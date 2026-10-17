Bàn thắng (3-2, Flemming pen): Guehi phạm lỗi với Fatawu trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho đội khách hưởng phạt đền.

Từ khoảng cách 11m, Flemming dứt điểm chính giữa khung thành rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.