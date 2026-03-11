HDEt4HoWQAIiQG2.jpg
Đội hình ra sân Galatasaray
editorial_uefa_com galatasaray_as_v_liverpool_fc_ _uefa_champions_league_2025_26_round_of_16_first_leg (1).jpg
Florian Writz bỏ lỡ cơ hội ngay đầu trận
HDEvoNoWgAEZOAU.jpg
Phút thứ 7, từ tình huống dàn xếp phạt góc, đội chủ nhà có bàn mở tỷ số
HDExZKeXEAAEpJ .jpg
Osimhen đánh đầu chuyền cho Lemina ghi bàn ở cự ly gần
HDEWLKBXQAA11oI.jpg
Niềm vui của Mario Lemina
editorial_uefa_com galatasaray_as_v_liverpool_fc_ _uefa_champions_league_2025_26_round_of_16_first_leg (3).jpg
Khoảng thời gian tiếp theo, hai đội chơi ăn miếng trả miếng
HDEfJC1WoAAyjCZ.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Galatasaray
editorial_uefa_com galatasaray_as_v_liverpool_fc_ _uefa_champions_league_2025_26_round_of_16_first_leg (5).jpg
Sang hiệp hai, Salah bị rút ra sân sớm vì thi đấu mờ nhạt
editorial_uefa_com galatasaray_as_v_liverpool_fc_ _uefa_champions_league_2025_26_round_of_16_first_leg (4).jpg
Osimhen một lần đưa được bóng vào lưới Liverpool nhưng VAR từ chối
editorial_uefa_com galatasaray_as_v_liverpool_fc_ _uefa_champions_league_2025_26_round_of_16_first_leg (2).jpg
Ekitike có cơ hội tuyệt vời gỡ hòa nhưng bỏ lỡ đáng tiếc
editorial_uefa_com galatasaray_as_v_liverpool_fc_ _uefa_champions_league_2025_26_round_of_16_first_leg.jpg
Thắng 1-0 ở lượt đi, Galatasaray tự tin trước chuyến làm khách tại Anfield vào tuần sau
HDEuLBbaMAEXg3r.jpg
Chiến thắng xứng đáng của Galatasaray

Nguồn ảnh: Uefa, LFC