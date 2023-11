{"article":{"id":"2221458","title":"Salah tỏa sáng, Liverpool đoạt vé vào vòng knock-out Europa League","description":"Mohamed Salah ghi một bàn thắng cùng pha kiến tạo, Liverpool đè bẹp LASK Linz với tỷ số 4-0, ở lượt trận thứ 5 bảng E. Kết quả này đưa thầy trò Klopp vào vòng knock-out Europa League.","contentObject":"<p><strong>Ghi bàn</strong>: Luis Diaz (12'), Gakpo (15', 90'+2), Salah (51' pen)</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-94.jpg?width=768&s=NAwvW2t_uJECj7vjrPPtvQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-94.jpg?width=1024&s=jSVWa44ttSb_-enhFhk_4g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-94.jpg?width=0&s=cZGMkgissK-xKyZseimjyw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-94.jpg?width=768&s=NAwvW2t_uJECj7vjrPPtvQ\" alt=\"liverpool v lask linz.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-94.jpg?width=260&s=0qoDzw8s72JHUwQuSjhx0g\"></picture>

<figcaption>Đội hình xuất phát của Liverpool </figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-1-95.jpg?width=768&s=c-TPQz9ooxvbJhmxTfAfRw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-1-95.jpg?width=1024&s=q1Wh9GebRKHiuw5YJBJGdQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-1-95.jpg?width=0&s=o0ZPUGYDF8EnWHtGjXU-Yg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-1-95.jpg?width=768&s=c-TPQz9ooxvbJhmxTfAfRw\" alt=\"liverpool v lask linz 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-1-95.jpg?width=260&s=h7VgktskvBhTZuDfNGTuMA\"></picture>

<figcaption>Đội hình xuất phát của đội khách LASK Linz</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-8-96.jpg?width=768&s=83rq-dzay3GJJQ768yXtpA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-8-96.jpg?width=1024&s=3wZSNbKME9clCMn14LgT1A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-8-96.jpg?width=0&s=At0KXIntu_WGa7YU87CZqg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-8-96.jpg?width=768&s=83rq-dzay3GJJQ768yXtpA\" alt=\"liverpool v lask linz 8.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-8-96.jpg?width=260&s=oc67UkXWDxDG1N6fQm_1SQ\"></picture>

<figcaption>Với đẳng cấp vượt trội, Liverpool dễ dàng làm chủ hoàn toàn trận đấu</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-2-97.jpg?width=768&s=yGJnHB7_Tv_ngBQWqY2JLQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-2-97.jpg?width=1024&s=8CEzIcJ2RqZkM-dTXFctEA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-2-97.jpg?width=0&s=Jva7Xxtl7tE4ROm--bD-KQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-2-97.jpg?width=768&s=yGJnHB7_Tv_ngBQWqY2JLQ\" alt=\"liverpool v lask linz 2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-2-97.jpg?width=260&s=Ld1-heHZcAHMO4KldeCUWg\"></picture>

<figcaption>Phút 12, Joe Gomez kiến tạo để Luis Diaz ghi bàn mở tỷ số trận đấu</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-3-98.jpg?width=768&s=Lyk8CP5LJwj3V0ZVOA3OhQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-3-98.jpg?width=1024&s=CyD2wLwNBqnQhCBXrHZ4PQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-3-98.jpg?width=0&s=cota7TqmmGpvtijBeEi4AA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-3-98.jpg?width=768&s=Lyk8CP5LJwj3V0ZVOA3OhQ\" alt=\"liverpool v lask linz 3.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-3-98.jpg?width=260&s=0cIJYI8eQqqBDNUvcr0YFA\"></picture>

<figcaption>Chỉ 3 phút sau, đến lượt Salah sắm vai kiến tạo cho Cody Gakpo dễ dàng nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-11-99.jpg?width=768&s=81QUq9HF8iiL1IxG6rUywA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-11-99.jpg?width=1024&s=CkK3QmZZoS4HlgERU-Jahg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-11-99.jpg?width=0&s=Nzjub11XLA8U2QX7rIwraw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-11-99.jpg?width=768&s=81QUq9HF8iiL1IxG6rUywA\" alt=\"liverpool v lask linz 11.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-11-99.jpg?width=260&s=VonX_NTlslFn-M8GNZkBxQ\"></picture>

