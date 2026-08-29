18h30 ngày 29/8, sân Anfield:

Bàn gỡ muộn của Szoboszlai trong chuyến làm khách Newcastle rõ ràng chưa đủ để đáp ứng kỳ vọng lớn dành cho Liverpool.

Khi đội bóng vùng Merseyside công bố Iraola là người kế nhiệm Arne Slot, quyết định nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Tuy nhiên, những gì diễn ra trong giai đoạn đầu mùa cho thấy, HLV mới của Liverpool sẽ cần nhiều sự kiên nhẫn từ người hâm mộ.

Liverpool vừa vất vả hòa Newcastle ngày ra quân - Ảnh: NYT

Hơn ai hết, Iraola hiểu rằng, xây dựng tập thể thành công cần thời gian. Bournemouth dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân Tây Ban Nha từng không thắng 9 vòng đầu tiên, nhưng sau đó liên tục tiến bộ qua ba mùa giải, cán đích ở vị trí thứ 12, thứ 9 và thứ 6.

Thành tích ấy giúp Iraola nhận được sự tôn trọng. Tuy nhiên, ông cần có các nhân tố phù hợp để triển khai ý tưởng. Ngày càng nhiều dấu hiệu tình hình ở Liverpool không hề đơn giản.

Liverpool chỉ vừa đủ giành vé dự Champions League mùa trước, trong bối cảnh không thắng 4 trận cuối mùa. Thành tích 60 điểm cũng là số điểm thấp nhất của CLB tại giải đấu cao nhất nước Anh kể từ mùa 2011/12.

Trận hòa 2-2 trên sân Newcastle càng cho thấy Liverpool sa sút nhanh đến mức nào. Đáng chú ý, Newcastle bước vào trận đấu với lực lượng suy yếu đáng kể khi chia tay Gordon, Sandro Tonali và Bruno Guimaraes.

Bất chấp điều đó, Chích chòe vẫn thi đấu đầy năng lượng và nhiệt huyết, hai lần trừng phạt hàng phòng ngự Liverpool bằng những pha phản công tốc độ.

Lối chơi tương đối đơn giản nhưng hiệu quả của Newcastle có thể trở thành công thức để các đối thủ tiếp theo khai thác Liverpool.

Nottingham Forest chắc chắn không phải ngoại lệ, nhất là khi họ thắng cả hai lần gần nhất hành quân tới Anfield mà không bị thủng lưới.

Nottingham Forest thắng 2 trận gần nhất ở Anfield - Ảnh: Independnt

Forest cũng đang bước vào triều đại mới và chịu không ít áp lực sau 2 thất bại liên tiếp trên sân nhà trước Leeds dưới thời Oliver Glasner.

Nhà cầm quân người Áo còn nhiều vấn đề phải giải quyết, đáng kể nhất là tìm người lấp khoảng trống mà Elliot Anderson để lại nơi tuyến giữa.

Dẫu vậy, Glasner vẫn nhận được sự hậu thuẫn trên thị trường chuyển nhượng. Tiền đạo Liam Delap là tân binh mới nhất cập bến City Ground trong thương vụ trị giá 50 triệu bảng.

Nhà cầm quân người Áo cần nhanh chóng mang về kết quả tích cực để tạo dựng niềm tin nơi người hâm mộ, đồng thời duy trì sự ủng hộ từ ông chủ Evangelos Marinakis, vốn nổi tiếng thiếu kiên nhẫn.

Chuyến làm khách tới Anfield có thể là cơ hội để Nottingham Forest giành điểm số đầu tiên.

Dự đoán: Hòa 1-1

Thông tin lực lượng

Liverpool: Giovanni Leoni, Conor Bradley và Hugo Ekitike vắng mặt vì chấn thương.

Nottingham Forest: Nicolo Savona và Ryan Yates chấn thương. Khả năng ra sân của Neco Williams và Gibbs-White còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến

Liverpool: Alisson; Frimpong, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch; Ngumoha, Wirtz, Gakpo; Isak

Nottingham Forest: Sels; Cunha, Milenkovic, Murillo; Aina, McAtee, Sangare, Netz; Gibbs-White, Ndoye; Jesus.