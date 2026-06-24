Trong khi đồng chủ nhà Mexico đã lấy vé sớm vào vòng 32 đội World Cup 2026 thì CH Séc mới có trong tay 1 điểm – bẳng Nam Phi, nhưng xếp thứ 3 nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Chủ nhà Mexico sớm lấy vé đi tiếp sau chiến thắng trước Hàn Quốc. Ảnh: X World Cup 2026

Mexico đã thắng 2-0 Nam Phi và thắng tiếp Hàn Quốc 1-0, điều đó có nghĩa họ vẫn chưa để thủng lưới.

Đáng chú ý, 3 bàn thắng của đội tuyển nước đồng chủ nhà được ghi bởi 3 cầu thủ khác nhau, gồm Julian Quinones, Raul Jimenez và Luis Romo, người làm tung lưới đội Hàn Quốc.

Trong khi đó, CH Séc trắng tay ngày ra quân, dù là đội mở tỷ số trước. Ladislav Krejci điền tên vào bảng điện tử ở phút 59, nhưng họ CH Séc đã không giữ vững lợi thế, để thua ngược 1-2 Hàn Quốc.

Ở lượt trận thứ 2, CH Séc một lần nữa vượt lên dẫn trước, với Sadilek lập công ở ngay phút thứ 6. Nhưng Nam Phi đã kiếm được 1 điểm vào gần cuối trận (83’), nhờ quả phạt đền thành công của Mokoena.

Nếu Mexico thoải mái trước trận đấu này, thì CH Séc chịu áp lực rất lớn buộc phải thắng, nếu muốn có hi vọng xếp thứ 3 ở bảng đấu để không bị loại sớm.

Giữa 2 đội từng có một trận giao hữu trong quá khứ và CH Séc giành chiến thắng 2-1.

CH Séc nhiều khả năng sẽ chia tay sớm với giải đấu. Ảnh: One Foorball

CH Séc cần phải thắng, nhưng Mexico có lợi thế sân nhà, cùng tinh thần rất thoải mái, khả năng sẽ tiếp tục phát huy phong độ tốt khiến đối thủ phải buồn lòng.

Dự đoán về trận đấu, chuyên gia bóng đá ESPN lựa chọn tỷ số Mexico thắng 2-1 CH Séc. Và những tư tưởng lớn gặp nhau, khi cả chuyên gia Sportskeeda và Sportsmole cũng đều dự đoán với kết quả giống như vậy, có nghĩa CH Séc sớm rời cuộc chơi.

Đội hình dự kiến:

CH Séc: Kovar; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Darida, Cerv, Sadilek, Sojka; Schick, Hlozek.

Mexico: Rangel; Sanchez, Reyes, Vasquez, Gallardo; Gutierrez, Lira, Romo; Alvarado, Gimenez, Quinones.