Lãnh đạo MU đang hướng đến cuộc tái thiết mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2027, với mục tiêu quan trọng Nico Paz.

Các quan chức cấp cao của MU đang đánh giá lại tương lai của HLV Michael Carrick, cũng như dự án bóng đá do giám đốc Jason Wilcox triển khai.

Trong mọi trường hợp, sẽ có những cuộc cải tổ mạnh mẽ được chính CEO Omar Berrada thực hiện.

Nico Paz được MU nhắm cho tương lai. Ảnh: Como 1907

Theo chuyên gia chuyển nhượng Ekrem Konur, bộ phận tuyển trạch của MU đang theo dõi sát Nico Paz - người vừa khiến “Quỷ đỏ” ôm hận tại Champions League. Sao trẻ này được xem là ưu tiên của đội chủ sân Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2027.

Mùa hè vừa qua, MU từng tiếp cận Nico Paz nhưng không tìm được tiếng nói chung với các bên liên quan.

Giờ đây, CEO Omar Berrada muốn có chữ ký của Nico Paz để xây dựng thành biểu tượng mới cho MU, hướng đến mục tiêu tìm lại vị thế hàng đầu bóng đá Anh và châu Âu.

“Quỷ đỏ” đặc biệt quan tâm đến sự phát triển của cầu thủ người Argentina trong thời gian anh khoác áo Como, với sự trưởng thành về tư duy chiến thuật và kỹ thuật.

Real Madrid có điều khoản mua lại Nico Paz với giá 80 triệu euro, có thể kích hoạt từ ngày 1 đến 15/7 mùa hè năm sau. Dù vậy, theo AS, khả năng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha kích hoạt điều khoản này là không cao. Đó chính là cơ hội để MU vào cuộc để đưa Nico Paz về Old Trafford, dù Como quyết tâm giữ chân anh.

MU không loại trừ khả năng chia tay Bruno Fernandes để xây dựng đội ngũ mới do Paz làm thủ lĩnh. Phản ứng của tiền vệ Tây Ban Nha với Carrick sau trận thua Como là điều không thể chấp nhận.