<figcaption>Chân sút người Ai cập gây ra nhiều khó khăn cho LASK Linz</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-5-100.jpg?width=768&s=ohVY0v3V-CA73KBSn52gvw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-5-100.jpg?width=1024&s=ZV9dBa4PeS7OwEMcwdvMkw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-5-100.jpg?width=0&s=2So6YEV7xcUBGxXpdxlhWQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-5-100.jpg?width=768&s=ohVY0v3V-CA73KBSn52gvw\" alt=\"liverpool v lask linz 5.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-5-100.jpg?width=260&s=PKPWDvIiYPETlQipS9fQ-w\"></picture>

<figcaption>Đại diện đến từ nước Áo cũng có cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-9-101.jpg?width=768&s=b9WI8M0i1DspLJ1EYyWiIQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-9-101.jpg?width=1024&s=sEpWJ4PwNauXAv39Fzu80g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-9-101.jpg?width=0&s=ncOx2L3YvRWHz9F7kDTSaQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-9-101.jpg?width=768&s=b9WI8M0i1DspLJ1EYyWiIQ\" alt=\"liverpool v lask linz 9.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-9-101.jpg?width=260&s=gOa3rFm2LTx50p_Ekpm82A\"></picture>

<figcaption>Hàng thủ Liverpool chơi kín kẽ trước đội khách</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-6-102.jpg?width=768&s=VTmn8S63xOnpZv1JdiU7mA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-6-102.jpg?width=1024&s=q4EBQq8jBRpiVdeByJ3wXw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-6-102.jpg?width=0&s=HPJYzazalbxN_PN3Sany_A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-6-102.jpg?width=768&s=VTmn8S63xOnpZv1JdiU7mA\" alt=\"liverpool v lask linz 6.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-6-102.jpg?width=260&s=C8AHdQIWlVF2tb2zhHwavg\"></picture>

<figcaption>Đầu hiệp 2, Gakpo đáp lễ Salah khi đem về quả phạt đền cho Liverpool. Trên chấm 11m, tiền đạo người Ai Cập thực hiện cú sút quyết đoán khiến thủ môn của LASK chỉ biết đứng chôn chân nhìn bóng đi vào lưới</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-11-103.jpg?width=768&s=d_QG463uMaGqxHbUSMCauw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-11-103.jpg?width=1024&s=gZpnRtCQbWLKuHTcs3wg_Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-11-103.jpg?width=0&s=TW5wQSM1CoKKMRF07ODcYA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-11-103.jpg?width=768&s=d_QG463uMaGqxHbUSMCauw\" alt=\"liverpool v lask linz 11.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-11-103.jpg?width=260&s=KXSiEE1WokoYj0e6uqkQog\"></picture>

<figcaption>Niềm vui của Salah</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-10-104.jpg?width=768&s=mHCE32mIUxDqzGEJ7XNMZQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-10-104.jpg?width=1024&s=Ab_HPNlF_vR1i5p1TIhXVg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-10-104.jpg?width=0&s=maqD64-E7HShiiMMINvWpA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-10-104.jpg?width=768&s=mHCE32mIUxDqzGEJ7XNMZQ\" alt=\"liverpool v lask linz 10.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-10-104.jpg?width=260&s=HrSy3a1kGp1pciVtgc5xbQ\"></picture>

<figcaption>Cuối trận, Gakpo kịp hoàn tất cú đúp vào phút bù giờ để ấn định chiến thắng tưng bừng 4-0 cho Liverpool.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-4-105.jpg?width=768&s=Fdzx_ez9BdoPSugTBrNKsA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-4-105.jpg?width=1024&s=Fbr---40wGuriGUryi4xGg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-4-105.jpg?width=0&s=4lhXMJWL6FZCLdP9imS-Gw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-4-105.jpg?width=768&s=Fdzx_ez9BdoPSugTBrNKsA\" alt=\"liverpool v lask linz 4.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/liverpool-v-lask-linz-4-105.jpg?width=260&s=yhcBdrfMaSFhw-G_YbfL2g\"></picture>

<figcaption>Thắng trận này, Liverpool có được 12 điểm và chính thức giành quyền lọt vào vòng knock-out Europa League sớm 1 lượt, đồng thời chắc chắn nhất bảng E.</figcaption>

</figure>

<p><strong>Đội hình xuất phát</strong></p>

<p><strong>Liverpool: </strong>Kelleher, Quansah, Gomez, Konate, Tsimikas, Gravenberch, Endo, Elliott, Salah, Gakpo, Diaz.</p>

<p><strong>LASK: </strong>Lawal, Ziereis, Andrade, Taloverov, Stojkovic, Horvath, Ljubic, Bello, Zulj, Usor, Ljubicic.</p>

