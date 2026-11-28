Đội hình ra sân
MU: Lammens; Dalot, Yoro, Maguire, Martinez; Mainoo, Tielemans; Dorgu, Fernandes, Amad; Zirkzee.
Brentford: Kelleher; Kayode, Van den Berg, Ajer, Lewis-Potter; Damsgaard, Janelt; Anthony, Sangare, Outtara, Wilson.
Bàn thắng: Wilson 19', 33', Ajer 82', Schade 90'+2
Kết thúc
90'+2
Bàn thắng (0-4, Schade): Kayode kiến tạo thông minh để Schade lẻn xuống bấm bóng qua người Lammens ghi bàn thứ 4 cho Brentford.
89'
Mbeumo phối hợp ăn ý với Cunha. Tiếc rằng, cú đá của tiền đạo người Brazil bị Kayode phá ngay trên vạch vôi.
82'
Bàn thắng (0-3, Ajer): Sau tình huống phạt góc, Ajer có cơ hội đá nối cận thành ghi bàn thứ 3 cho Brentford.
77'
Sau tình huống dàn xếp phạt góc, Lacey có cơ hội sút căng bằng chân trái nhưng thủ môn Kelleher xuất sắc cản phá.
73'
Dalot để mất bóng vô duyên và đội khách phản công thần tốc bên cánh trái. May cho MU là cú sút cuối cùng của Schade khẽ bật tay Lammens ra ngoài.
68'
Mbeumo tạt vào từ cánh phải cho Maguire đánh đầu vào góc xa. Tuy nhiên, hậu vệ Brentford cản phá ngay trên vạch vôi.
60'
Có khoảng trống ngoài vòng cấm, Tielemans tung cú sút xa bằng chân trái, bóng dội xà ngang bật ra.
54'
MU dàn xếp mẫu mực. Bruno Fernandes đẩy bóng xuống cho Dorgu kết thúc chân trái không thắng được Kelleher.
51'
Zirkzee xử lý kỹ thuật ngoài vòng cấm nhưng cú đá cuối cùng lại đưa bóng lên khán đài.
46'
Ngay đầu hiệp hai, Mbeumo và Luke Shaw được tung vào sân cho Amad và Lisandro Martinez.
Kết thúc hiệp 1
45'
Dorgu có cơ hội tuyệt vời để rút ngắn cách biệt nhưng cú đá cận thành lại đi ra ngoài.
39'
MU được hưởng quả đá phạt bên ngoài vòng cấm nhưng Bruno Fernandes lại sút trúng hàng rào.
33'
Bàn thắng (0-2, Callum Wilson): Brentford dàn xếp phản công ấn tượng. Outtara lao xuống tốc độ ngoặt bóng loại bỏ Lisandro rồi chuyền dọn cỗ để Wilson đệm cận thành nhân đôi cách biệt.
25'
Sau bàn thua, MU thi đấu lạc nhịp dù đang cầm bóng nhiều hơn đối thủ.
19'
Bàn thắng (0-1, Callum Wilson): Các cầu thủ Brentford thoải mái bật tường trung lộ. Wilson vặn sườn Maguire đầu vòng cấm rồi tung cú sút căng tung lưới MU.
17'
Amad tạt vào từ cánh phải cho Dorgu lẻn xuống đánh đầu cận thành sạt cột cực kỳ đáng tiếc.
15'
Lisandro đánh đầu phá bóng tạo điều kiện cho Anthony tung móc đẹp mắt. May cho MU là Lammens đã đẩy bóng dội xà bật ra.
11'
MU đang tấn công như triều dâng thác cuốn. Dalot lao lên bên cánh phải rồi tạt vào cho Bruno đánh đầu khá nguy hiểm.
7'
Sau tình huống phạt góc, Maguire đánh đầu dội xà ngang bật ra. Amad đá bồi nhưng bị hậu vệ Brentford cản phá.
5'
Zirkzee có cơ hội xâm nhập vòng cấm dứt điểm nhưng bóng nằm gọn trong tay Kelleher.
22h
Trận đấu bắt đầu.
21h05
21h
20h30
20h
Thông tin lực lượng
MU: Carlos Baleba, Benjamin Seskom Manuel Ugarte, Marcus Rashford, Luke Shaw và Karl Darlow chấn thương. Leny Yoro được xóa án treo giò.
Brentford: Aaron Hickey, Nathan Collins, Rico Henry, Kaye Furo, Antoni Milambo và Josh Dasilva chấn thương.