23h30 ngày 22/11, sân Anfield:

MU đến Anfield đấu Liverpool, lúc 23h30 ngày 22/11, đánh dấu trận ra mắt của tân thuyền trưởng, Mauricio Pochettino trên 'ghế nóng' Quỷ đỏ.

Ba trận sân nhà gần nhất của Liverpool tại Ngoại hạng Anh đều là cuộc chạm trán với những đội tốp đầu BXH. Cuối tuần này, The Kop sẽ tiếp đón một đối thủ đang nằm trong nhóm xuống hạng.

Liverpool không chủ quan và có thể khiến Mauricio Pochettino phải nếm trải thất bại ngay trận đấu đầu tiên trên cương vị HLV trưởng Manchester United.

Pochettino có nhiệm vụ vực dậy MU - Ảnh: Goal

'Quỷ đỏ' chỉ giành được 1 chiến thắng sau 10 vòng đầu tiên, thành tích tệ nhất Ngoại hạng Anh. Họ thậm chí phải nhờ đến 2 bàn trong thời gian bù giờ mới chật vật hòa 4-4 Aston Villa trước kỳ nghỉ quốc tế.

Màn trình diễn bạc nhược đó buộc BLĐ MU ra quyết định sa thải Michael Carrick và bổ nhiệm Mauricio Pochettino - người từng suýt ngồi vào 'ghế nóng' Old Trafford năm 2022.

Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về Pochettino tại Anfield. Sự soi xét ấy chẳng bất ngờ đối với nhân vật mới nhất trong vở kịch dài tập ở "nhà hát".

Buổi tập hôm thứ Năm tại Carrington còn bị một thiết bị bay không người lái bí mật ghi hình. Người điều khiển thiết bị này giải thích: "Mục đích là ghi lại cảnh Pochettino trong bộ đồ tập của MU để người hâm mộ được chiêm ngưỡng".

Hình ảnh Pochettino khiến nhiều người thích thú, nhưng fan Quỷ đỏ sẽ hào hứng nếu chứng kiến đội bóng dứt điểm sắc bén hơn, thi đấu giàu năng lượng hơn và ít nhất thể hiện được phần nào tính kỷ luật khâu phòng ngự.

Tân HLV MU có rất ít thời gian làm việc với các học trò mới. Thật khó tin những vấn đề dưới hàng thủ MU sẽ chấm dứt tại Anfield, nơi Liverpool liên tục so tài với những đối thủ hàng đầu.

MU sẽ có chuyến làm khách khó khăn ở Anfield - Ảnh: Independent

Liverpool để thua đáng tiếc trước Man City và Arsenal, nhưng họ toàn thắng 4 chuyến làm khách gần nhất trước Ipswich, Bournemouth, Brentford và Crystal Palace.

Alexander Isak hồi sinh mạnh mẽ khi ghi bàn trong cả 4 chiến thắng này. Kết hợp cùng Barcola, Florian Writz và Gakpo, chân sút người Thụy Điển dự báo sẽ làm khổ hàng thủ MU.

Dự đoán: Liverpool thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Liverpool: Conor Bradley, Giovanni Leoni và Ekitike chấn thương.

MU: Luke Shaw, Marcus Rashford, Carlos Baleba, Manuel Ugarte và Benjamin Sesko vắng mặt vì chấn thương. Lisandro Martinez trở lại sau án treo giò.

Đội hình dự kiến

Liverpool: Alisson; Araujo, Van Dijk, Jacquet, Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai; Gakpo, Wirtz, Barcola; Isak.

MU: Lammens; Yoro, Martinez, Maguire, Dalot; Tielemans, Mainoo; Diallo, Fernandes, Cunha; Mbeumo.