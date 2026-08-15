Đội hình ra sân
MU: Lammens; Mazraoui, Maguire, Heaven, Shaw; Tielemans, Santos; Amad, Fernandes, Dorgu, Cunha.
AC Milan: Torriani; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Jashari, Musah, Estupinan; Loftus-Cheek, Cisse, Ramos.
Bàn thắng: Maguire 3', Dorgu 51' - Chukwueze 37', Cisse 57', Ramos 68', Loftus-Cheek 71'
Kết thúc
81'
Rashford có cơ hội tuyệt vời để rút ngắn cách biệt trong vòng cấm Milan nhưng dứt điểm bất thành.
73'
Harry Maguire thử vận may với cú nã pháo từ khoảng cách hơn 30m, buộc thủ môn AC Milan phải tung người cứu thua.
71'
Bàn thắng (2-4, Loftus-Cheek): Hàng thủ Quỷ đỏ bộc lộ quá nhiều sơ hở. Loftus-Cheek dẫn bóng tốc độ bên cánh phải rồi rẽ vào trong kết thúc nhằm góc gần tung lưới Lammens.
68'
Bàn thắng (2-3, Goncalo Ramos): Chukwueze tả xung hữu đột bên cánh phải rồi tạt vào dọn cỗ để Ramos đánh đầu ghi bàn thứ 2 cho AC Milan.
61'
HLV Carrick thực hiện một loạt thay đổi, với sự xuất hiện của Mbeumo, Rashford, Lisandro Martinez hay Lacey trên sân.
57'
Bàn thắng (2-2, Cisse): Chukwueze thoải mái đi bóng bên cánh phải rồi chuyền vào cho Cisse phá bẫy việt vị lẻn xuống đệm vào lưới trống, quân bình tỷ số 2-2.
51'
Bàn thắng (2-1, Dorgu): Tận dụng triệt để sai lầm chuyền về của trung vệ Terracciano, Dorgu dễ dàng ghi bàn thứ 2 cho MU với cú sút bằng chân phải.
Kết thúc hiệp 1
42'
Tielemans mang về cho MU quả phạt đền, sau pha ngáng chân của De Winter.
Tuy nhiên, từ khoảng cách 11m, Bruno Fernandes lại không thắng được thủ môn của AC Milan.
37'
Bàn thắng (1-1, Chukwueze): Hàng thủ MU bị xé toang và Chukwueze dễ dàng đệm bóng vào khung thành bỏ trống, sau đường chuyền của Goncalo Ramos.
25'
Luke Shaw phất đường chuyền dài chính xác cho Bruno Fernandes lẻn xuống kết thúc ngay bằng chân trái khá nguy hiểm.
16'
AC Milan có pha tấn công trung lộ ấn tượng. Lại là Loftus-Cheek quăng cú sút căng nhưng Lammens vẫn dùng chân cứu thua xuất sắc.
8'
Tielemans để mất bóng ngay trước vòng cấm, dâng cơ hội cho AC Milan. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng của Loftus-Cheek đúng vào vị trí thủ môn Lammens.
3'
Bàn thắng (1-0, Harry Maguire): Từ tình huống phạt góc bên cánh trái của Bruno Fernandes, Maguire bật cao đánh đầu cận thành tung lưới AC Milan.
21h50
Trận đấu bắt đầu.