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Sự xuất sắc của thủ thành Verbruggen giúp Brighton giữ sạch mành lưới - Ảnh: BHA

Đội hình ra sân

Man City (4-2-3-1): Donnarumma, Nunes, Khusanov, Dias, Gvardiol, Bouaddi, Anderson, Fernández, Ndiaye, Doku, Haaland.

Brighton (4-2-3-1): Verbruggen; Costinha, Vuskovic, Dunk, Boscagli; Gross, Chema; Gomez, Ayari, De Cuyper; Kostoulas.

Bàn thắng: Ayari 11'

Kết quả
Vòng 9
31/10/2026 19:30:00 Chelsea 2 - 0 Manchester United
31/10/2026 22:00:00 Coventry 3 - 1 Sunderland
31/10/2026 22:00:00 Hull City 2 - 2 Ipswich
31/10/2026 22:00:00 Manchester City 0 - 1 Brighton
31/10/2026 22:00:00 Bournemouth 2 - 0 Leeds
31/10/2026 22:00:00 Brentford 2 - 0 Nottingham Forest
01/11/2026 | 00:08

Kết thúc

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Brighton lần đầu tiên đánh bại Man City trên sân khách ở Ngoại hạng Anh - Ảnh: P.L
Thu gọn
31/10/2026 | 23:46

88'

Hinshelwood có cơ hội tuyệt vời để nhân đôi cách biệt nhưng cú bấm bóng chân trái kỹ thuật lại đưa bóng ra mép lưới sau.

Thu gọn
31/10/2026 | 23:45

83'

Hàng thủ Brighton thi đấu tập trung gây ra nhiều khó khăn cho Man City.

Thu gọn
31/10/2026 | 23:34

76'

O'Reilly căng ngang vào cho Ndiaye lẻn xuống đệm ở góc hẹp chạm mép trên xà ngang ra ngoài.

Thu gọn
31/10/2026 | 23:22

63'

Matheus Nunes xử lý hay trong vòng cấm nhưng pha kết thúc bằng chân trái chưa thắng được phản xạ xuất sắc của thủ môn Verbruggen.

Thu gọn
31/10/2026 | 23:16

57'

Cherki chuyền bóng khôn ngoan cho Enzo trong vòng cấm. Tiếc rằng, cú đá của của tiền vệ người Argentina lại đi ra ngoài.

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Haaland chưa có duyên ghi bàn - Ảnh: P.L
Thu gọn
31/10/2026 | 23:13

55'

Hòng tìm kiếm sự đột biến, HLV Maresca tung Cherki vào sân thay cho Bouaddi.

Thu gọn
31/10/2026 | 23:10

52'

Ndiaye băng lên tốc độ bên cánh phải rồi sút căng, nhưng thủ môn Brighton đẩy bóng chạm cột bật ra.

Thu gọn
31/10/2026 | 23:06

48'

Ayari căng ngang thuận lợi cho De Cuyper băng lên trống trải. Tiếc rằng, cú đá ngay bằng chân trái quá thiếu chính xác.

Thu gọn
31/10/2026 | 22:48

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Brighton - Ảnh: BHA
Thu gọn
31/10/2026 | 22:48

45'

Bóng liên tục bật tay Vuskovic và Dunk trong vòng cấm Brighton, nhưng trọng tài không cho Man City hưởng phạt đền.

Thu gọn
31/10/2026 | 22:42

42'

Erling Haaland di chuyển hay để đón bóng rồi quăng chân trái sút chìm. Tuy nhiên, Dunk kịp nhoài người phá giải nguy.

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Haaland thi đấu chưa tốt từ đầu trận - Ảnh: P.L
Thu gọn
31/10/2026 | 22:40

38'

Man City đang tấn công tương đối bế tắc, trong bối cảnh Brighton dàn thế trận chặt chẽ với tính tổ chức cao.

Thu gọn
31/10/2026 | 22:30

30'

Doku tả xung hữu đột bên cánh trái rồi chuyền vào cho Haaland dứt điểm hụt.

Thu gọn
31/10/2026 | 22:26

25'

Ndiaye đột phá ngẫu hứng bên cánh phải nhưng cú đá cuối cùng không thắng được Verbruggen.

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Man City đang cố gắng tìm bàn gỡ - Ảnh: P.L
Thu gọn
31/10/2026 | 22:22

22'

Anderson tạt vào từ cánh phải cho Ndiaye đánh đầu đưa bóng bay sạt cột.

Thu gọn
31/10/2026 | 22:12

11'

Bàn thắng (0-1, Ayari): Sau tình huống phá bóng hụt trong vòng cấm của Nunes, Ayari có cơ hội tuyệt vời dứt điểm cận thành mở tỷ số cho Brighton.

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Đồng đội chúc mừng Ayari - Ảnh: Premier League
Thu gọn
31/10/2026 | 22:08

5'

Giống cuộc đối đầu hồi giữa tuần, Brighton nhập cuộc tự tin, không hề e ngại đối thủ được đánh giá cao hơn.

Thu gọn
31/10/2026 | 21:55

22h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
31/10/2026 | 21:42

21h30

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Đội hình ra sân Man City vs Brighton
Thu gọn
31/10/2026 | 04:08

20h20

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Dàn sao Man City tập luyện trước trận - Ảnh: MCFC
Thu gọn
31/10/2026 | 04:07

20h

Thông tin lực lượng

Man City: Semenyo chấn thương. Khả năng ra sân của Matheus Nunes, Nico O'Reilly và Mateo Kovacic còn bỏ ngỏ.

Brighton: Evan Ferguson, Stefanos Tzimas, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Yankuba Minteh vắng mặt vì chấn thương.

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Man City vừa loại Brighton ra khỏi cúp Liên đoàn - Ảnh: Carabao Cup
Thu gọn