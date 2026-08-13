Phía đội bóng thành London khẳng định, họ không chủ động chào bán Lewis-Skelly. Tuy nhiên, bên trung gian thông báo với cả Chelsea lẫn MU rằng, cầu thủ này có thể ra đi nếu xuất hiện mức giá phù hợp.

Các nguồn tin tiết lộ, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình thế hiện tại là quy định kiểm soát chi tiêu của UEFA.

Lewis-Skelly từng đá chính trận chung kết Champions League 2025/26 - Ảnh: N.A

Khác với cách tính theo từng mùa giải, UEFA áp dụng chu kỳ tài chính theo năm dương lịch. Điều đó đồng nghĩa, kỳ chuyển nhượng hè là cơ hội cuối trong năm để Arsenal bổ sung nguồn thu từ việc bán cầu thủ.

Mức giá 45 triệu bảng được nhắc đến dành cho Lewis-Skelly, cầu thủ đá chính ở chung kết Champions League. Tuy nhiên, thông tin khác cho hay, Arsenal chỉ cân nhắc chia tay viên ngọc thô nếu nhận được lời đề nghị trên 60 triệu bảng.

Điểm đáng chú ý, Lewis-Skelly trưởng thành từ học viện Arsenal. Vì vậy, toàn bộ phí chuyển nhượng thu về sẽ được ghi nhận là "lợi nhuận thuần" trên sổ sách, trở thành cú hích đáng kể cho tình hình tài chính CLB.

Quy định này từng khiến nhiều đội bóng buộc phải bán các tài năng "cây nhà lá vườn" dù không mong muốn. Newcastle là ví dụ điển hình, chia tay Elliot Anderson để anh gia nhập Nottingham Forest hè 2014.

Arsenal còn những phương án khác trước khi tính tới việc bán Lewis-Skelly. Reiss Nelson, Martinelli hoặc Gabriel Jesus có thể rời Emirates ngay tháng này.

HLV Mikel Arteta đánh giá cao Lewis-Skelly và cậu nhóc được người hâm mộ Pháo thủ yêu mến. Tuy nhiên, nếu sát ngày đóng cửa thị trường chuyển nhượng mà không thể thanh lý những cầu thủ khác, khả năng tài năng 19 tuổi phải ra đi ngày càng tăng.

Về những đội bóng quan tâm, MU đang tìm kiếm một hậu vệ trái và theo sát diễn biến thương vụ. Chelsea vừa hoàn tất chiêu mộ Pep Chavarria từ Rayo Vallecano với giá 16 triệu bảng, nhưng Lewis-Skelly cũng là phương án hấp dẫn.

Arsenal vẫn có thể buộc phải bán Lewis-Skelly cho MU hoặc Chelsea - Ảnh: F365

Arsenal đã chi mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng thời gian qua. Hồi đầu tháng, Pháo thủ bỏ ra 75 triệu bảng rước Bruno Guimaraes về từ Newcastle. Trước đó, họ kích hoạt điều khoản mua đứt Piero Hincapie với giá 34,5 triệu bảng.

Đội chủ sân Emirates cũng chi 34 triệu bảng sở hữu tiền đạo Christos Tzolis. Chưa kể hè năm ngoái, Arsenal đã dốc két 250 triệu bảng cho 8 tân binh.

Doanh thu thương mại tăng mạnh, cộng khoản tiền thưởng từ chức vô địch Premier League và hành trình tiến tới trận chung kết Champions League mùa trước giúp cải thiện đáng kể tình hình tài chính Arsenal.

Dẫu vậy, các khoản thưởng dành cho cầu thủ cũng tiêu tốn không nhỏ ngân sách CLB. Ở chiều ngược lại, Pháo thủ mới thu về 41 triệu bảng từ việc thanh lý Trossard, Jakub Kiwior và Norgaard.

Bởi thế, tương lai Lewis-Skelly trở thành câu chuyện đáng chú ý nhất tại Emirates những tuần cuối của kỳ chuyển nhượng hè.

Arsenal không nhất thiết bán tài năng 19 tuổi, nhưng sức ép từ các quy định tài chính cùng tham vọng tiếp tục mua sắm có thể khiến lãnh đạo Pháo thủ phải đưa ra quyết định khó khăn.