Mauricio Pochettino nhanh chóng chiếm được cảm tình của các cầu thủ MU, dù mới tiếp quản đội bóng chưa đầy một tuần.

Theo nguồn tin từ phòng thay đồ, các cầu thủ MU đánh giá cao sức hút, sự gần gũi cũng như những yêu cầu khắt khe của chiến lược gia người Argentina trong các buổi tập.

Pochettino được nhận xét là người đặc biệt thân thiện và đang từng bước xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các học trò tại đội bóng mới.

Pochettino nhanh chóng chiếm được cảm tình của các học trò - Ảnh: Rex

Dù người tiền nhiệm Michael Carrick cũng nhận được nhiều thiện cảm, các cầu thủ MU cho rằng những hạn chế của HLV người Anh dần bộc lộ khi khối lượng công việc gia tăng trong mùa giải này.

MU chưa giành được chiến thắng sau hai trận dưới thời Pochettino. Tuy nhiên, việc ông công khai chỉ trích quyết định truất quyền thi đấu của Leny Yoro trong thất bại 0-4 trước Liverpool nhận được sự ủng hộ trong nội bộ đội bóng.

Theo nguồn tin thân cận, Pochettino và các cộng sự vẫn giữ tinh thần lạc quan bất chấp thất bại nặng nề tại Anfield. BHL cho rằng, Liverpool được hưởng lợi thế hơn người một cách bất công trong phần lớn thời gian.

Pochettino chưa cho các cầu thủ MU nghỉ ngày nào kể từ khi gặp thành viên đội một vào thứ Năm tuần trước, trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc.

Quỷ đỏ trải qua 3 buổi tập trước cuộc đối đầu với Liverpool, tiến hành tập hồi phục tại Carrington vào thứ Hai rồi lên đường tới Lisbon vào thứ Ba để chuẩn bị cho trận gặp Sporting tại Champions League.

Sau trận hòa 2-2, toàn đội ở lại Lisbon thêm một đêm, sử dụng phòng gym và bể bơi của khách sạn để hồi phục thể lực trước khi bay về Manchester.

Pochettino cũng thực hiện một số thay đổi nhỏ trong cách vận hành đội bóng, cho phép MU công bố danh sách cầu thủ tham dự các chuyến làm khách tại Champions League, điều mà Carrick trước đây không ủng hộ.