, Cacace; Bell, Stamenic; Just, Garbett, Singh; Wood.