Richarlison ăn mừng bàn gỡ hòa - Ảnh: P.L

Đội hình ra sân

Liverpool: Alisson, Frimpong, Gomez, Van Dijk, Robertson, Mac Allister, Gravenberch, Ngumoha, Szoboszlai, Wirtz, Gakpo.

Tottenham: Vicario, Danso, Dragusin, Spence, Porro, Gray, Souza, Sarr, Solanke, Richarlison, Tel.

Bàn thắng: Szoboszlai 18' - Richarlison 90'

Kết quả
Vòng 30
14/03/2026 22:00:00 Burnley 0 - 0 Bournemouth
14/03/2026 22:00:00 Sunderland 0 - 1 Brighton
15/03/2026 00:30:00 Chelsea 0 - 1 Newcastle
15/03/2026 00:30:00 Arsenal 2 - 0 Everton
15/03/2026 03:00:00 West Ham 1 - 1 Manchester City
15/03/2026 21:00:00 Manchester United 3 - 1 Aston Villa
15/03/2026 21:00:00 Nottingham Forest 0 - 0 Fulham
15/03/2026 21:00:00 Crystal Palace 0 - 0 Leeds
15/03/2026 23:30:00 Liverpool 1 - 1 Tottenham
BXH Premier League sau vòng 30
16/03/2026 | 01:43

Kết thúc

Một điểm quý giá của Tottenham giành được tại Anfield - Ảnh: P.L
16/03/2026 | 01:18

90'

Bàn thắng (1-1, Richarlison): Sau pha càn lướt hay của Kolo Muani, bóng đến chân Richarlison. Tiền đạo người Brazil đá nối ngay vào góc gần san hòa 1-1.

Richarlison gỡ hòa cho đội khách - Ảnh: P.L
16/03/2026 | 01:16

88'

Tottenham thiếu bài vở tấn công nên đành cầu may với những cú sút xa. Đến lượt Xavi Simon thử tài Alisson từ khoảng cách gần 30m chưa thành công.

16/03/2026 | 01:13

75'

Szoboszlai thử vận may với pha kết thúc tầm xa thiếu chính xác.

Hai đội chơi ăn miếng trả miếng - Ảnh: P.L
16/03/2026 | 01:07

78'

Bóng được tạt vào cánh trái nhưng Richarlison không thể đánh đầu ở cự ly gần.

16/03/2026 | 01:01

73'

Sau sai lầm của Dragusin, Salah quăng chân phải, bóng đi sạt cột dọc.

16/03/2026 | 00:59

70'

Tottenham bắt đầu đẩy cao đội hình, tạo điều kiện cho Liverpool thực hiện những đợt phản công rất thoáng. Tuy nhiên, Salah hay Ekitike chưa tận dụng được thời cơ.

16/03/2026 | 00:52

64'

HLV Arne Slot tung Salah cùng Ekitike vào sân.

16/03/2026 | 00:43

54'

Richarlison che bóng khéo léo trước sự áp sát của Van Dijk rồi quăng chân trái ngay, buộc Alisson phải trổ tài.

Richarlison chưa có duyên ghi bàn - Ảnh: P.L
16/03/2026 | 00:39

50'

Frimpong lao lên như mũi tên bên cánh phải rồi căng ngang vào trong cho Ngumoha. Tài năng 17 tuổi này lại kết thúc ra ngoài khá đáng tiếc.

16/03/2026 | 00:21

Kết thúc hiệp 1

45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Liverpool - Ảnh: LFC
16/03/2026 | 00:18

45'+2

Từ quả phạt góc bên cánh trái, Richarlison bật cao đánh đầu hiểm hóc nhưng người đồng hương Alisson đã xuất sắc cứu thua cho Liverpool.

Richarlison bỏ lỡ cơ hội từ quả đánh đầu - Ảnh: P.L
16/03/2026 | 00:14

44'

Mathys Tel tạt đẹp vào từ cánh trái cho Richarlison đánh đầu đưa bóng bay sạt cột. Cơ hội rõ rệt nhất kể từ đầu trận của đội khách.

16/03/2026 | 00:06

36'

Gakpo tung cú đá căng đầu vòng cấm, bóng dội cột dọc khung thành Tottenham.

15/03/2026 | 23:58

26'

Sau khi có bàn vượt lên, Liverpool vẫn thi đấu chủ động, trong bối cảnh Tottenham cũng chưa sẵn sàng đẩy cao đội hình đôi công.

15/03/2026 | 23:49

18'

Bàn thắng (1-0, Szoboszlai): Liverpool được hưởng quả đá phạt bên ngoài vòng cấm. Szoboszlai bước lên thực hiện cú đá qua hàng rào, dù Vicario chạm được tay vào bóng nhưng thủ môn Tottenham không thể ngăn được bàn thua.

Szoboszlai sút phạt đẳng cấp - Ảnh: P.L
15/03/2026 | 23:42

12'

Souza thử tài thủ thành Alisson với pha nã rocket từ khoảng cách 30m nhưng bị đẩy qua xà.

15/03/2026 | 23:40

10'

Liverpool phản công thần tốc từ đường chọc khe của Gravenberch. Writz kiến tạo cho Gakpo nhưng tiền đạo người Hà Lan kết thúc quá vội vàng.

Tài năng trẻ Ngumoha hoạt động bên cánh trái - Ảnh: Premier League
15/03/2026 | 23:35

5'

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Liverpool tràn lên tấn công mạnh mẽ. Bóng liên tục được đẩy ra biên cho Frimpong tạt vào.

15/03/2026 | 23:32

23h30

Trận đấu bắt đầu.

15/03/2026 | 23:07

22h30

Đội hình ra sân Liverpool - Ảnh: LFC
Đội hình ra sân Tottenham - Ảnh: SpursOfficial
15/03/2026 | 13:30

21h

Cầu thủ Tottenham trên sân tập - Ảnh: SpursOfficial
15/03/2026 | 13:29

20h

Thông tin lực lượng

Liverpool: Giovanni Leoni, Conor Bradley, Wataru Endo và Alexander Isak vắng mặt vì chấn thương.

Tottenham: Van de Ven bị treo giò. Bergvall, Davies, Kudus, Bentancur, Kulusevski, Maddison và Odobert chấn thương.

Liverpool được đánh giá cao hơn - Ảnh: Sky Sports
