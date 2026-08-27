Đội chủ sân Anfield đang ráo riết tìm kiếm ngôi sao mới cho hành lang cánh, sau khi Mohamed Salah chia tay CLB cuối mùa giải trước.

Ban đầu, nhà vô địch nước Pháp hét giá tới 145 triệu bảng cho Barcola trước sự quan tâm của nhiều đội bóng.

Barcola có thể gia nhập Liverpool với mức phí 115 triệu bảng - Ảnh: T.T

Tuy nhiên, theo The Times, PSG hiện có thể chấp nhận một thỏa thuận trị giá khoảng 115 triệu bảng.

Nếu thương vụ được hoàn tất với con số trên, Barcola sẽ trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ hai trong lịch sử Liverpool, chỉ sau Alexander Isak - người cập bến Anfield mức phí 125 triệu bảng hè năm ngoái.

Khoản tiền khổng lồ dành cho Barcola cũng có thể góp phần tạo nên cuộc "chạy đua vũ trang" chưa từng thấy trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng Premier League.

Hè này, hàng loạt thương vụ đã tiệm cận hoặc vượt ngưỡng 100 triệu bảng. Đáng chú ý có Elliot Anderson chuyển tới Manchester City và Morgan Rogers gia nhập Chelsea.

Trong khi một số thương vụ đình đám khác vẫn đang trong quá trình đàm phán. Enzo Fernandez tiếp tục được liên hệ với Man "xanh", còn Arsenal ráo riết theo đuổi chữ ký Julian Alvarez.

So với những con số trên, thỏa thuận trị giá 65 triệu bảng đưa Nicolas Jackson tới Aston Villa có vẻ khiêm tốn hơn, dù đây sẽ là bản hợp đồng kỷ lục của đội chủ sân Villa Park.

Theo The Telegraph, nếu những thương vụ nói trên cùng một số bản hợp đồng lớn khác hoàn tất, các CLB có thể chi tới 1 tỷ bảng chỉ trong hai tuần cuối kỳ chuyển nhượng hè 2026.