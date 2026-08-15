Đội hình ra sân

MU: Lammens; Mazraoui, Maguire, Heaven, Shaw; Tielemans, Santos; Amad, Fernandes, Dorgu, Cunha.

AC Milan: Torriani; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Jashari, Musah, Estupinan; Loftus-Cheek, Cisse, Ramos.

Bàn thắng: Maguire 3', Dorgu 51' - Chukwueze 37', Cisse 57', Ramos 68', Loftus-Cheek 71'

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Chiến thắng ấn tượng của AC Milan - Ảnh: ACM
15/08/2026 | 23:51

Kết thúc

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AC Milan ngược dòng hạ MU 4-2 - Ảnh: 433
Thu gọn
15/08/2026 | 23:30

81'

Rashford có cơ hội tuyệt vời để rút ngắn cách biệt trong vòng cấm Milan nhưng dứt điểm bất thành.

Thu gọn
15/08/2026 | 23:22

73'

Harry Maguire thử vận may với cú nã pháo từ khoảng cách hơn 30m, buộc thủ môn AC Milan phải tung người cứu thua.

Thu gọn
15/08/2026 | 23:21

71'

Bàn thắng (2-4, Loftus-Cheek): Hàng thủ Quỷ đỏ bộc lộ quá nhiều sơ hở. Loftus-Cheek dẫn bóng tốc độ bên cánh phải rồi rẽ vào trong kết thúc nhằm góc gần tung lưới Lammens.

Thu gọn
15/08/2026 | 23:20

68'

Bàn thắng (2-3, Goncalo Ramos): Chukwueze tả xung hữu đột bên cánh phải rồi tạt vào dọn cỗ để Ramos đánh đầu ghi bàn thứ 2 cho AC Milan.

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Kiểu ăn mừng quen thuộc của Goncalo Ramos - Ảnh: ACM

Thu gọn
15/08/2026 | 23:10

61'

HLV Carrick thực hiện một loạt thay đổi, với sự xuất hiện của Mbeumo, Rashford, Lisandro Martinez hay Lacey trên sân.

Thu gọn
15/08/2026 | 23:09

57'

Bàn thắng (2-2, Cisse): Chukwueze thoải mái đi bóng bên cánh phải rồi chuyền vào cho Cisse phá bẫy việt vị lẻn xuống đệm vào lưới trống, quân bình tỷ số 2-2.

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Chukwueze kiến tạo để Cisse lập công - Ảnh: ACM
Thu gọn
15/08/2026 | 23:02

51'

Bàn thắng (2-1, Dorgu): Tận dụng triệt để sai lầm chuyền về của trung vệ Terracciano, Dorgu dễ dàng ghi bàn thứ 2 cho MU với cú sút bằng chân phải.

Thu gọn
15/08/2026 | 22:44

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 1-1 - Ảnh: MUFC
Thu gọn
15/08/2026 | 22:31

42'

Tielemans mang về cho MU quả phạt đền, sau pha ngáng chân của De Winter.

Tuy nhiên, từ khoảng cách 11m, Bruno Fernandes lại không thắng được thủ môn của AC Milan.

Thu gọn
15/08/2026 | 22:28

37'

Bàn thắng (1-1, Chukwueze): Hàng thủ MU bị xé toang và Chukwueze dễ dàng đệm bóng vào khung thành bỏ trống, sau đường chuyền của Goncalo Ramos.

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Chukwueze gỡ hòa cho AC Milan - Ảnh: ACM
Thu gọn
15/08/2026 | 22:14

25'

Luke Shaw phất đường chuyền dài chính xác cho Bruno Fernandes lẻn xuống kết thúc ngay bằng chân trái khá nguy hiểm.

Thu gọn
15/08/2026 | 22:08

16'

AC Milan có pha tấn công trung lộ ấn tượng. Lại là Loftus-Cheek quăng cú sút căng nhưng Lammens vẫn dùng chân cứu thua xuất sắc.

Thu gọn
15/08/2026 | 21:58

8'

Tielemans để mất bóng ngay trước vòng cấm, dâng cơ hội cho AC Milan. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng của Loftus-Cheek đúng vào vị trí thủ môn Lammens.

Thu gọn
15/08/2026 | 21:53

3'

Bàn thắng (1-0, Harry Maguire): Từ tình huống phạt góc bên cánh trái của Bruno Fernandes, Maguire bật cao đánh đầu cận thành tung lưới AC Milan.

Thu gọn
15/08/2026 | 21:48

21h50

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
15/08/2026 | 21:18

21h

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Đội hình ra sân MU - Ảnh: MUFC
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Đội hình ra sân AC Milan - Ảnh: ACM
Thu gọn
15/08/2026 | 11:54

20h

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Trận gặp AC Milan, các cầu thủ MU sẽ lần đầu mặc áo đấu thứ 3 trên sân khách mùa mới 2026/27 - Ảnh: MUFC
Thu gọn
15/08/2026 | 11:52

19h30

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Dàn sao MU đáp chuyến bay đến Ba Lan - Ảnh: MUFC
Thu gọn
15/08/2026 | 11:52

19h

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Trận giao hữu sẽ tạo ra màn đôi công hấp dẫn - Ảnh: FMU
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