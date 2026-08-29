Đội hình ra sân
Liverpool: Alisson; Frimpong, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Mac Allister; Munoz, Wirtz, Gakpo; Isak.
Nottingham Forest: Sels; Cunha, Milenkovic, Murillo; Aina, McAtee, Schlager, Williams; Gibbs-White, Ndoye; Jesus.
Bàn thắng: Isak 60', Munoz 82' - Ndoye 24', Gibbs-White 70' (pen)
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
82'
Bàn thắng (2-2, Victor Munoz): Đón đường chuyền thông minh của Writz, Munoz xoay người khéo léo rồi tung cú đá căng cháy lưới Forest gỡ hòa 2-2.
79'
Araujo vừa vào sân đã phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với Igor Jesus.
76'
Sau bàn thua thứ hai, các cầu thủ Liverpool dồn lên tấn công mạnh mẽ.
70'
Bàn thắng (1-2, Gibbs-White): Trên chấm 11m, Gibbs-White đánh lừa thủ thành Alisson nâng tỷ số lên 2-1.
60'
Bàn thắng (1-1, Alexander Isak): Gakpo bứt phá bên cánh phải rồi căng ngang dọn cỗ cho Isak đệm cận thành tung lưới Forest, quân bình tỷ số 1-1.
49'
Gakpo thoát xuống bên cánh phải rồi tạt vào thuận lợi để Munoz đánh đầu vọt xà.
48'
Nottingham Forest đang tổ chức phản công lợi hại, với những pha băng lên tốc độ rồi dứt điểm của Ndoye.
Kết thúc hiệp 1
38'
Bóng được tạt vào từ cánh phải cho Florian Writz bật cao đánh đầu buộc thủ môn Sels phải đẩy ra.
32'
Florian Writz quăng chân chéo góc tung lưới Forest. Tuy nhiên, VAR xác định Frimpong trước đó rơi vào thế việt vị nên bàn thắng không được công nhận.
24'
Bàn thắng (0-1, Ndoye): Gibbs-White chuyền dọn cỗ cho Ndoye bên cánh trái. Tiền đạo cánh người Thụy Sĩ cứa lòng nhằm góc xa tung lưới Liverpool.
18'
McAtee tạt vào cho Igor Jesus đánh đầu cực kỳ nguy hiểm. Thật ngạc nhiên khi kể từ đầu trận, các cầu thủ đội khách tạo được nhiều cơ hội ăn bàn hơn Liverpool.
11'
Forest có cơ hội tuyệt vời để mở tỷ số. Tiếc rằng, pha đá nối của Igor Jesus bị hậu vệ Liverpool chặn lại.
5'
Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm tạo nên thế trận hấp dẫn.
18h30
Trận đấu bắt đầu.
17h30
16h30
16h
Thông tin lực lượng
Liverpool: Giovanni Leoni, Conor Bradley và Hugo Ekitike vắng mặt vì chấn thương.
Nottingham Forest: Nicolo Savona và Ryan Yates chấn thương. Khả năng ra sân của Neco Williams và Gibbs-White còn bỏ ngỏ.