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MU mới giành được 7 điểm sau 7 vòng đấu - Ảnh: P.L

Đội hình ra sân

Leeds United: Trafford, Justin, Elvedi, Muharemovic, Bogle, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson, Stach, Okafor, Calvert-Lewin.

MU: Lammens, Dalot, Yoro, Maguire, Martinez, Baleba, Santos, Tielemans, Fernandes, Amad, Mbeumo.

Bàn thắng: Calvert-Lewin 51' - Mbeumo 35'

Kết quả
Vòng 7
17/10/2026 18:30:00 Everton 0 - 2 Chelsea
17/10/2026 21:00:00 Fulham 1 - 0 Hull City
17/10/2026 21:00:00 Manchester City 3 - 2 Ipswich
17/10/2026 21:00:00 Brentford 1 - 2 Liverpool
17/10/2026 23:30:00 Newcastle 0 - 1 Aston Villa
18/10/2026 20:00:00 Leeds 1 - 1 Manchester United
18/10/2026 20:00:00 Brighton 5 - 0 Crystal Palace
18/10/2026 20:00:00 Bournemouth 2 - 0 Sunderland
18/10/2026 | 22:04

Kết thúc

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Hai đội chia điểm trên sân Elland Road - Ảnh: 433
Thu gọn
18/10/2026 | 21:50

90'

Hiệp hai có 4 phút bù giờ.

Thu gọn
18/10/2026 | 21:42

84'

MU vẫn đang đang miệt mài tấn công tìm bàn thắng. Cunha vừa được tung vào sân thay cho Tielemans.

Thu gọn
18/10/2026 | 21:35

74'

Mason Mount được tung vào sân thay cho Baleba.

Thu gọn
18/10/2026 | 21:30

70'

Lại là Bruno thử vận may với pha kết thúc tầm xa nhưng thủ thành Trafford ôm gọn.

Thu gọn
18/10/2026 | 21:24

65'

Nhận bóng từ Yoro trong vòng cấm, Bruno Fernandes đá nối ngay bằng chân phải, bóng đi chệch cột.

Thu gọn
18/10/2026 | 21:11

51'

Bàn thắng (1-1, Calvert-Lewin): Bắt nguồn từ pha dàn xếp phạt góc, Calvert-Lewin đỡ được bóng rồi volley cận thành tung lưới Lammens san hòa 1-1.

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Calvert-Lewin ăn mừng bàn gỡ - Ảnh: P.L
Thu gọn
18/10/2026 | 21:03

46'

Ngay đầu hiệp hai, Mazraoui vào sân thay cho Lisandro Martinez.

Thu gọn
18/10/2026 | 20:50

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về MU - Ảnh: MUFC
Thu gọn
18/10/2026 | 20:43

42'

Bolge xâm nhập vòng cấm nhưng pha xoay người kết thúc bóng đi hơi nhẹ.

Thu gọn
18/10/2026 | 20:36

35'

Bàn thắng (0-1, Bryan Mbeumo): MU dàn xếp tấn công hay bên cánh phải. Tielemans thoát xuống rồi căng ngang dọn cỗ cho Mbeumo đệm cận thành tung lưới Leeds.

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Mbeumo đệm cận thành mở tỷ số - Ảnh: P.L
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Thu gọn
18/10/2026 | 20:33

32'

Lại là Mbeumo có cơ hội sau tình huống phản công nhanh. Tuy nhiên, cú đá cuối cùng bằng chân phải quá nhẹ.

Thu gọn
18/10/2026 | 20:27

27'

Bóng được tạt vào từ cánh phải cho Mbeumo bật cao thoải mái đánh đầu sạt cột gang tấc.

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Thu gọn
18/10/2026 | 20:25

24'

MU đang chơi tốt hơn nhờ tuyến giữa cơ động. Họ liên tục thực hiện những quả tạt sớm vào vòng cấm để khai thác điểm yếu của đối thủ.

Thu gọn
18/10/2026 | 20:18

17'

Bruno Fernandes nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha phạm lỗi nguy hiểm với hậu vệ đối phương.

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Bruno bị phạt thẻ vàng - Ảnh: Premier League
Thu gọn
18/10/2026 | 20:14

11'

Baleba đang thi đấu nổi bật trên hàng tiền vệ MU với nhưng pha tranh chấp tay đôi ấn tượng.

Thu gọn
18/10/2026 | 20:05

5'

Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm với những pha tranh chấp cực kỳ quyết liệt.

Thu gọn
18/10/2026 | 20:02

20h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
18/10/2026 | 18:48

18h30

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Đội hình ra sân Leeds vs MU
Thu gọn
18/10/2026 | 10:02

18h

Thông tin lực lượng

Leeds: Joe Rodon, Mateo Joseph, Dan James, Harry Wilson vắng mặt vì chấn thương.

MU: Manuel Ugarte, Patrick Dorgu, Luke Shaw, Noussair Mazraoui, Kobbie Mainoo và Benjamin Sesko chấn thương.

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MU sẽ có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: MUFC
Thu gọn