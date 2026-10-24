Đội hình ra sân
Aston Villa: Suzuki; Cash, Lindelof, Torres, Maatsen; Kamara, Gomes; McGinn, Manzambi, Alysson; Jackson.
Man City: Donnarumma, Khusanov, Dias, Guéhi, Gvardiol, Anderson, Fernández, Ndiaye, Cherki, Doku, Haaland.
Bàn thắng: Jackson 7', 61' - Haaland 53'
Kết thúc
90'
Hiệp hai chỉ có 4 phút bù giờ.
89'
Foden tạt vào từ cánh trái cho Haaland lắc đầu nhằm góc xa. Tuy nhiên, Maatsen đã phá giải nguy cho Aston Villa.
82'
Nicolas Jackson ra nghỉ, nhường chỗ cho Madjo.
80'
Aston Villa đang phòng ngự kín kẽ, khiến Man City gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành Suzuki.
71'
Man City đang cố gắng gia tăng sức ép hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa.
61'
Bàn thắng (2-1, Nicolas Jackson): Aston Villa phản công nhanh bên cánh phải. Mbaye vừa vào sân chuyền ngược ra cho Jackson đá nối chân phải hạ gục Dunnarumma nâng tỷ số lên 2-1.
56'
Gvardiol xâm nhập vòng cấm đón bóng từ Doku rồi kết túc sấm sét buộc Suzuki phải đấm bóng chạm xa bật ra.
53'
Bàn thắng (1-1, Erling Haaland): Ndiaye tạt vào từ cánh phải cho Haaland bật cao đánh đầu cận thành gỡ hòa cho Man City.
Kết thúc hiệp 1
38'
Hai cầu thủ đội khách mà Marc Guehi và Cherki lần lượt bị phạt thẻ vàng cảnh cáo.
26'
Ndiaye lại thử vận may với cú đá bên ngoài vòng cấm. Vận may vẫn chưa mỉm cười với đội khách khi bóng tìm đến trúng cột dọc.
21'
Cherki tung cú đá chính diện khung thành vẫn chưa thể khuất phục được Zion Suzuki.
19'
Lại là Jackson có cơ hội sau tình huống phản công. Tuy nhiên, cú đá cuối cùng đưa bóng bay chệch cột.
13'
Ndiaye bất ngờ cứa lòng chân trái đầu vòng cấm nhưng không thắng được phản xạ của thủ môn Suzuki.
12'
Sau bàn thua, Man City cố gắng vùng lên, liên tục được hưởng những quả phạt góc nhưng chưa thể tận dụng.
7'
Bàn thắng (1-0, Nicolas Jackson): Sau pha xử lý lỗi của Marc Guehi, Nicolas Jackson có được bóng rồi xử lý hay loại bỏ Anderson, trước khi sút tung lưới Man City ở góc hẹp.
4'
Với lợi thế sân nhà, Aston Villa nhập cuộc hưng phấn và liên tục uy hiếp khung thành Man City.
18h30
Trận đấu bắt đầu.
17h40
17h20
16h
Thông tin lực lượng
Aston Villa: Amadou Onana, Matteo Ruggeri và Aaron Wan-Bissaka chấn thương. Khả năng ra sân của Manzambi còn bỏ ngỏ.
Man City: Semenyo vắng mặt vì chấn thương. Haaland sẵn sàng tái xuất.