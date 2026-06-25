Đội hình ra sân

Mexico: Kovar, Krejci, Holes, Hranac, Doudera, Coufal, Sadílek, Cerv, Visinsky, Sulc, Hlozek.

CH Séc: Rangel, Chavez Garcia, Montes, Reyes, Sanchez, Alvarez, Romo, Mora, Alvarado, Ayala, Quinones.

Bàn thắng: Chavez 55', Quinones 61', Fidalgo 90'+4

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Mexico kết thúc vòng bảng với 3 trận toàn thắng, giành tối đá 9 điểm - Ảnh: F.L

25/06/2026 | 10:01

Kết thúc

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Mexico thắng trận tưng bừng - Ảnh: FIFA
Thu gọn
25/06/2026 | 09:55

90'+4

Bàn thắng (3-0, Fidalgo): Alvarado mồi bóng thuận lợi để Fidalgo lao lên tung cú sút cháy lưới CH Séc, ấn định chiến thắng 3-0 cho Mexico.

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Fidalgo ăn mừng bàn thứ 3 - Ảnh: Anas
Thu gọn
25/06/2026 | 09:51

90'

Hiệp hai có 6 phút bù giờ.

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25/06/2026 | 09:50

87'

Soucek dính chấn thương nghiêm trọng, buộc phải rời sân nhường chỗ cho Sojka.

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25/06/2026 | 09:38

78'

Thủ môn kỳ cựu Ochoa được tung vào sân trong những tràng vỗ tay không ngớt của CĐV Mexico trên khán đài.

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Thủ môn Ochoa được trao lại tấm băng thủ quân khi vào sân - Ảnh: Anas
Thu gọn
25/06/2026 | 09:30

70'

CH Séc đang cố gắng vùng lên những các đợt tấn công của họ quá bế tắc.

Thu gọn
25/06/2026 | 09:22

61'

Bàn thắng (2-0, Quinones): Hàng thủ CH Séc đang thi đấu như mơ ngủ. Holes phá bóng không dứt khoát, tạo điều kiện để Quinones dễ dàng nhân đôi cách biệt cho Mexico.

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Quinones nhân đôi cách biệt - Ảnh: Anas
Thu gọn
25/06/2026 | 09:16

55'

Bàn thắng (1-0, Chavez Garcia): Mexico phản công thần tốc. Chavez lao lên bên cánh phải, vượt qua hậu vệ cuối cùng của CH Séc rồi sửa lòng chân trái kỹ thuật, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

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Chavez mở tỷ số cho Mexico - Ảnh: Anas
Thu gọn
25/06/2026 | 09:11

51'

Qua giờ giải lao, Mexico tràn lên tấn công mạnh mẽ hòng tìm kiếm bàn khai thông bế tắc.

Thu gọn
25/06/2026 | 08:56

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: S.N
Thu gọn
25/06/2026 | 08:48

45'+3

Quinones xử lý hay bên cánh trái rồi tung cú đá căng, bóng bay vọt xà ngang CH Séc.

Thu gọn
25/06/2026 | 08:37

37'

Reyes tung người móc volley đẹp mắt nhưng bóng không đi vào khung thành CH Séc.

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Pha tung móc đẹp mắt của Reyes - Ảnh: FIFA
Thu gọn
25/06/2026 | 08:33

27'

Đá thay Schick trên hàng công, Visinsky hoạt động cực kỳ năng nổ và vừa có thêm cơ hội dứt điểm trong vòng cấm Mexico.

Thu gọn
25/06/2026 | 08:17

15'

So với hai trận đấu trước, CH Séc thể hiện bộ mặt tích cực hơn trong khâu tấn công.

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Coufal (đỏ) giữa vòng vây cầu thủ Mexico - Ảnh: FIFA
Thu gọn
25/06/2026 | 08:08

8'

Visinsky có cơ hội tuyệt vời để mở tỷ số cho CH Séc. Tiếc rằng, pha bắt volley chân phải lại đưa bóng bay sạt cột gang tấc.

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25/06/2026 | 08:05

4'

Tung ra sân đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị nhưng Mexico vẫn duy trì được thế trận lấn lướt trước đại diện châu Âu.

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25/06/2026 | 07:56

8h

Trận đấu bắt đầu.

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25/06/2026 | 07:28

7h

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Đội hình ra sân Mexico vs CH Séc - Ảnh: T.T
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24/06/2026 | 18:56

6h30

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Tâm lý thoải mái của các cầu thủ Mexico trong buổi tập - Ảnh: MNT
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24/06/2026 | 18:56

6h

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Mexico quyết tâm thắng cả 3 trận vòng bảng - Ảnh: Khelnow
Thu gọn