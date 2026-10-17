Kết quả vòng 7 Ngoại hạng Anh 2026/27
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP
17/10/2026 18:30:00 Everton - Chelsea FPT PLAY
17/10/2026 21:00:00 Fulham - Hull City FPT PLAY
17/10/2026 21:00:00 Brentford - Liverpool FPT PLAY
17/10/2026 21:00:00 Manchester City - Ipswich FPT PLAY
17/10/2026 23:30:00 Newcastle - Aston Villa FPT PLAY
18/10/2026 20:00:00 Brighton - Crystal Palace FPT PLAY
18/10/2026 20:00:00 Bournemouth - Sunderland FPT PLAY
18/10/2026 20:00:00 Leeds - Manchester United FPT PLAY
18/10/2026 22:30:00 Nottingham Forest - Arsenal FPT PLAY
20/10/2026 02:00:00 Tottenham - Coventry FPT PLAY