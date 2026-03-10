0h45 ngày 11/3, sân RAMS Park:

Để góp mặt tại vòng 1/8 Champions League, Galatasaray đã xuất sắc vượt qua Juventus với tổng ý số 7-5, khi hai đội phải bước vào hiệp phụ căng thẳng ở lượt về.

Đối thủ tiếp theo của "ông lớn" Thổ Nhĩ Kỳ là cái tên không mấy xa lạ - Liverpool, đội đã phải hứng chịu thất bại 0-1 trên chính sào huyệt của Galatasaray hồi tháng 9 năm ngoái.

Liverpool thua Galatasaray ở vòng bảng hồi tháng 9 năm ngoái - Ảnh: SunSport

Bàn thắng duy nhất của đội bóng áo đỏ vàng được Osimhen trên chấm 11m. Galatasaray đã chiến đấu quả cảm để giữ sạch mành lưới, buộc Salah cùng đồng đội phải ra về tay trắng.

HLV Okan Buruk hy vọng, đoàn quân ông dẫn dắt sẽ tiếp tục phát huy chuỗi phong độ ấn tượng gần đây, với 3 chiến thắng liên tiếp và 5 trận liền ca khúc khải hoàn trên sân nhà.

Hàng công Galatasaray với những cái tên chất lượng như Osimhen, Leroy Sane hay Noa Lang gây ấn tượng mạnh khi ghi ít nhất 3 bàn ở 8/13 trận gần nhất tại RAMS Park thuộc khuôn khổ cúp châu Âu.

Bên kia chiến tuyến, Liverpool bay đến Thổ Nhĩ Kỳ sau hai trận liền đấu với Wolves. Họ thua 1-2 tại Ngoại hạng Anh, nhưng sau đó thắng lại 3-1 ở FA Cup.

Thực tế, thất bại trước Wolves là lần duy nhất mà Liverpool không thắng trong 6 trận vừa qua. Tuy vậy, các học trò HLV Arne Slot thi đấu cũng kém nổi bật.

Liverpool sẽ có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: T.I.A

Lữ đoàn đỏ để thủng lưới nhiều hơn trong 3 trận gần đây (5 bàn), so với 6 trận trước đó (3 bàn).

Bỏ lại đằng sau sự thất thường tại Premier League, Liverpool xứng đáng nhận lời khen cho những màn trình diễn trên sân khách Champions League mùa này.

Chính vì thế, họ được đánh giá rất cao trước chuyến hành quân xa, bất chấp kết quả đối đầu không mấy khả quan với Galatasaray (thua 3, hòa 2, thắng 1 trận).

Dự đoán: Hòa 2-2

Thông tin lực lượng

Galatasaray: Không có ca chấn thương nào nghiêm trọng.

Liverpool: Alexander Isak và Conor Bradley vắng mặt vì chấn thương. Florian Writz sẵn sàng tái xuất.

Đội hình dự kiến

Galatasaray: Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Lemina; Yilmaz, Akgun, Lang; Osimhen.

Liverpool: Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike.