Cristiano Ronaldo ghi bàn mở tỷ số, Joao Felix lập siêu phẩm ngả bàn đèn giúp Al Nassr đánh bại Al Saad 2-1, qua đó giành chiến thắng quan trọng tại AFC Champions League Elite 2026/27.

Al Nassr có chiến thắng 2-1 trước Al Saad trên sân nhà ở vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2026/27, trận đấu mà Cristiano Ronaldo và Joao Felix cùng tỏa sáng với những khoảnh khắc đáng nhớ.

Ngay phút 13, Ronaldo thể hiện sự nhanh nhạy khi kiếm về quả phạt đền cho đội chủ nhà. Trên chấm 11m, siêu sao người Bồ Đào Nha lạnh lùng đánh bại thủ môn Barsham, mở tỷ số 1-0.

Ronaldo mở tỷ số trên chấm 11m - Ảnh: Al Nassr

Tuy nhiên, lợi thế của Al Nassr chỉ kéo dài chín phút. Phút 22, Afif kiến tạo thuận lợi để Waad dứt điểm chính xác, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Đến phút 35, Ronaldo tiếp tục đưa bóng vào lưới Al Saad nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Trước khi hiệp một khép lại, đội khách chịu bất lợi lớn khi Waad nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Bước sang hiệp hai, Al Nassr tận dụng lợi thế hơn người để đẩy cao đội hình, liên tục gây sức ép lên khung thành đối phương.

Phút 56, Joao Felix tạo nên khoảnh khắc bùng nổ với pha ngả bàn đèn đẹp mắt, đưa bóng vào lưới Al Saad, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.

Joao Felix cởi áo ăn mừng siêu phẩm định đoạt trận đấu - Ảnh: Al Nassr

Trong khoảng thời gian còn lại, Al Nassr tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể gia tăng cách biệt. Al Saad nỗ lực phản công song bất lực trước hàng phòng ngự đối phương.

Chung cuộc, Al Nassr thắng 2-1, với dấu ấn nổi bật của Ronaldo và siêu phẩm ngả bàn đèn của Joao Felix.

Ghi bàn:

Al Nassr: Ronaldo 13’ (phạt đền), Felix 56'

Al Saad: Waad 22’

Thẻ đỏ: Waad 45+2’

Đội hình xuất phát

Al Nassr: Bento, Aman, Al Amri, Simakan, Boushal, Mane, Samu, Angelo, Coman, Felix, Ronaldo

Al Saad: Barsham, Salman, Khoukhi, Romanogli, Otavio, Camara, Waad, Giovani, Manai, Affi, Meshaal