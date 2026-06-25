(Nguồn: VTV)
Maroc khép lại vòng bảng bằng chiến thắng nghẹt thở 4-2 trước Haiti sau màn rượt đuổi hấp dẫn tại Atlanta, trong khuôn khổ lượt cuối bảng C World Cup 2026.
Dù hai lần bị đối thủ dẫn trước bởi các bàn thắng của Lenny Joseph và Wilson Isidor, đại diện châu Phi vẫn thể hiện bản lĩnh với sự tỏa sáng của Achraf Hakimi, Ismael Saibari, Soufiane Rahimi và Gessime Yassine để hoàn tất cuộc lội ngược dòng.
Kết quả này giúp Maroc giành vé vào vòng 1/16 với ngôi nhì bảng C, đồng thời nối dài chuỗi bất bại lên 32 trận trên mọi đấu trường.
Trong khi đó, Haiti rời World Cup 2026 mà không giành được điểm nào, nhưng có màn chia tay đáng khen.
Bàn thắng:
Maroc: Hakimi 39', Saibari 45'+1, Rahimi 78', Yassine 89'
Haiti: Bono 10'/phản lưới, Isidor 43'
Đội hình xuất phát:
Maroc (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Halhal Riad, Salah-Eddine; Ambrabat, El Aynaoui; El Kaabi, Diaz, El Khannouss; Saibari.
Haiti (4-4-2): Placide; Duverne, Ade, Delcroix, Expériénce; Casimir, Jean Jacques, Bellegarde, Providence; Joseph, Isidor.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Maroc vs Haiti:
90'+9
Hết giờ! Maroc 4-2 Haiti!
Không thể hiện đúng phong độ nhưng Maroc vẫn kịp ghi thêm 2 bàn để giành vé vào vòng 1/16.
90'+5
Không vào! Duckens Nazon sút phạt trực tiếp rất căng, thủ môn Bono xuất sắc bay người cứu thua cho Maroc.
90'
Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.
89'
Bàn thắng! 4-2 cho Maroc (Gessime Yassine)! Rahimi tranh bóng sát biên ngang rồi chuyền ngang, để Yassine đệm vào lưới trống trong thế không bị kèm.
Sau khi lắng nghe phân tích cảm biến và VAR, trọng tài xác định bóng chưa qua hết biên ngang và công nhận bàn thắng.
84'
Trận đấu đang diễn ra với tốc độ không cao. Cả hai đều không hiệu quả với những đường chuyền cuối cùng.
78'
Bàn thắng! Maroc dẫn 3-2 (Soufiane Rahimi)! Trong tình huống lộn xộn, Rahimi xoay người tung cú sút chạm chân hậu vệ Haiti, bóng đổi hướng đi vào góc cao.
77'
Maroc có pha phản công rất nhanh, nhưng pha căng ngang từ cánh phải khá đơn giản bị hậu vệ Haiti phá thành công.
71'
Nguy hiểm! Trong pha dàn xếp đá phạt, cầu thủ Maroc đánh đầu chạm chân hậu vệ Haiti suýt bay vào lưới.
68'
Hai đội nghỉ tiếp nước.
65'
Không vào! Sau pha căng ngang của Maroc, Ade phá bóng như thể sút về khung thành nhà, bóng đi cao hơn xà ngang đôi chút.
60'
Không vào! Sau tình huống bóng bật ra, El Khannouss sút xa rất kỹ thuật về góc thấp, Placide đổ người cứu thua xuất sắc.
56'
Maroc có pha tấn công rất nguy hiểm, nhưng cờ việt vị đã phất lên.
54'
Josue Casimir chấn thương, trận đấu tạm gián đoạn.
51'
Maroc bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Brahim hai lần liên tiếp xâm nhập vòng cấm nhưng đường chuyền cuối cùng đều bị cắt.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+6
Hiệp 1 kết thúc! Maroc 2-2 Haiti!
Màn rượt đuổi đầy bất ngờ với 4 bàn thắng chia đều cho hai đội.
45'+4
Không vào! Brahim Diaz tung cú đá trong thế thuận lợi, nhưng bóng chệch cột dọc vài cm.
45'+1
Bàn thắng! Maroc gỡ hòa 2-2 (Ismael Saibari)! Hakimi băng xuống sát biên ngang bên cánh phải và chuyền ngược về, Saibari tung cú đá chìm về góc xa khiến thủ môn Haiti bất lực.
45'
Hiệp 1 có 5 phút bù giờ.
43'
Bàn thắng! Haiti dẫn 2-1 (Wilson Isidor)! Duverne áp sát tranh chấp nhanh khi Brahim Diaz đứng nhìn, Isidor có bóng tung cú sút vào góc cao ghi siêu phẩm đánh bại Bono.
