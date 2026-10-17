Đội hình ra sân
Man City (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Ruben Dias, Guehi, O'Reilly; Bouaddi, Kovacic; Foden, Doku, Ndiaye; Haaland.
Ipswich (4-2-3-1): Walton; Ouattara, O'Shea, Diop, Leif Davis; Florentino, Greaves; Maeda, Enciso, Palacios; Emersonn.
Bàn thắng: Foden 19', Haaland 34', 69' - Maeda 21', Flemming 90' (pen)
|Kết quả
|Vòng 7
|17/10/2026 18:30:00
|Everton 0 - 2 Chelsea
|17/10/2026 21:00:00
|Fulham 1 - 0 Hull City
|17/10/2026 21:00:00
|Manchester City 3 - 2 Ipswich
|17/10/2026 21:00:00
|Brentford 1 - 2 Liverpool
Kết thúc
90'+1
Hiệp hai có đến 12 phút bù giờ.
90''
Bàn thắng (3-2, Flemming pen): Guehi phạm lỗi với Fatawu trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho đội khách hưởng phạt đền.
Từ khoảng cách 11m, Flemming dứt điểm chính giữa khung thành rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.
85'
Sau khi Ndiaye dứt điểm dội xà, Enzo Fernandez kiến tạo đẳng cấp cho Haaland volley tung lưới Ipswich.
Tuy nhiên, VAR vào cuộc, bàn thắng không được công nhận vì Enzo Fernandez đã rơi vào thế việt vị.
77'
HLV Maresca rút dần các trụ cột ra nghỉ khi khoảng cách đã an toàn.
69'
Bàn thắng (3-1, Erling Haaland): Ndiaye kiến tạo cho Haaland lao xuống loại bỏ hậu vệ Ipswich rồi quăng chân trái ghi bàn thứ ba cho Man "xanh".
54'
Ipswich có cơ hội để gỡ hòa sau tình huống phạt góc. Tiếc rằng, Emersonn lại đánh đầu ra ngoài đáng tiếc.
50'
Đang chơi khá hay, Kovacic tập tễnh rời sân vì chấn thương, nhường chỗ cho Enzo Fernandez.
Kết thúc hiệp 1
43'
Lại là Ruben Dias nã rocket rất căng buộc Walton phải trổ tài.
34'
Bàn thắng (2-1, Erling Haaland): Kovacic đi bóng cực hay bên cánh phải rồi tạt vào như đặt để Haaland bay người đánh đầu dũng mãnh nâng tỷ số lên 2-1.
33'
Haaland lẻn xuống sút chéo góc nhưng hậu vệ Ipswich kịp thời cản phá.
29'
Emersonn bất ngờ tung cú sút sấm sét từ khoảng cách chừng 30m, bóng bay chệch cột.
21'
Bàn thắng (1-1, Daizen Maeda): Đón đường chuyền của Ouattara, Maeda tinh quái vượt qua Guehi rồi đánh bại Donnarumma trong pha đối mặt.
19'
Bàn thắng (1-0, Phil Foden): Doku lách đi bên cánh trái rồi chuyền vào dọn cỗ để Foden đá nối chính xác mở tỷ số cho Man City.
17'
Ruben Dias bất ngờ nã đại bác từ khoảng cách hơn 30m, nhưng thủ thành Walton xuất sắc bay người cứu thua.
11'
Ip[sswich đang dàn thế trận phòng ngự dày đặc, khiến đội chủ nhà gặp khó trong việc tìm đường vào khung thành Walton.
3'
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man City đã tràn lên tấn công mạnh mẽ hòng tìm kiếm bàn thắng sớm.
21h
Trận đấu bắt đầu.
20h
19h
18h
Thông tin lực lượng
Man City: Foden bị treo giò. Khả năng ra sân của Semenyo và O'Reilly còn bỏ ngỏ.
Ipswich: Fatawu bị treo giò. Jack Taylor chấn thương.