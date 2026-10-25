Đội hình ra sân
MU: Lammens; Yoro, Maguire, Heaven, Dalot; Tielemans, Baleba; Amad, Santos, Mount; Mbeumo.
Bournemouth: Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Adams, Kluivert, Rayan, Cook, Tavernier; Evanilson.
Bàn thắng: Rayan 38', Tavernier 43', Evanilson 71'
|Kết quả
|Vòng 8
|24/10/2026 02:00:00
|Ipswich 1 - 1 Nottingham Forest
|24/10/2026 18:30:00
|Aston Villa 2 - 1 Manchester City
|24/10/2026 21:00:00
|Arsenal 2 - 0 Everton
|24/10/2026 21:00:00
|Coventry 0 - 1 Fulham
|24/10/2026 23:30:00
|Chelsea 0 - 2 Tottenham
|25/10/2026 21:00:00
|Crystal Palace 0 - 2 Newcastle
|25/10/2026 21:00:00
|Hull City 1 - 1 Brentford
|25/10/2026 21:00:00
|Liverpool 2 - 0 Brighton
|25/10/2026 21:00:00
|Manchester United 0 - 3 Bournemouth
Kết thúc
85'
MU đang tấn công trong tuyệt vọng, khi bóng dồn cho nhân tố trẻ Shea Lacey vừa vào sân.
78'
Amad rời sân nhường chỗ cho Lacey. Điều đó đồng nghĩa, Bruno Fernandes được cất kỹ trên ghế dự bị.
71'
Bàn thắng (0-3): Evanilson băng xuống vượt qua Lammens rồi đá vào khung thành bỏ trống ghi bàn thứ 3 cho Bournemouth.
68'
Lisandro Martinez vừa vào sân thử vận may với cú đá tầm xa nhưng Petrovic bắt gọn.
60'
MU đang tấn công có đường nét hơn. Mbeumo vừa kết thúc sở trường nhưng bóng đi hơi cao so với khung thành.
57'
Cunha thử vận may với cú đá chân trái tầm xa nhưng quá thiếu chính xác.
50'
Sau pha xử lý lỗi của Heaven, Rayan thoát xuống sửa lòng chân trái. May cho MU là Lammens kiểm soát được tình hình.
46'
Ngay đầu hiệp hai, Cunha được tung vào thay cho Tielemans.
Kết thúc hiệp 1
43'
Bàn thắng (0-2, Tavernier): Leny Yoro trượt chân vô duyên bên phần sân nhà, tạo cơ hội ngon ăn để Tavernier nhân đôi cách biệt cho đội khách ở cự ly gần.
40'
MU có cơ hội gỡ hòa khi Mbeumo băng xuống tung cú đá căng bằng chân trái. Tuy nhiên, thủ môn Petrovic xuất sắc cứu thua.
38'
Bàn thắng (1-0, Rayan): Từ quả đá phạt bên cánh phải, Rayan không bị ai kèm lẻn xuống đệm chân trái mở tỷ số cho Bournemouth.
30'
Sau nửa giờ bóng lăn, các cầu thủ MU mới chỉ tung ra duy nhất 1 cú dứt điểm, so với 4 bên phía Bournemouth.
22'
Andrey Santos nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu, sau pha phạm lỗi với Truffert.
18'
Diogo Dalot lao lên bên cánh trái rồi kết thúc ngay nhưng bóng bay quá thiếu chính xác.
11'
Các tiền vệ MU liên tục để mất bóng ở những tình huống dễ dàng. Thế nên, chủ nhà tỏ ra lép vế so với đội khách.
8'
Hàng thủ MU vẫn đang để lộ nhiều khoảng trống. Rayan vừa căng ngang vào trong khiến Yoro vất vả phá ngay trước khung thành.
4'
Đội khách nhập cuộc chủ động hơn. Rayan suýt mở tỷ số cho Bournemouth sau cú đánh đầu cận thành.
21h
Trận đấu bắt đầu.
19h45
19h
Thông tin lực lượng
MU: Luke Shaw, Dorgu, Ugarte, Mainoo, Lisandro Martinez vắng mặt vì chấn thương.
Bournemouth: Alex Scott và Kroupi chấn thương.