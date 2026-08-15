Cầu thủ 21 tuổi trở thành một trong những mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Arsenal trước thềm mùa giải 2026/27.

Đội chủ sân Emirates đã trực tiếp liên hệ với đại diện của Hinshelwood để thảo luận về khả năng chuyển nhượng và chuẩn bị gửi đề nghị chính thức tới Brighton.

HLV Mikel Arteta đánh giá Hinshelwood là sự bổ sung lý tưởng cho đội hình Arsenal nhờ khả năng thi đấu đa năng.

Arsenal đang dẫn đầu cuộc đua ký Jack Hinshelwood - Ảnh: SunSport

Cầu thủ trẻ này có thể đảm nhiệm nhiều vị trí, từ tiền vệ trung tâm, tiền vệ phòng ngự cho tới hậu vệ cánh đá được cả hai biên.

Chính sự linh hoạt khiến Hinshelwood đặc biệt phù hợp với Arteta, người luôn đánh giá cao những cầu thủ có khả năng đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau.

Tuy nhiên, Arsenal sẽ không dễ dàng có được chữ ký tuyển thủ U21 Anh khi hai đối thủ lớn cũng nhập cuộc.

MU từ lâu dành sự quan tâm cho Hinshelwood và thậm chí đã có những động thái chính thức nhằm tìm hiểu khả năng Brighton để cầu thủ này ra đi.

Quỷ đỏ dự kiến sẽ tiến hành những bước đi cụ thể trong vài ngày tới để cạnh tranh trực tiếp với Pháo thủ thành London.

Trong khi Man City cũng cân nhắc tham gia cuộc đua. Bộ phận tuyển trạch ở Etihad đưa ra những đánh giá tích cực về Hinshelwood. Điều đó có thể thúc đẩy họ sớm tiến hành cuộc tiếp xúc sơ bộ với Brighton.

Đội chủ sân Amex vẫn ưu tiên giữ chân sản phẩm trưởng thành từ học viện. Tuy nhiên, Brighton có thể ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được lời đề nghị xấp xỉ 50 triệu bảng Anh.

Hinshelwood vẫn còn 3 năm hợp đồng với đội chủ sân Amex. Đây là lợi thế giúp Brighton nắm thế chủ động và đưa ra những yêu cầu cao trên bàn đàm phán.