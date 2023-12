{"article":{"id":"2221460","title":"Lukaku ghi bàn, đội bóng của HLV Mourinho đi tiếp ở Europa League","description":"Romelu Lukaku lập công, nhưng AS Roma để tuột chiến thắng trước Servette, qua đó chỉ đoạt vé vào vòng knock-out với ngôi nhì bảng G Europa League 2023/24.","contentObject":"<p><strong>Bàn thắng</strong></p>

<p>Servette: Bedia (50')<br>Roma: <a href=\"https://vietnamnet.vn/lukaku-tag2708389367249750366.html\" target=\"_blank\">Lukaku</a> (21')</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-122.jpg?width=768&s=GAUu1n2D-jzPEzv1ufoVMg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-122.jpg?width=1024&s=AxvNGKfPVMRtysR_O8yjrA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-122.jpg?width=0&s=BbNWGxfjRSSnkG2MpIwD6g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-122.jpg?width=768&s=GAUu1n2D-jzPEzv1ufoVMg\" alt=\"servette v as roma.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-122.jpg?width=260&s=IJiZqPCbuTpazGobfn9y7A\"></picture>

<figcaption>Đội hình xuất phát của AS Roma ở trận làm khách trước Servette</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-8-123.jpg?width=768&s=w-Jc3XPP_e8sOeekOlC7pg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-8-123.jpg?width=1024&s=PE0-nydc8p0inRK7s7zeGw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-8-123.jpg?width=0&s=i-lmMCS7VcspZVJoTrXz2g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-8-123.jpg?width=768&s=w-Jc3XPP_e8sOeekOlC7pg\" alt=\"servette v as roma 8.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-8-123.jpg?width=260&s=gTiKJYJh1D3GnSpavTnl8Q\"></picture>

<figcaption>Trận đấu diễn ra sôi động và hấp dẫn</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-6-124.jpg?width=768&s=ur2yR4XeqjReU-0L1BkZVA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-6-124.jpg?width=1024&s=vVwe7zhUJyJSvZyvBdlfig\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-6-124.jpg?width=0&s=ufk8xyYgECF8hMPFS99e8A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-6-124.jpg?width=768&s=ur2yR4XeqjReU-0L1BkZVA\" alt=\"servette v as roma 6.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-6-124.jpg?width=260&s=1Ls6Zv1henBVgSYflxCneg\"></picture>

<figcaption>Lukaku chơi nỗ lực</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-2-125.jpg?width=768&s=AqYLH9q04_d78n8VczQc6g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-2-125.jpg?width=1024&s=H6OHvcWaEHrZPMVWAemU3Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-2-125.jpg?width=0&s=GLrXqb2xdWmlyVnqmRElZA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-2-125.jpg?width=768&s=AqYLH9q04_d78n8VczQc6g\" alt=\"servette v as roma 2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-2-125.jpg?width=260&s=EmP80V39J8otiwQbQj3m6w\"></picture>

<figcaption>Phút 21, đại diện tới từ thủ đô Italia đã vượt lên dẫn trước nhờ pha dứt điểm trong vòng cấm của tiền đạo Romelu Lulaku</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-3-126.jpg?width=768&s=sYgyO4IWK1wgrG4ulxB1tQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-3-126.jpg?width=1024&s=cdwKjI2sRQYmsCfGyBMd2g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-3-126.jpg?width=0&s=tyaysMEvY6PTIizMbjvojw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-3-126.jpg?width=768&s=sYgyO4IWK1wgrG4ulxB1tQ\" alt=\"servette v as roma 3.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-3-126.jpg?width=260&s=jb7dXf9z60UGpGHaucW75A\"></picture>

<figcaption>Các đồng đội chia vui với chân sút người Bỉ</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-7-127.jpg?width=768&s=TCatc7cqBD-u4P9bLH_-Zg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-7-127.jpg?width=1024&s=xVo-qfHkcqIkW7ASusVDvg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-7-127.jpg?width=0&s=9vvcbilJh9vJxNYCJ4C9Iw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-7-127.jpg?width=768&s=TCatc7cqBD-u4P9bLH_-Zg\" alt=\"servette v as roma 7.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-7-127.jpg?width=260&s=ky-Qx7oJs9_oAOM31sPQYQ\"></picture>

