Hòa 2-2 sau 90 phút chính thức, Man City phải nhờ đến sự xuất sắc của thủ thành Rulli để vượt qua Brighton 4-3 trên chấm penalty, qua đó giành vé vào tứ kết cúp Liên đoàn Anh.
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Cú đúp đẳng cấp của Nicolas Jackson đem về chiến thắng 2-1 ấn tượng cho Aston Villa, trong cuộc tiếp đón đội đầu bảng Man City ở vòng 8 Ngoại hạng Anh.
Kết quả Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật nhanh và chính xác kết quả các trận đấu thuộc vòng 8 bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27.
Aston Villa bất bại 6 trận liên tiếp nên khá tự tin sẽ cản được đà tiến của đội đầu bảng Man City, trong trận đá sớm vòng 8 Ngoại hạng Anh.
Màn trình diễn chói sáng của Phil Foden, tác giả cú hat-trick, giúp Man City thắng tưng bừng 5-1 trước AEK Athens ở Champions League.
Theo những thông tin chấn động từ báo chí Anh, Man City có nguy cơ nhận án trừ điểm rất nặng, khiến đội bóng phải xuống giải hạng nhất Championship và ở lại trong 2 mùa giải.