Đội hình ra sân
Mexico: Kovar, Krejci, Holes, Hranac, Doudera, Coufal, Sadílek, Cerv, Visinsky, Sulc, Hlozek.
CH Séc: Rangel, Chavez Garcia, Montes, Reyes, Sanchez, Alvarez, Romo, Mora, Alvarado, Ayala, Quinones.
Bàn thắng: Chavez 55', Quinones 61', Fidalgo 90'+4
Kết thúc
90'+4
Bàn thắng (3-0, Fidalgo): Alvarado mồi bóng thuận lợi để Fidalgo lao lên tung cú sút cháy lưới CH Séc, ấn định chiến thắng 3-0 cho Mexico.
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
87'
Soucek dính chấn thương nghiêm trọng, buộc phải rời sân nhường chỗ cho Sojka.
78'
Thủ môn kỳ cựu Ochoa được tung vào sân trong những tràng vỗ tay không ngớt của CĐV Mexico trên khán đài.
70'
CH Séc đang cố gắng vùng lên những các đợt tấn công của họ quá bế tắc.
61'
Bàn thắng (2-0, Quinones): Hàng thủ CH Séc đang thi đấu như mơ ngủ. Holes phá bóng không dứt khoát, tạo điều kiện để Quinones dễ dàng nhân đôi cách biệt cho Mexico.
55'
Bàn thắng (1-0, Chavez Garcia): Mexico phản công thần tốc. Chavez lao lên bên cánh phải, vượt qua hậu vệ cuối cùng của CH Séc rồi sửa lòng chân trái kỹ thuật, mở tỷ số cho đội chủ nhà.
51'
Qua giờ giải lao, Mexico tràn lên tấn công mạnh mẽ hòng tìm kiếm bàn khai thông bế tắc.
Kết thúc hiệp 1
45'+3
Quinones xử lý hay bên cánh trái rồi tung cú đá căng, bóng bay vọt xà ngang CH Séc.
37'
Reyes tung người móc volley đẹp mắt nhưng bóng không đi vào khung thành CH Séc.
27'
Đá thay Schick trên hàng công, Visinsky hoạt động cực kỳ năng nổ và vừa có thêm cơ hội dứt điểm trong vòng cấm Mexico.
15'
So với hai trận đấu trước, CH Séc thể hiện bộ mặt tích cực hơn trong khâu tấn công.
8'
Visinsky có cơ hội tuyệt vời để mở tỷ số cho CH Séc. Tiếc rằng, pha bắt volley chân phải lại đưa bóng bay sạt cột gang tấc.
4'
Tung ra sân đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị nhưng Mexico vẫn duy trì được thế trận lấn lướt trước đại diện châu Âu.
8h
Trận đấu bắt đầu.