<figcaption>HLV Mourinho chỉ đạo nhiệt tình bên ngoài đường piste</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-1-128.jpg?width=768&s=RWa1J0yu0SewXDCNYVqUtQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-1-128.jpg?width=1024&s=rXPnvNsLOVMA-e8XJJVtfw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-1-128.jpg?width=0&s=SO3ZSQSN2E9T0YxuQTu_pA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-1-128.jpg?width=768&s=RWa1J0yu0SewXDCNYVqUtQ\" alt=\"servette v as roma 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-1-128.jpg?width=260&s=ntyiS6BB-r1jINNCTu-1mw\"></picture>

<figcaption>

<p>Bàn mở tỷ số của Lukaku cộng với việc chỉ cần thêm 1 điểm là vượt qua vòng bảng khiến chơi có phần chủ quan</p>

</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-9-129.jpg?width=768&s=o-0hfut0NZMz14vzgyKRpw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-9-129.jpg?width=1024&s=V4nTXTk2L9xx4gxmqMSgqg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-9-129.jpg?width=0&s=amq0Hiuc3CfcTRSrVHmbXg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-9-129.jpg?width=768&s=o-0hfut0NZMz14vzgyKRpw\" alt=\"servette v as roma 9.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-9-129.jpg?width=260&s=ZBBrlo0n9terO4OpujT12A\"></picture>

<figcaption>Chính điều này đã tạo điều kiện để Servette vùng lên có bàn gỡ hòa ở phút 50</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-4-130.jpg?width=768&s=HqL2caJfWqCynvapFDZVtg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-4-130.jpg?width=1024&s=_jC9H3ZOlYznDwyBwslWJA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-4-130.jpg?width=0&s=2S9o44Sqd1F9G4oOepgaYw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-4-130.jpg?width=768&s=HqL2caJfWqCynvapFDZVtg\" alt=\"servette v as roma 4.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-4-130.jpg?width=260&s=ZUQ08AelT36bTAohZIKcUA\"></picture>

<figcaption>Đón đường chuyền của Stevanovic, Bedia tung ra cú dứt điểm chìm hiểm hóc trong vòng cấm đánh bại thủ thành Svilar.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-5-131.jpg?width=768&s=30zwlXEPGP1ZsIXxtnghQA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-5-131.jpg?width=1024&s=xah_uRXL8WxqHdqiYU6NGA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-5-131.jpg?width=0&s=FdeaD8KmV4dUpUfh6SDBLQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-5-131.jpg?width=768&s=30zwlXEPGP1ZsIXxtnghQA\" alt=\"servette v as roma 5.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/servette-v-as-roma-5-131.jpg?width=260&s=LxBTEaqhhDt_nmtj6zk5-w\"></picture>

<figcaption>Hòa trận này, Roma có được vị trí thứ 2 bảng G khi hơn chính đối thủ 5 điểm (10 so với 5) trong khi chỉ còn 1 lượt đấu. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Jose Mourinho khó cạnh tranh ngôi đầu bảng với Slavia Prague (đã có 12 điểm). Bởi ở trận đấu cùng giờ, Slavia Prague thắng ngược Sheriff 3-2.</figcaption>

</figure>

<p><strong>Đội hình thi đấu</strong></p>

<p><strong>Servette</strong>: Frick; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Baron (Vouilloz 90'+6); Stevanovic, Cognat (Diba 81'), Ondoua, Bolla (Antunes 68'); Bedia (Touati 80'), Kutesa (Guillemenot 68')</p>

<p><strong>Roma</strong>: Svilar; Llorente, Cristante, Ndicka; Celik, Aouar ( Pellegrini 56'), Paredes, Bove (Belotti 81'), El Shaarawy (Spinazzola 74'); Dybala (Sanches 81'), Lukaku</p>

