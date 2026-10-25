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Michael Carrick bất lực khi xem MU thi đấu - Ảnh: MUFC

Đội hình ra sân

MU: Lammens; Yoro, Maguire, Heaven, Dalot; Tielemans, Baleba; Amad, Santos, Mount; Mbeumo.

Bournemouth: Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Adams, Kluivert, Rayan, Cook, Tavernier; Evanilson.

Bàn thắng: Rayan 38', Tavernier 43', Evanilson 71'

Kết quả
Vòng 8
24/10/2026 02:00:00 Ipswich 1 - 1 Nottingham Forest
24/10/2026 18:30:00 Aston Villa 2 - 1 Manchester City
24/10/2026 21:00:00 Arsenal 2 - 0 Everton
24/10/2026 21:00:00 Coventry 0 - 1 Fulham
24/10/2026 23:30:00 Chelsea 0 - 2 Tottenham
25/10/2026 21:00:00 Crystal Palace 0 - 2 Newcastle
25/10/2026 21:00:00 Hull City 1 - 1 Brentford
25/10/2026 21:00:00 Liverpool 2 - 0 Brighton
25/10/2026 21:00:00 Manchester United 0 - 3 Bournemouth
25/10/2026 | 23:05

Kết thúc

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Bournemouth nhấn chìm MU ở Old Trafford - Ảnh: P.L
Thu gọn
25/10/2026 | 22:45

85'

MU đang tấn công trong tuyệt vọng, khi bóng dồn cho nhân tố trẻ Shea Lacey vừa vào sân.

Thu gọn
25/10/2026 | 22:36

78'

Amad rời sân nhường chỗ cho Lacey. Điều đó đồng nghĩa, Bruno Fernandes được cất kỹ trên ghế dự bị.

Thu gọn
25/10/2026 | 22:30

71'

Bàn thắng (0-3): Evanilson băng xuống vượt qua Lammens rồi đá vào khung thành bỏ trống ghi bàn thứ 3 cho Bournemouth.

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MU thủng lưới bàn thứ 3 - Ảnh: P.L
Thu gọn
25/10/2026 | 22:26

68'

Lisandro Martinez vừa vào sân thử vận may với cú đá tầm xa nhưng Petrovic bắt gọn.

Thu gọn
25/10/2026 | 22:18

60'

MU đang tấn công có đường nét hơn. Mbeumo vừa kết thúc sở trường nhưng bóng đi hơi cao so với khung thành.

Thu gọn
25/10/2026 | 22:16

57'

Cunha thử vận may với cú đá chân trái tầm xa nhưng quá thiếu chính xác.

Thu gọn
25/10/2026 | 22:07

50'

Sau pha xử lý lỗi của Heaven, Rayan thoát xuống sửa lòng chân trái. May cho MU là Lammens kiểm soát được tình hình.

Thu gọn
25/10/2026 | 22:03

46'

Ngay đầu hiệp hai, Cunha được tung vào thay cho Tielemans.

Thu gọn
25/10/2026 | 21:54

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số 0-2 nghiêng về Bournemouth - Ảnh: BFC
Thu gọn
25/10/2026 | 21:44

43'

Bàn thắng (0-2, Tavernier): Leny Yoro trượt chân vô duyên bên phần sân nhà, tạo cơ hội ngon ăn để Tavernier nhân đôi cách biệt cho đội khách ở cự ly gần.

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Tavernier ăn mừng bàn thắng thứ 2 - Ảnh: P.L
Thu gọn
25/10/2026 | 21:41

40'

MU có cơ hội gỡ hòa khi Mbeumo băng xuống tung cú đá căng bằng chân trái. Tuy nhiên, thủ môn Petrovic xuất sắc cứu thua.

Thu gọn
25/10/2026 | 21:39

38'

Bàn thắng (1-0, Rayan): Từ quả đá phạt bên cánh phải, Rayan không bị ai kèm lẻn xuống đệm chân trái mở tỷ số cho Bournemouth.

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Raya ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: P.L
Thu gọn
25/10/2026 | 21:32

30'

Sau nửa giờ bóng lăn, các cầu thủ MU mới chỉ tung ra duy nhất 1 cú dứt điểm, so với 4 bên phía Bournemouth.

Thu gọn
25/10/2026 | 21:24

22'

Andrey Santos nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu, sau pha phạm lỗi với Truffert.

Thu gọn
25/10/2026 | 21:18

18'

Diogo Dalot lao lên bên cánh trái rồi kết thúc ngay nhưng bóng bay quá thiếu chính xác.

Thu gọn
25/10/2026 | 21:11

11'

Các tiền vệ MU liên tục để mất bóng ở những tình huống dễ dàng. Thế nên, chủ nhà tỏ ra lép vế so với đội khách.

Thu gọn
25/10/2026 | 21:08

8'

Hàng thủ MU vẫn đang để lộ nhiều khoảng trống. Rayan vừa căng ngang vào trong khiến Yoro vất vả phá ngay trước khung thành.

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Rayan liên tục khuấy đảo khung thành MU - Ảnh: Premier League
Thu gọn
25/10/2026 | 21:04

4'

Đội khách nhập cuộc chủ động hơn. Rayan suýt mở tỷ số cho Bournemouth sau cú đánh đầu cận thành.

Thu gọn
25/10/2026 | 20:59

21h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
25/10/2026 | 19:50

19h45

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Đội hình ra sân MU vs Bournemouth 
Thu gọn
25/10/2026 | 10:34

19h

Thông tin lực lượng

MU: Luke Shaw, Dorgu, Ugarte, Mainoo, Lisandro Martinez vắng mặt vì chấn thương.

Bournemouth: Alex Scott và Kroupi chấn thương.

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MU rất cần một chiến thắng để vực dậy tinh thần - Ảnh: AF
Thu gọn