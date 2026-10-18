20h ngày 18/10, sân Elland Road:

Leeds và MU tái ngộ trong trận derby đầy duyên nợ, khi Quỷ đỏ phong độ chạm đáy sẽ hành quân đến "chảo lửa" Elland Road, vòng 7 Ngoại hạng Anh, lúc 20h ngày 18/10.

Leeds khởi đầu mùa giả mới đầy ấn tượng, đang đứng thứ 7 tại Premier League qua sáu vòng đấu.

Trong lần chạm trán gần nhất hồi tháng 4, dù phải làm khách tại Old Trafford, họ vẫn vươn lên dẫn hai bàn chỉ trong 30 phút đầu nhờ cú đúp của Noah Okafor.

MU khát khao chiến thắng hơn bao giờ hết - Ảnh: Sky Sports

Bước vào cuộc đối đầu hôm nay, Leeds đứng trước cơ hội lớn giành 2 chiến thắng liên tiếp trước MU tại giải quốc nội.

Dưới sự dẫn dắt của Daniel Farke, Leeds thi đấu có tính tổ chức cao và nằm trong nhóm đội gây áp lực tích cực nhất giải.

Họ đã thực hiện 76 đợt pressing tại Premier League mùa này, trung bình 12,67 đợt mỗi 90 phút, chỉ xếp sau Tottenham.

Trong khi đó, MU thuộc nhóm có chỉ số thấp, với khoảng 10 đợt pressing mỗi trận. Ở trận hòa 1-1 tại Old Trafford, Tottenham cũng có tổng quãng đường di chuyển nhiều hơn Quỷ đỏ tới 5 km.

Đoàn quân HLV Farke còn thể hiện phong độ sân nhà rất ấn tượng ở Premier League. Thất bại gần nhất của Leeds tại Elland Road trong khuôn khổ giải đấu là trước Sunderland hồi tháng 3. Kể từ đó, họ bất bại 8 trận sân nhà, giành 5 chiến thắng.

Ngược lại, MU chưa được ca khúc khải hoàn trên sân khách tại Ngoại hạng Anh mùa này, trải qua 5 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng trên mọi đấu trường.

Tuy nhiên, chuyến làm khách trên sân Leeds sẽ cực kỳ khó khăn - Ảnh: SunSport

Những vấn đề nơi hàng thủ cùng tình trạng chấn thương phía MU càng tiếp thêm sự tự tin cho Leeds. Luke Shaw một lần nữa ngồi ngoài, buộc Quỷ đỏ phải bố trí Ayden Heaven đá hậu vệ trái trận gặp Atletico Madrid.

Đội bóng của Michael Carrick đang phòng ngự mong manh và thiếu sự khẩn trương và mạnh mẽ trong lối chơi trên khắp mặt sân.

Làm khách ở Elland Road, nơi bầu không khí luôn đặc biệt nóng bỏng mỗi khi MU xuất hiện, sẽ khiến khó khăn của Quỷ đỏ thêm chồng chất.

Dự đoán: Leeds thắng 3-1

Thông tin lực lượng

Leeds: Joe Rodon, Mateo Joseph, Dan James, Harry Wilson vắng mặt vì chấn thương.

MU: Manuel Ugarte, Patrick Dorgu, Luke Shaw, Noussair Mazraoui, Kobbie Mainoo và Benjamin Sesko chấn thương.

Đội hình dự kiến

Leeds United: Trafford, Justin, Elvedi, Muharemovic, Bogle, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson, Stach, Okafor, Calvert-Lewin.

MU: Lammens, Dalot, Yoro, Maguire, Martinez, Baleba, Tielemans, Mbeumo, Fernandes, Rashford, Cunha.