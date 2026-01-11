Đội hình ra sân
Man City (4-2-3-1): Donnarumma, Nunes, Khusanov, Dias, Gvardiol, Bouaddi, Anderson, Fernández, Ndiaye, Doku, Haaland.
Brighton (4-2-3-1): Verbruggen; Costinha, Vuskovic, Dunk, Boscagli; Gross, Chema; Gomez, Ayari, De Cuyper; Kostoulas.
Bàn thắng: Ayari 11'
|Kết quả
|Vòng 9
|31/10/2026 19:30:00
|Chelsea 2 - 0 Manchester United
|31/10/2026 22:00:00
|Coventry 3 - 1 Sunderland
|31/10/2026 22:00:00
|Hull City 2 - 2 Ipswich
|31/10/2026 22:00:00
|Manchester City 0 - 1 Brighton
|31/10/2026 22:00:00
|Bournemouth 2 - 0 Leeds
|31/10/2026 22:00:00
|Brentford 2 - 0 Nottingham Forest
Kết thúc
88'
Hinshelwood có cơ hội tuyệt vời để nhân đôi cách biệt nhưng cú bấm bóng chân trái kỹ thuật lại đưa bóng ra mép lưới sau.
83'
Hàng thủ Brighton thi đấu tập trung gây ra nhiều khó khăn cho Man City.
76'
O'Reilly căng ngang vào cho Ndiaye lẻn xuống đệm ở góc hẹp chạm mép trên xà ngang ra ngoài.
63'
Matheus Nunes xử lý hay trong vòng cấm nhưng pha kết thúc bằng chân trái chưa thắng được phản xạ xuất sắc của thủ môn Verbruggen.
57'
Cherki chuyền bóng khôn ngoan cho Enzo trong vòng cấm. Tiếc rằng, cú đá của của tiền vệ người Argentina lại đi ra ngoài.
55'
Hòng tìm kiếm sự đột biến, HLV Maresca tung Cherki vào sân thay cho Bouaddi.
52'
Ndiaye băng lên tốc độ bên cánh phải rồi sút căng, nhưng thủ môn Brighton đẩy bóng chạm cột bật ra.
48'
Ayari căng ngang thuận lợi cho De Cuyper băng lên trống trải. Tiếc rằng, cú đá ngay bằng chân trái quá thiếu chính xác.
Kết thúc hiệp 1
45'
Bóng liên tục bật tay Vuskovic và Dunk trong vòng cấm Brighton, nhưng trọng tài không cho Man City hưởng phạt đền.
42'
Erling Haaland di chuyển hay để đón bóng rồi quăng chân trái sút chìm. Tuy nhiên, Dunk kịp nhoài người phá giải nguy.
38'
Man City đang tấn công tương đối bế tắc, trong bối cảnh Brighton dàn thế trận chặt chẽ với tính tổ chức cao.
30'
Doku tả xung hữu đột bên cánh trái rồi chuyền vào cho Haaland dứt điểm hụt.
25'
Ndiaye đột phá ngẫu hứng bên cánh phải nhưng cú đá cuối cùng không thắng được Verbruggen.
22'
Anderson tạt vào từ cánh phải cho Ndiaye đánh đầu đưa bóng bay sạt cột.
11'
Bàn thắng (0-1, Ayari): Sau tình huống phá bóng hụt trong vòng cấm của Nunes, Ayari có cơ hội tuyệt vời dứt điểm cận thành mở tỷ số cho Brighton.
5'
Giống cuộc đối đầu hồi giữa tuần, Brighton nhập cuộc tự tin, không hề e ngại đối thủ được đánh giá cao hơn.
22h
Trận đấu bắt đầu.
21h30
20h20
20h
Thông tin lực lượng
Man City: Semenyo chấn thương. Khả năng ra sân của Matheus Nunes, Nico O'Reilly và Mateo Kovacic còn bỏ ngỏ.
Brighton: Evan Ferguson, Stefanos Tzimas, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Yankuba Minteh vắng mặt vì chấn thương.