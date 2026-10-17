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Man City thắng 7 trận liền và chễm chệ trên ngôi đầu Premier League - Ảnh: P.L

Đội hình ra sân

Man City (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Ruben Dias, Guehi, O'Reilly; Bouaddi, Kovacic; Foden, Doku, Ndiaye; Haaland.

Ipswich (4-2-3-1): Walton; Ouattara, O'Shea, Diop, Leif Davis; Florentino, Greaves; Maeda, Enciso, Palacios; Emersonn.

Bàn thắng: Foden 19', Haaland 34', 69' - Maeda 21', Flemming 90' (pen)

Kết quả
Vòng 7
17/10/2026 18:30:00 Everton 0 - 2 Chelsea
17/10/2026 21:00:00 Fulham 1 - 0 Hull City
17/10/2026 21:00:00 Manchester City 3 - 2 Ipswich
17/10/2026 21:00:00 Brentford 1 - 2 Liverpool
17/10/2026 | 23:15

Kết thúc

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Haaland tỏa sáng trong chiến thắng của Man City - Ảnh: 433
Thu gọn
17/10/2026 | 22:52

90'+1

Hiệp hai có đến 12 phút bù giờ.

Thu gọn
17/10/2026 | 22:49

90''

Bàn thắng (3-2, Flemming pen): Guehi phạm lỗi với Fatawu trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho đội khách hưởng phạt đền.

Từ khoảng cách 11m, Flemming dứt điểm chính giữa khung thành rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.

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Flemming ghi bàn trên chấm 11m - Ảnh: P.L
Thu gọn
17/10/2026 | 22:45

85'

Sau khi Ndiaye dứt điểm dội xà, Enzo Fernandez kiến tạo đẳng cấp cho Haaland volley tung lưới Ipswich.

Tuy nhiên, VAR vào cuộc, bàn thắng không được công nhận vì Enzo Fernandez đã rơi vào thế việt vị.

Thu gọn
17/10/2026 | 22:39

77'

HLV Maresca rút dần các trụ cột ra nghỉ khi khoảng cách đã an toàn.

Thu gọn
17/10/2026 | 22:29

69'

Bàn thắng (3-1, Erling Haaland): Ndiaye kiến tạo cho Haaland lao xuống loại bỏ hậu vệ Ipswich rồi quăng chân trái ghi bàn thứ ba cho Man "xanh".

Thu gọn
17/10/2026 | 22:15

54'

Ipswich có cơ hội để gỡ hòa sau tình huống phạt góc. Tiếc rằng, Emersonn lại đánh đầu ra ngoài đáng tiếc.

Thu gọn
17/10/2026 | 22:09

50'

Đang chơi khá hay, Kovacic tập tễnh rời sân vì chấn thương, nhường chỗ cho Enzo Fernandez.

Thu gọn
17/10/2026 | 21:53

Kết thúc hiệp 1

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Man City tạm dẫn 2-1 sau 45 phút đầu - Ảnh: MCFC
Thu gọn
17/10/2026 | 21:45

43'

Lại là Ruben Dias nã rocket rất căng buộc Walton phải trổ tài.

Thu gọn
17/10/2026 | 21:38

34'

Bàn thắng (2-1, Erling Haaland): Kovacic đi bóng cực hay bên cánh phải rồi tạt vào như đặt để Haaland bay người đánh đầu dũng mãnh nâng tỷ số lên 2-1.

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Haaland ghi bàn đúng lúc - Ảnh: MCFC

Thu gọn
17/10/2026 | 21:34

33'

Haaland lẻn xuống sút chéo góc nhưng hậu vệ Ipswich kịp thời cản phá.

Thu gọn
17/10/2026 | 21:31

29'

Emersonn bất ngờ tung cú sút sấm sét từ khoảng cách chừng 30m, bóng bay chệch cột.

Thu gọn
17/10/2026 | 21:24

21'

Bàn thắng (1-1, Daizen Maeda): Đón đường chuyền của Ouattara, Maeda tinh quái vượt qua Guehi rồi đánh bại Donnarumma trong pha đối mặt.

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Maeda xé lưới Donnarumma - Ảnh: P.L
Thu gọn
17/10/2026 | 21:21

19'

Bàn thắng (1-0, Phil Foden): Doku lách đi bên cánh trái rồi chuyền vào dọn cỗ để Foden đá nối chính xác mở tỷ số cho Man City.

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Phil Foden mở tỷ số - Ảnh: Premier League
Thu gọn
17/10/2026 | 21:19

17'

Ruben Dias bất ngờ nã đại bác từ khoảng cách hơn 30m, nhưng thủ thành Walton xuất sắc bay người cứu thua.

Thu gọn
17/10/2026 | 21:13

11'

Ip[sswich đang dàn thế trận phòng ngự dày đặc, khiến đội chủ nhà gặp khó trong việc tìm đường vào khung thành Walton.

Thu gọn
17/10/2026 | 21:08

3'

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man City đã tràn lên tấn công mạnh mẽ hòng tìm kiếm bàn thắng sớm.

Thu gọn
17/10/2026 | 21:08

21h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
17/10/2026 | 20:13

20h

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Đội hình ra sân Man City và Ipswich
Thu gọn
16/10/2026 | 18:32

19h

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Cầu thủ Man City tập luyện trước trận - Ảnh: MCFC
Thu gọn
16/10/2026 | 18:31

18h

Thông tin lực lượng

Man City: Foden bị treo giò. Khả năng ra sân của Semenyo và O'Reilly còn bỏ ngỏ.

Ipswich: Fatawu bị treo giò. Jack Taylor chấn thương.

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Man City được đánh giá cao hơn hẳn - Ảnh: FB
Thu gọn