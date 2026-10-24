Bàn thắng (1-0, Nicolas Jackson): Sau pha xử lý lỗi của Marc Guehi, Nicolas Jackson có được bóng rồi xử lý hay loại bỏ Anderson, trước khi sút tung lưới Man City ở góc hẹp.

Jackson ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: Premier League