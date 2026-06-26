Thổ Nhĩ Kỳ (4-2-3-1): Cakir; Bardakci, Kabak, Celik, Elmali; Ozcan, Kokcu; Aydin, Guler, Yildiz; Yilmaz.
Mỹ (4-2-3-1): Turner; Scally, McKenzie, Trusty, Robinson; Berhalter; Weah, McKennie, Reyna, Aaronson, Pepi.
Bàn thắng: Trusty 3', Berhalter 49' - Guler 11', Kokcu 31', Ayhan 90'+8
Kết thúc
90'+8
Bàn thắng (2-3, Ayhan): Sau nỗ lực chuyền vào của Uzun, Ayhan xuất hiện đúng lúc đệm cận thành ghi bàn thứ 3 quyết định cho Thổ Nhĩ Kỳ.
90'
Hiệp hai có 7 phút bù giờ.
85'
Những phút cuối, các cầu thủ Mỹ không còn đủ thể lực để duy trì khả năng pressing liên tục như trước.
77'
Pulisic lại thử vận may với pha nã pháo tầm xa bằng chân trái, bóng bay sạt cột gang tấc.
72'
Kenan Yildiz xử lý hay bên cánh trái. Tiếc rằng, cú sút bằng chân phải lại đưa bóng bay chệch cột.
63'
Vừa vào sân, Pulisic đã tác động tích cực lên hàng công tuyển Mỹ. Cầu thủ chạy cánh của AC Milan có pha đá nối trúng cột dọc khung thành Thổ Nhĩ Kỳ.
62'
Pulisic thoát đi bên cánh trái rồi kết thúc ở góc hẹp buộc Cakir phải cứu thua bằng chân. Aaronson đá bồi chính diện khung thành ra ngoài khá đáng tiếc.
58'
Christian Pulisic được tung vào sân thay cho Timothy Weah.
49'
Bàn thắng (2-2, Berhalter): Sau tình huống bóng bật ra, Berhalter lao lên volley đầu vòng cấm quân bình tỷ số 2-2.
Kết thúc hiệp 1
45'+3
Từ quả phạt góc bên cánh phải, Trusty bật cao đánh đầu cận thành đưa bóng bay qua xà.
45'
McKennie bất ngờ tạc đạn ngoài vòng cấm buộc thủ môn Cakir phải trổ tài cứu thua.
39'
Đại diện châu Âu đang chơi tốt hơn sau khi có hai bàn liên tiếp. Trung vệ Bardakci vừa có pha vẩy má ngoài ở góc hẹp bị hậu vệ Mỹ truy cản.
31'
Bàn thắng (1-2, Kokcu): Thổ Nhĩ Kỳ đáp trả với pha phối hợp ăn ý. Kokcu đệm rất nhanh từ khoảng cách chừng 8m tung lưới tuyển Mỹ, nâng tỷ số lên 2-1.
29'
Cùng từ một pha dàn xếp phạt góc, McKenzie đưa được bóng vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ ở cự ly gần. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.
19'
Berhalter nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha phạm lỗi nguy hiểm với cầu thủ đối phương.
13'
Aaronson có cơ hội ghi bàn thứ 2 cho tuyển Mỹ, nhưng pha kết thúc chân trái chưa khuất phục được thủ thành Cakir.
11'
Bàn thắng (1-1, Arda Guler): Từ pha phối hợp trung lộ ăn ý, Yilmaz trả ngược cho Guler xâm nhập vòng cấm rồi kết thúc chân trái chính xác gỡ hòa cho Thổ Nhĩ Kỳ.
3'
Bàn thắng (1-0, Trusty): Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh trái, Trusty đón lõng phía sau rồi quăng chân trái nhằm góc gần tung lưới Thổ Nhĩ Kỳ.
9h
Trận đấu bắt đầu.