Đội hình ra sân
Liverpool: Alisson, Frimpong, Gomez, Van Dijk, Robertson, Mac Allister, Gravenberch, Ngumoha, Szoboszlai, Wirtz, Gakpo.
Tottenham: Vicario, Danso, Dragusin, Spence, Porro, Gray, Souza, Sarr, Solanke, Richarlison, Tel.
Bàn thắng: Szoboszlai 18' - Richarlison 90'
|Kết quả
|Vòng 30
|14/03/2026 22:00:00
|Burnley 0 - 0 Bournemouth
|14/03/2026 22:00:00
|Sunderland 0 - 1 Brighton
|15/03/2026 00:30:00
|Chelsea 0 - 1 Newcastle
|15/03/2026 00:30:00
|Arsenal 2 - 0 Everton
|15/03/2026 03:00:00
|West Ham 1 - 1 Manchester City
|15/03/2026 21:00:00
|Manchester United 3 - 1 Aston Villa
|15/03/2026 21:00:00
|Nottingham Forest 0 - 0 Fulham
|15/03/2026 21:00:00
|Crystal Palace 0 - 0 Leeds
|15/03/2026 23:30:00
|Liverpool 1 - 1 Tottenham
Kết thúc
90'
Bàn thắng (1-1, Richarlison): Sau pha càn lướt hay của Kolo Muani, bóng đến chân Richarlison. Tiền đạo người Brazil đá nối ngay vào góc gần san hòa 1-1.
88'
Tottenham thiếu bài vở tấn công nên đành cầu may với những cú sút xa. Đến lượt Xavi Simon thử tài Alisson từ khoảng cách gần 30m chưa thành công.
75'
Szoboszlai thử vận may với pha kết thúc tầm xa thiếu chính xác.
78'
Bóng được tạt vào cánh trái nhưng Richarlison không thể đánh đầu ở cự ly gần.
73'
Sau sai lầm của Dragusin, Salah quăng chân phải, bóng đi sạt cột dọc.
70'
Tottenham bắt đầu đẩy cao đội hình, tạo điều kiện cho Liverpool thực hiện những đợt phản công rất thoáng. Tuy nhiên, Salah hay Ekitike chưa tận dụng được thời cơ.
64'
HLV Arne Slot tung Salah cùng Ekitike vào sân.
54'
Richarlison che bóng khéo léo trước sự áp sát của Van Dijk rồi quăng chân trái ngay, buộc Alisson phải trổ tài.
50'
Frimpong lao lên như mũi tên bên cánh phải rồi căng ngang vào trong cho Ngumoha. Tài năng 17 tuổi này lại kết thúc ra ngoài khá đáng tiếc.
Kết thúc hiệp 1
45'+2
Từ quả phạt góc bên cánh trái, Richarlison bật cao đánh đầu hiểm hóc nhưng người đồng hương Alisson đã xuất sắc cứu thua cho Liverpool.
44'
Mathys Tel tạt đẹp vào từ cánh trái cho Richarlison đánh đầu đưa bóng bay sạt cột. Cơ hội rõ rệt nhất kể từ đầu trận của đội khách.
36'
Gakpo tung cú đá căng đầu vòng cấm, bóng dội cột dọc khung thành Tottenham.
26'
Sau khi có bàn vượt lên, Liverpool vẫn thi đấu chủ động, trong bối cảnh Tottenham cũng chưa sẵn sàng đẩy cao đội hình đôi công.
18'
Bàn thắng (1-0, Szoboszlai): Liverpool được hưởng quả đá phạt bên ngoài vòng cấm. Szoboszlai bước lên thực hiện cú đá qua hàng rào, dù Vicario chạm được tay vào bóng nhưng thủ môn Tottenham không thể ngăn được bàn thua.
12'
Souza thử tài thủ thành Alisson với pha nã rocket từ khoảng cách 30m nhưng bị đẩy qua xà.
10'
Liverpool phản công thần tốc từ đường chọc khe của Gravenberch. Writz kiến tạo cho Gakpo nhưng tiền đạo người Hà Lan kết thúc quá vội vàng.
5'
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Liverpool tràn lên tấn công mạnh mẽ. Bóng liên tục được đẩy ra biên cho Frimpong tạt vào.
Thông tin lực lượng
Liverpool: Giovanni Leoni, Conor Bradley, Wataru Endo và Alexander Isak vắng mặt vì chấn thương.
Tottenham: Van de Ven bị treo giò. Bergvall, Davies, Kudus, Bentancur, Kulusevski, Maddison và Odobert chấn thương.