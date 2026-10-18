Đội hình ra sân
Leeds United: Trafford, Justin, Elvedi, Muharemovic, Bogle, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson, Stach, Okafor, Calvert-Lewin.
MU: Lammens, Dalot, Yoro, Maguire, Martinez, Baleba, Santos, Tielemans, Fernandes, Amad, Mbeumo.
Bàn thắng: Calvert-Lewin 51' - Mbeumo 35'
|Kết quả
|Vòng 7
|17/10/2026 18:30:00
|Everton 0 - 2 Chelsea
|17/10/2026 21:00:00
|Fulham 1 - 0 Hull City
|17/10/2026 21:00:00
|Manchester City 3 - 2 Ipswich
|17/10/2026 21:00:00
|Brentford 1 - 2 Liverpool
|17/10/2026 23:30:00
|Newcastle 0 - 1 Aston Villa
|18/10/2026 20:00:00
|Leeds 1 - 1 Manchester United
|18/10/2026 20:00:00
|Brighton 5 - 0 Crystal Palace
|18/10/2026 20:00:00
|Bournemouth 2 - 0 Sunderland
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
84'
MU vẫn đang đang miệt mài tấn công tìm bàn thắng. Cunha vừa được tung vào sân thay cho Tielemans.
74'
Mason Mount được tung vào sân thay cho Baleba.
70'
Lại là Bruno thử vận may với pha kết thúc tầm xa nhưng thủ thành Trafford ôm gọn.
65'
Nhận bóng từ Yoro trong vòng cấm, Bruno Fernandes đá nối ngay bằng chân phải, bóng đi chệch cột.
51'
Bàn thắng (1-1, Calvert-Lewin): Bắt nguồn từ pha dàn xếp phạt góc, Calvert-Lewin đỡ được bóng rồi volley cận thành tung lưới Lammens san hòa 1-1.
46'
Ngay đầu hiệp hai, Mazraoui vào sân thay cho Lisandro Martinez.
Kết thúc hiệp 1
42'
Bolge xâm nhập vòng cấm nhưng pha xoay người kết thúc bóng đi hơi nhẹ.
35'
Bàn thắng (0-1, Bryan Mbeumo): MU dàn xếp tấn công hay bên cánh phải. Tielemans thoát xuống rồi căng ngang dọn cỗ cho Mbeumo đệm cận thành tung lưới Leeds.
32'
Lại là Mbeumo có cơ hội sau tình huống phản công nhanh. Tuy nhiên, cú đá cuối cùng bằng chân phải quá nhẹ.
27'
Bóng được tạt vào từ cánh phải cho Mbeumo bật cao thoải mái đánh đầu sạt cột gang tấc.
24'
MU đang chơi tốt hơn nhờ tuyến giữa cơ động. Họ liên tục thực hiện những quả tạt sớm vào vòng cấm để khai thác điểm yếu của đối thủ.
17'
Bruno Fernandes nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha phạm lỗi nguy hiểm với hậu vệ đối phương.
11'
Baleba đang thi đấu nổi bật trên hàng tiền vệ MU với nhưng pha tranh chấp tay đôi ấn tượng.
5'
Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm với những pha tranh chấp cực kỳ quyết liệt.
20h
Trận đấu bắt đầu.
18h30
18h
Thông tin lực lượng
Leeds: Joe Rodon, Mateo Joseph, Dan James, Harry Wilson vắng mặt vì chấn thương.
MU: Manuel Ugarte, Patrick Dorgu, Luke Shaw, Noussair Mazraoui, Kobbie Mainoo và Benjamin Sesko chấn thương.