Ngôi sao đang lên của Como - Nico Paz sẵn sàng gia nhập MU với thương vụ chuyển nhượng bom tấn.

MU đang theo dõi sát sao tiền vệ tài năng Nico Paz, nhằm chuẩn bị cho một thương vụ chuyển nhượng vào mùa hè tới.

Cầu thủ 22 tuổi đầu quân Como từ Real Madrid năm 2024. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sở hữu điều khoản mua lại tiền vệ người Argentina với mức phí 67 triệu bảng hè tới.

Nico Paz háo hức trước viễn cảnh gia nhập MU - Ảnh: SunSport

Tuy nhiên, theo The Athletic, Paz hiện không mặn mà trở lại Bernabeu, trừ khi được đảm bảo vai trò quan trọng trong đội hình HLV Jose Mourinho.

Trong khi đó, MU đang cân nhắc chiêu mộ Paz như phương án thay thế thủ quân Bruno Fernandes.

Đội trưởng 32 tuổi của Quỷ đỏ sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè 2027, dù MU có quyền kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 12 tháng.

Bruno Fernandes mới đây xác nhận các cuộc đàm phán gia hạn tạm thời bị đình lại trong bối cảnh đội bóng đang phải vật lộn ở nhóm cuối BXH Premier League.

Nếu tiền vệ người Bồ Đào Nha ra đi, Paz sẽ là mục tiêu hàng đầu của MU. Việc tiền vệ người Argentina có chung người đại diện với HLV Pochettino cũng là lợi thế với đội chủ sân Old Trafford.

Nico Paz đang thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo Como mùa này với 6 bàn thắng và 8 pha kiến tạo. Anh từng lập cú đúp giúp đoàn quân của HLV Cesc Fabregas đánh bại MU 4-1 tại Champions League.

Tuy nhiên, Quỷ đỏ sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt để sở hữu chữ ký của Paz. Tottenham từng nỗ lực chiêu mộ tiền vệ này năm 2025 nhưng không đạt được thỏa thuận.