Real Madrid chuẩn bị đấu Man City ở vòng 1/8 Champions League trong bối cảnh Alvaro Arbeloa gặp khó về chiến thuật và phòng thay đồ thiếu tiếng nói chung.
Nguồn ảnh: Uefa, LFC
MU mê mẩn sao trẻ Yan Diomande được hét giá 100 triệu euro, Barca không muốn chi 30 triệu euro, gạ ‘Quỷ đỏ’ đổi Rashford lấy Balde.
Real Madrid lo việc Kylian Mbappe để lộ chuyện yêu đương với bạn gái nổi tiếng, ở giai đoạn quan trọng của mùa giải, có thể khiến họ phải trả giá đắt.
Nhận định bóng đá Newcastle vs Barca: Ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, Barca tự tin giành kết quả tích cực trên sân đối thủ Newcastle.
Đồng đội cũ Paul Scholes ‘đính chính’ chuyện mỉa mai Carrick sau khi MU thua 1-2 Newcastle, ‘chiến binh’ Nemanja Vidic nói cực hay.