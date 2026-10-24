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Nicolas Jackson tỏa sáng với cú đúp - Ảnh: P.L

Đội hình ra sân

Aston Villa: Suzuki; Cash, Lindelof, Torres, Maatsen; Kamara, Gomes; McGinn, Manzambi, Alysson; Jackson.

Man City: Donnarumma, Khusanov, Dias, Guéhi, Gvardiol, Anderson, Fernández, Ndiaye, Cherki, Doku, Haaland.

Bàn thắng: Jackson 7', 61' - Haaland 53'

24/10/2026 | 20:37

Kết thúc

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Aston Villa giành chiến thắng xứng đáng - Ảnh: OF
Thu gọn
24/10/2026 | 20:18

90'

Hiệp hai chỉ có 4 phút bù giờ.

Thu gọn
24/10/2026 | 20:17

89'

Foden tạt vào từ cánh trái cho Haaland lắc đầu nhằm góc xa. Tuy nhiên, Maatsen đã phá giải nguy cho Aston Villa.

Thu gọn
24/10/2026 | 20:09

82'

Nicolas Jackson ra nghỉ, nhường chỗ cho Madjo.

Thu gọn
24/10/2026 | 20:08

80'

Aston Villa đang phòng ngự kín kẽ, khiến Man City gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành Suzuki.

Thu gọn
24/10/2026 | 19:59

71'

Man City đang cố gắng gia tăng sức ép hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa.

Thu gọn
24/10/2026 | 19:48

61'

Bàn thắng (2-1, Nicolas Jackson): Aston Villa phản công nhanh bên cánh phải. Mbaye vừa vào sân chuyền ngược ra cho Jackson đá nối chân phải hạ gục Dunnarumma nâng tỷ số lên 2-1.

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Jackson đang chơi cực hay - Ảnh: P.L
Thu gọn
24/10/2026 | 19:44

56'

Gvardiol xâm nhập vòng cấm đón bóng từ Doku rồi kết túc sấm sét buộc Suzuki phải đấm bóng chạm xa bật ra.

Thu gọn
24/10/2026 | 19:40

53'

Bàn thắng (1-1, Erling Haaland): Ndiaye tạt vào từ cánh phải cho Haaland bật cao đánh đầu cận thành gỡ hòa cho Man City.

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Haaland ăn mừng bàn gỡ hòa - Ảnh: P.L
Thu gọn
24/10/2026 | 19:19

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Aston Villa - Ảnh: AVFC
Thu gọn
24/10/2026 | 19:10

38'

Hai cầu thủ đội khách mà Marc Guehi và Cherki lần lượt bị phạt thẻ vàng cảnh cáo.

Thu gọn
24/10/2026 | 19:07

26'

Ndiaye lại thử vận may với cú đá bên ngoài vòng cấm. Vận may vẫn chưa mỉm cười với đội khách khi bóng tìm đến trúng cột dọc.

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Ndiaye liên tục uy hiếp cầu môn Villa - Ảnh: P.L
Thu gọn
24/10/2026 | 19:06

21'

Cherki tung cú đá chính diện khung thành vẫn chưa thể khuất phục được Zion Suzuki.

Thu gọn
24/10/2026 | 18:50

19'

Lại là Jackson có cơ hội sau tình huống phản công. Tuy nhiên, cú đá cuối cùng đưa bóng bay chệch cột.

Thu gọn
24/10/2026 | 18:44

13'

Ndiaye bất ngờ cứa lòng chân trái đầu vòng cấm nhưng không thắng được phản xạ của thủ môn Suzuki.

Thu gọn
24/10/2026 | 18:43

12'

Sau bàn thua, Man City cố gắng vùng lên, liên tục được hưởng những quả phạt góc nhưng chưa thể tận dụng.

Thu gọn
24/10/2026 | 18:38

7'

Bàn thắng (1-0, Nicolas Jackson): Sau pha xử lý lỗi của Marc Guehi, Nicolas Jackson có được bóng rồi xử lý hay loại bỏ Anderson, trước khi sút tung lưới Man City ở góc hẹp.

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Jackson ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: Premier League
Thu gọn
24/10/2026 | 18:35

4'

Với lợi thế sân nhà, Aston Villa nhập cuộc hưng phấn và liên tục uy hiếp khung thành Man City.

Thu gọn
24/10/2026 | 18:28

18h30

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
24/10/2026 | 17:39

17h40

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Dàn sao Man City đến sân - Ảnh: MCFC
Thu gọn
24/10/2026 | 17:38

17h20

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Đội hình ra sân Aston Villa vs Man City
Thu gọn
23/10/2026 | 18:25

16h

Thông tin lực lượng

Aston Villa: Amadou Onana, Matteo Ruggeri và Aaron Wan-Bissaka chấn thương. Khả năng ra sân của Manzambi còn bỏ ngỏ.

Man City: Semenyo vắng mặt vì chấn thương. Haaland sẵn sàng tái xuất.

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Haaland có nhiệm vụ xé lưới Suzuki - Ảnh: DAZN
Thu gọn