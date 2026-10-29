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Man City ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị
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Brighton đá đôi công sòng phẳng với Citizens
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Bất ngờ xảy đến ở phút 30, Yalcouye thoát xuống dứt điểm tung lưới Man City
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Đội khách vươn lên dẫn trước
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Nhưng cũng chỉ mất 10 phút, Man City tìm lại thế cân bằng nhờ cú sút xa hiểm hóc của Kovacic
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45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 1-1
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Ngay đầu hiệp hai, Rutter nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách
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Đồng đội chia vứi với Rutter
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Phút 72, Cherki đá phạt, bóng chạm chân Reis đổi hướng bay vào lưới san hòa 2-2
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Hòa trong 90 phút chính thức, hai đội phải phân định thắng thua trên chấm 11m
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Thủ môn Rulli xuất sắc cản phá 2 cú đá của Ayari và Dunk giúp Man City thắng penalty 4-3
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Man City giành tấm vé vào vòng tứ kết cúp Liên đoàn

Nguồn ảnh: MCFC, MC Fever, BHA, Carabao Cup