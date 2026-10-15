Ở Etihad, PSG đánh bại Man City 4-2 trong trận cầu hấp dẫn, như tuyên bố của Luis Enrique về tham vọng chinh phục Champions League thứ 3 liên tiếp.

Trận đấu của mùa giải

Pep Guardiola và Khaldoon Al Mubarak, một người là huyền thoại, người kia là chủ tịch, cùng ngồi trên khán đài VIP sân Etihad để theo dõi trận đấu lớn nhất từ đầu mùa. Man City gặp PSG, đội dẫn đầu giải vô địch quốc gia giàu nhất thế giới đối đầu nhà vô địch Champions League hai mùa liên tiếp.

Cả hai không khiến người xem thất vọng. Cuộc đối đầu mang đến những khoảnh khắc rực rỡ bậc nhất của mùa giải.

PSG cực kỳ chính xác và hiệu quả. Ảnh: PSG

Sau chuỗi tình huống đẹp mắt và dữ dội tưởng như bất tận, màn đôi công không để lại chút nghi ngờ nào: PSG đại diện cho đẳng cấp xuất chúng mà đến lúc này chưa đội nào sánh được. Họ đang lao về phía chức vô địch Champions League thứ 3 liên tiếp.

Enzo Maresca bước vào trận cầu nóng bỏng nhất lượt trận thứ hai Champions League với niềm tin lớn lao. Người kế nhiệm Guardiola vừa ăn mừng chiến thắng 3-0 tại Anfield, đỉnh cao của khởi đầu mùa giải với 8 trận cùng chung một kết quả: toàn thắng.

Dấu ấn của Maresca nằm ở việc giảm nhịp luân chuyển bóng để dụ đối thủ vào những cái bẫy, rồi dùng chất lượng cá nhân của các cầu thủ để giải quyết.

Man City nhập cuộc đầy tự tin nhưng thiếu cảnh giác. Nhịp độ từng giúp họ liên tục thu về 3 điểm giờ không đủ để bóp nghẹt đối thủ sở hữu hàng loạt chuyên gia thoát khỏi những tình thế ngặt nghèo.

Ở tuyến giữa PSG, những pha phối hợp xòe rộng hình nan quạt và đan bóng tam giác liên tục xuất hiện. Vitinha, Zaire-Emery và Fabian Ruiz không bao giờ đơn độc, cũng không đứng yên.

Hướng triển khai bóng không ngừng thay đổi, kéo theo sự hoang mang ngày càng lớn của những người theo kèm.

Dembele và Doue xé toang hàng thủ Man City trong hiệp 1. Ảnh: PSG

Thông điệp của PSG

Trong guồng quay ấy, PSG liên tục nối dài các đường chuyền nhờ sự hỗ trợ của Ousmane Dembele, Akliouche, cùng Nuno Mendes và Hakimi ở hai biên.

Khi không có bóng, họ trở thành cơn ác mộng với đối phương. Khi có bóng, họ luân chuyển nhanh và khó lường đến mức những người lao lên pressing phải từ bỏ mọi hy vọng.

Enzo Fernandez và Anderson hẳn cảm thấy vô cùng đơn độc khi Haaland, Cherki và Semenyo không thể can thiệp phía trên.

Sau hơn 10 phút, Fabian phối hợp với Vitinha và Hakimi để đưa bóng từ vòng cấm đội nhà lên phía trên. Khi vượt qua giữa sân và nhận thấy khoảng không rộng mở trước mặt, anh chuyền má ngoài cho Doue.

Doue lao vút về phía vòng cấm của Donnarumma, kéo hàng thủ đối phương vào một cuộc rút lui hỗn loạn, hãm lại và tung cú sút từ xa. Cơ chế vận động trong động tác dứt điểm của Doue là điều đáng nghiên cứu: quả bóng đi 22 mét mà không mất tốc độ hay độ chính xác.

Đội chủ nhà bị giáng một đòn mạnh đến mức chỉ 2 phút sau lại chứng kiến kịch bản tương tự. Bị đánh bại ở tuyến giữa trước đối thủ như có mặt ở khắp nơi, trong khi Cherki đóng vai khán giả, Man City vội vã lùi về.

Luis Enrique gửi lời tuyên bố về tham vọng vô địch lần thứ 3 liên tiếp. Ảnh: PSG

Dembele là kiến trúc sư của bàn thắng thứ 2, từ khâu khởi phát đến lúc kết thúc. Anh tăng tốc áp sát Guehi, khiến toàn bộ hàng thủ chao đảo rồi bất ngờ mở bóng cho Doue ở góc bên kia vòng cấm.

Khi hàng phòng ngự quay theo hướng bóng, họ cũng quay lưng với Dembele. Anh lao tới cột xa, đón đường chuyền bổng của Doue để ghi bàn. Etihad chết lặng.

Bàn nâng tỷ số lên 3-0 của Vitinha hoàn thiện màn trình diễn hội tụ mọi yếu tố từng biến PSG thành hung thần của Premier League những mùa gần đây.

Arsenal, Liverpool, Aston Villa hay Chelsea đều không chống đỡ nổi. Man City càng không.

Không đội bóng Anh nào chịu nổi họ, không hệ thống pressing nào trụ được trước tốc độ chuyền bóng của các học trò Luis Enrique. May cho City là Hakimi sút trúng cột dọc trong tình huống có thể nâng tỷ số lên 4-0.

Maresca hài lòng

Những gì diễn ra khiến Maresca không chần chừ thay người. Man City bắt đầu tiến lên, ban đầu nhờ khí thế, sau đó nhờ liên tục đẩy nhanh các pha chuyển trạng thái.

Enzo Fernandez có trận đấu vất vả trước hàng tiền vệ PSG. Ảnh: MCFC

Enzo Fernandez và Anderson giúp Man City chiếm lĩnh thế trận, còn Haaland tận dụng khe hở duy nhất mà khối đá granite mang tên Marquinhos và Pacho để lộ. Tiền đạo Na Uy rướn cổ vượt lên trên Pacho, đánh đầu về góc cao khung thành Safonov. Một bàn thắng tuyệt đẹp.

Nhưng pha nâng tỷ số lên 4-1 của Akliouche một lần nữa nới rộng thêm cách biệt.

Cuộc nổi dậy vô vọng do Haaland và Semenyo dẫn đầu vẫn rất đáng ghi nhận. Các cầu thủ Man City lại tràn lên tấn công bằng lòng tự trọng.

Enzo sút trúng điểm nối xà ngang và cột dọc. Haaland cũng đưa bóng dội cột trước khi ghi bàn thứ hai trong đêm.

PSG của Luis Enrique đang quyết tâm hướng đến danh hiệu thứ 3, trong khi Maresca rời trận đấu với vẻ hài lòng.

“Để thủng lưới hai bàn trong hai phút khiến chúng tôi tổn thương”, ông nói. “Còn trong hiệp 2, tôi cảm thấy rất tự hào, bởi chúng tôi xứng đáng nhận được nhiều hơn”.