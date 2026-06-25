(Nguồn: VTV)

Maroc khép lại vòng bảng bằng chiến thắng nghẹt thở 4-2 trước Haiti sau màn rượt đuổi hấp dẫn tại Atlanta, trong khuôn khổ lượt cuối bảng C World Cup 2026.

Dù hai lần bị đối thủ dẫn trước bởi các bàn thắng của Lenny Joseph và Wilson Isidor, đại diện châu Phi vẫn thể hiện bản lĩnh với sự tỏa sáng của Achraf Hakimi, Ismael Saibari, Soufiane Rahimi và Gessime Yassine để hoàn tất cuộc lội ngược dòng.

Kết quả này giúp Maroc giành vé vào vòng 1/16 với ngôi nhì bảng C, đồng thời nối dài chuỗi bất bại lên 32 trận trên mọi đấu trường.

Trong khi đó, Haiti rời World Cup 2026 mà không giành được điểm nào, nhưng có màn chia tay đáng khen.

Bàn thắng:

Maroc: Hakimi 39', Saibari 45'+1, Rahimi 78', Yassine 89'

Haiti: Bono 10'/phản lưới, Isidor 43'

Đội hình xuất phát:

Maroc (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Halhal Riad, Salah-Eddine; Ambrabat, El Aynaoui; El Kaabi, Diaz, El Khannouss; Saibari.

Haiti (4-4-2): Placide; Duverne, Ade, Delcroix, Expériénce; Casimir, Jean Jacques, Bellegarde, Providence; Joseph, Isidor.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Maroc vs Haiti: