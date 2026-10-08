CAHN tự tin đánh bại chủ nhà Lion City Sailors trong trận mở màn bảng B Cúp CLB Đông Nam Á 2026/27, lúc 18h30 ngày 8/10.

CAHN bắt đầu hành trình tại bảng B Cúp CLB Đông Nam Á 2026/27 bằng chuyến làm khách trên sân của Lion City Sailors FC. Đây là trận đấu mà đoàn quân HLV Polking rất tự tin giành chiến thắng.

Lion City Sailors FC là đương kim vô địch giải VĐQG Singapore (Singapore Premier League). Đội bóng của HLV Mark Jackson khởi đầu mùa giải mới với 3 trận đấu, trong đó thắng trước Tampines Rovers FC, trước khi lần lượt hòa Hougang United FC và BG Pathum United FC ở AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á).

Đội bóng này không phải là đối thủ xa lạ của CAHN. Ở lần chạm trán gần nhất trên sân Hàng Đẫy, đại diện Việt Nam thắng đậm Lion City với tỷ số 5-0. Leo Artur lập hat-trick, trong khi Đình Bắc và Văn Đô cũng ghi bàn.

CAHN rất tự tin giành chiến thắng. Ảnh: S.N

Việc từng đánh bại dễ dàng đội bóng Singapore tạo nên sự tự tin rất cao với CAHN. Sau thất bại 1-4 trước Gamba Osaka ở trận mở màn AFC Champions League (Cúp C1 châu Á), thầy trò HLV Polking cần một chiến thắng, khẳng định vị thế của đại diện hàng đầu bóng đá Việt Nam.

Tại V-League, CAHN đang duy trì thành tích toàn thắng sau 3 vòng đấu và đặc biệt chưa để thủng lưới. Ở vòng gần nhất, nhà ĐKVĐ đánh bại Đồng Nai 3-0.

Vấn đề khiến HLV Polking phải suy nghĩ khi tới làm khách trên sân của Lion City Sailors FC chính là việc có nên sử dụng các cầu thủ vừa trở lề ở tuyển Việt Nam hay không. Nhiều khả năng những Cao Quang Vinh, Adou Minh, Thành Long, Đình Bắc... sẽ được tung vào sân ở hiệp 2 để tránh nguy cơ quá tải.

Dù không sử dụng đội hình mạnh nhất, CAHN chỉ cần chơi đúng sức, sẽ giành 3 điểm trận ra quân trước đại diện Singapore.

Trận đấu giữa Lion City Sailors vs CAHN lăn bóng vào lúc 18h30 ngày 8/10 trên SVĐ Jalan Besar, Singapore.