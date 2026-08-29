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Victor Munoz gỡ hòa cho Liverpool lúc cuối trận - Ảnh: P.L

Đội hình ra sân

Liverpool: Alisson; Frimpong, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Mac Allister; Munoz, Wirtz, Gakpo; Isak.

Nottingham Forest: Sels; Cunha, Milenkovic, Murillo; Aina, McAtee, Schlager, Williams; Gibbs-White, Ndoye; Jesus.

Bàn thắng: Isak 60', Munoz 82' - Ndoye 24', Gibbs-White 70' (pen)

29/08/2026 | 20:34

Kết thúc

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Liverpool chỉ giành được 1 điểm trước Forest - Ảnh: OneFootball
Thu gọn
29/08/2026 | 20:23

90'

Hiệp hai có 5 phút bù giờ.

Thu gọn
29/08/2026 | 20:14

82'

Bàn thắng (2-2, Victor Munoz): Đón đường chuyền thông minh của Writz, Munoz xoay người khéo léo rồi tung cú đá căng cháy lưới Forest gỡ hòa 2-2.

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Victor Munoz tỏa sáng đúng - Ảnh: Premier League
Thu gọn
29/08/2026 | 20:10

79'

Araujo vừa vào sân đã phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với Igor Jesus.

Thu gọn
29/08/2026 | 20:09

76'

Sau bàn thua thứ hai, các cầu thủ Liverpool dồn lên tấn công mạnh mẽ.

Thu gọn
29/08/2026 | 20:02

70'

Bàn thắng (1-2, Gibbs-White): Trên chấm 11m, Gibbs-White đánh lừa thủ thành Alisson nâng tỷ số lên 2-1.

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Gibbs-White ăn mừng bàn thắng trên chấm penalty - Ảnh: P.L
Thu gọn
29/08/2026 | 19:52

60'

Bàn thắng (1-1, Alexander Isak): Gakpo bứt phá bên cánh phải rồi căng ngang dọn cỗ cho Isak đệm cận thành tung lưới Forest, quân bình tỷ số 1-1.

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Isak gỡ hòa cho Liverpool - Ảnh: P.L
Thu gọn
29/08/2026 | 19:40

49'

Gakpo thoát xuống bên cánh phải rồi tạt vào thuận lợi để Munoz đánh đầu vọt xà.

Thu gọn
29/08/2026 | 19:39

48'

Nottingham Forest đang tổ chức phản công lợi hại, với những pha băng lên tốc độ rồi dứt điểm của Ndoye.

Thu gọn
29/08/2026 | 19:29

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Nottingham Forest - Ảnh: NFFC
Thu gọn
29/08/2026 | 19:27

38'

Bóng được tạt vào từ cánh phải cho Florian Writz bật cao đánh đầu buộc thủ môn Sels phải đẩy ra.

Thu gọn
29/08/2026 | 19:05

32'

Florian Writz quăng chân chéo góc tung lưới Forest. Tuy nhiên, VAR xác định Frimpong trước đó rơi vào thế việt vị nên bàn thắng không được công nhận.

Thu gọn
29/08/2026 | 18:56

24'

Bàn thắng (0-1, Ndoye): Gibbs-White chuyền dọn cỗ cho Ndoye bên cánh trái. Tiền đạo cánh người Thụy Sĩ cứa lòng nhằm góc xa tung lưới Liverpool.

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Ndoye mở tỷ số cho đội khách - Ảnh: Premier League

Thu gọn
29/08/2026 | 18:50

18'

McAtee tạt vào cho Igor Jesus đánh đầu cực kỳ nguy hiểm. Thật ngạc nhiên khi kể từ đầu trận, các cầu thủ đội khách tạo được nhiều cơ hội ăn bàn hơn Liverpool.

Thu gọn
29/08/2026 | 18:43

11'

Forest có cơ hội tuyệt vời để mở tỷ số. Tiếc rằng, pha đá nối của Igor Jesus bị hậu vệ Liverpool chặn lại.

Thu gọn
29/08/2026 | 18:39

5'

Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm tạo nên thế trận hấp dẫn.

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Hai đội nhập cuộc rất nhanh - Ảnh: Premier League
Thu gọn
29/08/2026 | 18:38

18h30

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
29/08/2026 | 17:31

17h30

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Đội hình ra sân Liverpool và Nottingham Forest - Ảnh: LFC - NFFC
Thu gọn
29/08/2026 | 13:14

16h30

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Cầu thủ Liverpool trong những bộ trang phục mới - Ảnh: LFC
Thu gọn
29/08/2026 | 13:14

16h

Thông tin lực lượng

Liverpool: Giovanni Leoni, Conor Bradley và Hugo Ekitike vắng mặt vì chấn thương.

Nottingham Forest: Nicolo Savona và Ryan Yates chấn thương. Khả năng ra sân của Neco Williams và Gibbs-White còn bỏ ngỏ.

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Liverpool quyết tâm giành 3 điểm - Ảnh: FB
Thu gọn