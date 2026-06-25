Bàn thắng (1-0, Chavez Garcia): Mexico phản công thần tốc. Chavez lao lên bên cánh phải, vượt qua hậu vệ cuối cùng của CH Séc rồi sửa lòng chân trái kỹ thuật, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Chavez mở tỷ số cho Mexico - Ảnh: Anas