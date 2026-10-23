Giám đốc tuyển dụng Man United - Christopher Vivell cảm thấy vai trò của mình tại CLB đang bị thu hẹp, trong bối cảnh đội bóng sa sút mùa giải này.

Vivell ít xuất hiện tại các trận đấu của MU trên sân Old Trafford kể từ đầu mùa, dù từng thường xuyên có mặt trên khán đài dành cho BLĐ suốt hai năm qua.

Hè qua, MU đã trao thêm quyền hạn cho Vivell khi tinh giản bộ phận tuyển trạch do ông phụ trách.

Vivell cảm thấy mình đang bị gạt ra rìa trong các quyết định của MU - Ảnh: F365

Trong khuôn khổ công việc xây dựng mạng lưới quan hệ, vị giám đốc 39 tuổi thường đón tiếp các đại diện cầu thủ và tuyển trạch viên được MU mời tới theo dõi những trận sân nhà.

Tuy nhiên, Giám đốc bóng đá Jason Wilcox mới là người chịu trách nhiệm cao nhất về công tác tuyển dụng, từ cầu thủ đến ban huấn luyện.

Vivell là người thiết lập liên lạc với phía Benjamin Sesko khi MU quyết định xúc tiến chiêu mộ tiền đạo Slovenia cuối tháng 7/2025.

Ông cũng trực tiếp chào đón Matheus Cunha khi chân sút người Brazil chuyển từ Wolves tới Old Trafford.

Vivell, từng làm việc tại Red Bull Salzburg khi Sesko gia nhập đội bóng Áo năm 2019. Sau đó, ông tiếp tục gắn bó với hệ thống Red Bull và chuyển sang RB Leipzig.

Tại Leipzig, Vivell từng làm việc cùng Julian Nagelsmann, chiến lược gia nhiều lần được liên hệ với chiếc ghế huấn luyện viên trưởng MU. Cả hai cùng 39 tuổi và mang quốc tịch Đức.

Wilcox nhận sự ủng hộ của Sir Jim - Ảnh: Alamy

Nagelsmann bị sa thải khỏi vị trí HLV trưởng tuyển Đức hồi tháng 7, sau thất bại tủi hổ trước Paraguay ở World Cup 2026. Ông chưa dẫn dắt CLB nào kể từ khi bị Bayern Munich cho thôi việc vào tháng 3/2023.

Trong khi đó, Wilcox nhận được sự hậu thuẫn của Giám đốc điều hành Omar Berrada, người từng là đồng nghiệp của ông tại Man City.

Đồng sở hữu Man United - Sir Jim Ratcliffe cũng lên tiếng bảo vệ Wilcox, người vừa bị Lisandro Martinez chỉ trích gay gắt hồi tuần trước.