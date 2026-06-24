8h ngày 25/6, sân Banorte:

Mexico có khởi đầu như mơ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đội đồng chủ nhà đang dẫn đầu bảng A với 6 điểm tuyệt đối, ghi 3 bàn và chưa để thủng lưới lần nào.

Trận mở màn gặp Nam Phi, đoàn quân của HLV Javier Aguirre dễ dàng giành chiến thắng 2-0, nhờ các pha lập công của Julian Quinones và Raul Jimenez.

Mexico toàn thắng hai trận đầu - Ảnh: MNT

Trên đà hưng phấn, El Tri tiếp tục vượt qua thử thách khó khăn mang tên Hàn Quốc. Trước sức ép từ "chiến binh Taegeuk", Mexico vẫn thi đấu đầy bản lĩnh để ẵm trọn 3 điểm.

Đội đồng chủ nhà cần tránh thất bại trước CH Séc để bảo toàn ngôi đầu bảng A World Cup 2026, và bước vào nhánh đấu thuận lợi hơn tại vòng 32 đội.

Về phần đối thủ, CH Séc mới chỉ có 1 điểm sau hai lượt trận, dù họ đều là đội vượt lên dẫn bàn trước Hàn Quốc và Nam Phi.

Điểm yếu khâu phòng ngự đại diện châu Âu liên tiếp bị phơi bày. Dù sở hữu nền tảng thể hình tốt, nhưng sức bền và khả năng xoay sở của các hậu vệ CH Séc khá chậm chạp.

CH Séc bị đánh giá thấp hơn đội đồng chủ nhà - Ảnh: Fox Sports

Đang đứng thứ ba bảng A, chỉ có chiến thắng mới đủ để đưa đoàn quân HLV Koubek vào vòng 1/16. Nhưng họ phải đối mặt Mexico luôn thi đấu cực kỳ nhiệt huyết trên sân nhà.

Lịch sử mang đến đôi chút niềm tin cho đội bóng xứ pha lê. Trong lần duy nhất chạm trán cách đây 26 năm, CH Séc từng giành chiến thắng 2-1 trước El Tri.

Tuy nhiên, sau những gì thể hiện ở hai trận đầu tiên, Mexico được đánh giá cao hơn và muốn hiên ngang đi tiếp với thành tích toàn thắng.

Dự đoán: Mexico thắng 2-1

Đội hình dự kiến

Mexico: Kovar; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Darida, Cerv, Sadilek, Sojka; Schick, Hlozek.

CH Séc: Rangel; Sanchez, Reyes, Vasquez, Gallardo; Gutierrez, Lira, Romo; Alvarado, Gimenez, Quinones.