5h00 ngày 25/6, sân Mercedes:

Maroc và Haiti bước vào lượt cuối bảng C với hai mục tiêu hoàn toàn trái ngược. Nếu đại diện châu Phi đang ở rất gần tấm vé vào vòng 1/16 World Cup 2026, thì Haiti chỉ còn chiến đấu vì danh dự.

Sau hai lượt trận, Maroc đang có 4 điểm và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Đội bóng của Mohamed Ouahbi mở màn bằng trận hòa 1-1 đầy ấn tượng trước Brazil, trước khi đánh bại Scotland 1-0 ở lượt thứ hai.

Trong cả hai trận, Maroc đều thi đấu chủ động và vượt trội đối thủ. Vấn đề duy nhất là họ phung phí nhiều cơ hội, chỉ có Ismael Saibari ghi bàn trong hai trận.

Maroc rộng cửa vào vòng 1/16 World Cup 2026. Ảnh: CFA

Maroc đang nắm quyền tự quyết. Một trận hòa trước Haiti cũng đủ giúp họ giành vé vào vòng knock-out, trong bối cảnh hai đối thủ chính Brazil và Scotland phải đối đầu trực tiếp.

Tất nhiên, với một tập thể giàu kinh nghiệm, từng nhiều lần đối đầu các đối thủ hàng đầu thế giới, Maroc còn muốn nhiều hơn nữa.

Achraf Hakimi và các đồng đội muốn giành chiến thắng đậm trước Haiti để cạnh tranh ngôi đầu bảng C cùng Brazil.

Ở chiều ngược lại, Haiti đã chính thức dừng bước sau hai thất bại liên tiếp. Họ thua Scotland 0-1 trong trận ra quân rồi tiếp tục nhận thất bại 0-3 trước Brazil.

Trong lần trở lại World Cup, khả năng giành điểm gần như là bất khả thi với Haiti. Thậm chí, một bàn thắng danh dự cũng rất khó, khi Maroc thi đấu rất chắc chắn.

Dẫu vậy, Haiti vẫn để lại nhiều thiện cảm bằng tinh thần thi đấu nhiệt huyết. Các cầu thủ của họ không từ bỏ dù phải đối mặt với những đối thủ vượt trội về chất lượng đội hình.

Trong trận đấu với Brazil, Haiti nhiều lần khiến đội tuyển từng 5 lần VĐTG chao đảo. Chỉ có sự xuất sắc của thủ môn Alisson mới giúp Selecao không thủng lưới.

Từ những gì vừa thể hiện, Haiti thêm tự tin để tìm kiếm một kết quả tích cực trước khi nói lời chia tay World Cup 2026.

Nhiều khả năng Maroc sẽ chủ động áp đảo ngay từ đầu, như bàn thắng sớm vào lưới Scotland. Khi đó, HLV Ouahbi có thể cho các trụ cột nghỉ ngơi để dưỡng sức cho trận vòng 1/16, nơi họ có thể gặp Hà Lan hoặc Nhật Bản.

Đội hình dự kiến:

Maroc (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

Haiti (4-4-2): Placide; Arcus, Delcroix, Ade, Experience; Deedson, Bellegarde, Jean Jacques, Providence; Isidor, Pierrot.

Dự đoán: Maroc thắng 3-0.