Maroc đã gây ấn tượng và nhận được nhiều lời khen ngợi ở trận ra quân World Cup 2026, với trận hòa 1-1 trước ứng viên nặng ký Brazil.

Ismael Saibari ghi bàn trước cho Maroc và Brazil phải nhờ khoảnh khắc của Vinicius để tránh bị bẽ mặt.

Ở trận đấu thứ 2, cũng lại chính là Salbari điền tên lên bảng điện tử, giúp Maroc thắng 1-0 Scotland. Với thế trận áp đảo, đáng lý Maroc có thể ghi thêm vài bàn nữa, nếu khâu dứt điểm tốt hơn.

Các chuyên gia đều dự đoán Maroc thắng Haiti và không thủng lưới. Ảnh: African Football Hub

Sau 2 trận, Maroc có cùng 4 điểm như Brazil, nhưng xếp sau do kém hiệu số.

Tại Qatar 4 năm trước, Maroc trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên lọt vào tứ kết World Cup, và họ muốn tiến xa hơn nữa trong năm nay.

Trong khi đó, Haiti đã chính thức bị loại khỏi cuộc chơi, sau 2 trận 0 điểm, 0 bàn thắng, để thủng lưới 4 bàn. Đội bóng này đã để thua Scotland 0-1 ngày ra quân và thua 0-3 Brazil sau đó.

Xét về tương quan lực lượng và phong độ vòng bảng, Haiti khả năng khó tránh được một trận thua khác, trước khi khăn gói về nước.

Không có gì bất ngờ với kịch bản Maroc làm chủ cuộc chơi, điều tiết nhịp độ trận đấu, tìm cách ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới Haiti.

Hiện hiệu số bàn thắng/bại của Maroc đang là +1, trong khi Brazil, đội sẽ gặp Scotland, là +3. Như vậy, lượt đấu cuối diễn ra cùng lúc (5h ngày 25/6) sẽ quyết định vị trí đầu bảng C (do 2 đội hòa nhau 1-1).

Chuyên gia bóng đá ESPN dự đoán Maroc thắng 2-0 Haiti. Nhưng 2 chuyên gia của Sportsmole và Sportskeeda cho rằng, tỷ số giữa 2 đội sẽ cách biệt hơn thế. Họ cùng dự đoán Maroc 3-0 Haiti.

Nếu kết quả như các chuyên gia dự đoán, Haiti sẽ rời World Cup mà không có được bàn thắng nào ở lần trở lại này.

Đội hình dự kiến:

Maroc: Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

Haiti: Placide; Arcus, Delcroix, Ade, Experience; Deedson, Bellegarde, Jean Jacques, Providence; Isidor, Pierrot.