39'
Bàn thắng! Maroc gỡ hòa 1-1 (Achraf Hakimi)! Sau quả tạt nguy hiểm bên cánh trái đi thẳng vào khung thành, thủ môn Placide cản phá thành công nhưng Hakimi có mặt dứt điểm ngay trên vạch vôi.
34'
Haiti phản công, Joseph băng nhanh lên sút ra ngoài. Hàng thủ Maroc thi đấu thiếu chắc chắn.
30'
Cứu thua tuyệt đỉnh! Hakimi băng nhanh vào vòng cấm đối mặt Placide, nhưng cú sút của anh bị thủ môn Haiti đổ người cản phá.
Ngay sau đó, Placide tiếp tục phản xạ ngăn cú đá bồi của El Kaabi về phía cột gần.
24'
Hai đội bước vào thời gian cooling break.
23'
Cơ hội! Saibari tung cú đá chìm về góc thấp, thủ môn Placide đổ người dễ dàng bắt gọn bóng.
20'
Maroc liên tục đưa bóng vào vòng cấm nhưng Haiti dễ dàng cản phá. Đại diện châu Phi thi đấu bế tắc.
13'
Nguy hiểm! El Kaabi dâng cao bên cánh phải, băng vào vòng cấm tung cú sút góc hẹp nhưng Placide kịp khép góc cứu thua.
10'
Bàn thắng! Haiti dẫn 1-0 (Bono, phản lưới)! Duverne băng xuống bên cánh phải rồi thực hiện căng ngang vào vòng cấm, Joseph dứt điểm cận thành đưa bóng chạm thủ môn Maroc đi vào lưới.
Bàn thắng được tính Bono phản lưới nhà.
6'
Nguy hiểm! El Khannouss xâm nhập vòng cấm từ cánh trái, nhưng thủ môn Placide bắt bóng thành công.
3'
Maroc có pha tấn công nhanh, nhưng đường chuyền cuối cùng của các cầu thủ áo đỏ không thành công.
1'
Trận đấu bắt đầu.
Đội hình xuất phát của Haiti
Đội hình xuất phát của Maroc
Thông tin trận đấu
- Lần duy nhất Maroc gặp một đội tuyển thuộc khu vực CONCACAF tại World Cup là ở vòng bảng năm 2022, khi họ đánh bại Canada 2-1. Với Haiti, đây sẽ là lần đầu tiên họ chạm trán một đại diện châu Phi ở ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.
- Maroc đã thắng 3 trong 4 trận vòng bảng World Cup gần nhất (hòa 1), nhiều hơn tổng số trận thắng mà họ có được trong 16 trận vòng bảng đầu tiên tại giải đấu (thắng 2, hòa 6, thua 8).
- Haiti đã thua cả 5 trận World Cup trong lịch sử, chỉ ghi được 2 bàn nhưng để thủng lưới tới 18 lần. Chỉ có El Salvador (6 trận) thi đấu nhiều hơn tại World Cup mà vẫn giữ tỷ lệ thua 100%.
- Chiến thắng của Maroc trước Scotland ở lượt trận thứ hai là trận thắng thứ sáu của họ tại World Cup. Hiện tại, không có đội tuyển châu Phi nào thắng nhiều trận World Cup hơn Maroc, khi họ đang ngang bằng với Ghana và Nigeria (cùng 6 chiến thắng).
- Chỉ 24% số cú sút mà Haiti phải nhận tại World Cup 2026 đến trong hiệp hai (4/17 cú sút). Đội bóng này chỉ để đối thủ dứt điểm 2 lần sau giờ nghỉ trong cả hai trận gặp Scotland và Brazil, và không cú sút nào đi trúng đích.
- Haiti thua 0-1 trước Scotland và 0-3 trước Brazil tại World Cup 2026. Trong lịch sử, chỉ có El Salvador (1970) và Canada (1986) là các đội CONCACAF từng thua cả ba trận vòng bảng mà không ghi nổi một bàn thắng trong một kỳ World Cup.
- Không cầu thủ Maroc nào thắng nhiều pha tranh chấp (15), thực hiện nhiều đường chuyền vào vòng cấm (11) hay dứt điểm nhiều (5) hơn Achraf Hakimi. Chỉ có Brahim Diaz tạo ra nhiều cơ hội hơn anh (5 so với 4).
- Ismael Saibari đã ghi cả hai bàn thắng của Maroc tại World Cup 2026. Trong lịch sử, chưa có cầu thủ châu Phi nào ghi bàn ở cả ba trận vòng bảng trong cùng một kỳ World Cup.
- Dù chỉ vào sân trong hiệp hai ở trận gặp Brazil, Wilson Isidor đã thực hiện 40 lần gây áp lực ở 1/3 sân đối phương, nhiều gấp đôi bất kỳ cầu thủ nào khác có mặt trên sân trong trận đấu đó.