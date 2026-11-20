MU tích cực theo đuổi Nico Paz để làm mới hàng công, và sự xuất hiện của Mauricio Pochettino trở thành một lợi thế lớn với đội chủ sân Old Trafford.

Ngày 21/10, Nico Paz ghi hai bàn và kiến tạo một bàn trong chiến thắng 4-1 của Como trước MU ở Champions League. Một tháng sau, cầu thủ khiến hàng thủ “Quỷ đỏ” khốn đốn trở thành mục tiêu chuyển nhượng đáng chú ý của đội bóng Anh dưới thời Mauricio Pochettino.

Theo The Sun, MU đang cân nhắc chiêu mộ Paz vào hè 2027 trong bối cảnh tương lai của Bruno Fernandes còn bỏ ngỏ.

MU tự tin kéo Nico Paz về Old Trafford nhờ Pochettino. Ảnh: AFA

Tiền vệ 22 tuổi đã ghi 6 bàn và có 8 kiến tạo sau 14 trận cho Como mùa này. Anh cũng vừa lập cú đúp trong chiến thắng 7-0 của Argentina trước Costa Rica hôm 17/11.

Pochettino có thể giúp MU tiến xa hơn trong thương vụ chuyển nhượng quan trọng này. Nhà cầm quân người Argentina có thể trao cho đồng hương vai trò tổ chức tấn công, nơi anh được tự do di chuyển giữa các tuyến và tung ra đường chuyền quyết định.

Nico Paz chơi tốt ở vị trí hộ công và có thể xuất phát bên phải rồi bó vào trung lộ. Sự linh hoạt ấy giúp Pochettino có thêm lựa chọn ngay cả khi Bruno tiếp tục gắn bó với Old Trafford.

Real Madrid là trở ngại lớn nhất. Theo AS, đội bóng Tây Ban Nha giữ quyền mua lại Paz với giá 80 triệu euro vào hè 2027. Điều khoản này dành riêng cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, còn hợp đồng của tiền vệ người Argentina với Como kéo dài đến tháng 6/2028.

Cơ hội ra sân là điểm MU và Pochettino có thể khai thác. Tại Bernabeu, Jude Bellingham và Arda Guler là đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở vị trí hộ công.

Nico Paz được cho là từng do dự trước khả năng trở lại Real Madrid vì muốn duy trì nhịp thi đấu mà anh có ở Como.

Arsenal, Chelsea và PSG cũng theo dõi Nico Paz. Trong cuộc đua ấy, những lời hứa hẹn từ Pochettino hứa hẹn tác động đến quyết định của “truyền nhân Messi”.