Đội hình ra sân

Thổ Nhĩ Kỳ (4-2-3-1): Cakir; Bardakci, Kabak, Celik, Elmali; Ozcan, Kokcu; Aydin, Guler, Yildiz; Yilmaz.

Mỹ (4-2-3-1): Turner; Scally, McKenzie, Trusty, Robinson; Berhalter; Weah, McKennie, Reyna, Aaronson, Pepi.

Bàn thắng: Trusty 3', Berhalter 49' - Guler 11', Kokcu 31', Ayhan 90'+8

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Dù thua nhưng Mỹ vẫn đứng đầu bảng, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ bị loại đầy tiếc nuối - Ảnh: Momento Deportivo

26/06/2026 | 11:19

Kết thúc

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Thổ Nhĩ Kỳ giành chiến thắng an ủi trước khi rời World Cup 2026 - Ảnh: 433
Thu gọn
26/06/2026 | 11:18

90'+8

Bàn thắng (2-3, Ayhan): Sau nỗ lực chuyền vào của Uzun, Ayhan xuất hiện đúng lúc đệm cận thành ghi bàn thứ 3 quyết định cho Thổ Nhĩ Kỳ.

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Ayhan ăn mừng bàn thắng phút chót - Ảnh: OneFootball
Thu gọn
26/06/2026 | 10:53

90'

Hiệp hai có 7 phút bù giờ.

Thu gọn
26/06/2026 | 10:48

85'

Những phút cuối, các cầu thủ Mỹ không còn đủ thể lực để duy trì khả năng pressing liên tục như trước.

Thu gọn
26/06/2026 | 10:39

77'

Pulisic lại thử vận may với pha nã pháo tầm xa bằng chân trái, bóng bay sạt cột gang tấc.

Thu gọn
26/06/2026 | 10:34

72'

Kenan Yildiz xử lý hay bên cánh trái. Tiếc rằng, cú sút bằng chân phải lại đưa bóng bay chệch cột.

Thu gọn
26/06/2026 | 10:27

63'

Vừa vào sân, Pulisic đã tác động tích cực lên hàng công tuyển Mỹ. Cầu thủ chạy cánh của AC Milan có pha đá nối trúng cột dọc khung thành Thổ Nhĩ Kỳ.

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Pulisic vào sân và thổi luồng gió mới cho hàng công tuyển Mỹ - Ảnh: TNT Sports
Thu gọn
26/06/2026 | 10:24

62'

Pulisic thoát đi bên cánh trái rồi kết thúc ở góc hẹp buộc Cakir phải cứu thua bằng chân. Aaronson đá bồi chính diện khung thành ra ngoài khá đáng tiếc.

Thu gọn
26/06/2026 | 10:20

58'

Christian Pulisic được tung vào sân thay cho Timothy Weah.

Thu gọn
26/06/2026 | 10:10

49'

Bàn thắng (2-2, Berhalter): Sau tình huống bóng bật ra, Berhalter lao lên volley đầu vòng cấm quân bình tỷ số 2-2.

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Berhalter gỡ hòa 2-2 - Ảnh: Gara
Thu gọn
26/06/2026 | 09:55

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: USMNT
Thu gọn
26/06/2026 | 09:48

45'+3

Từ quả phạt góc bên cánh phải, Trusty bật cao đánh đầu cận thành đưa bóng bay qua xà.

Thu gọn
26/06/2026 | 09:45

45'

McKennie bất ngờ tạc đạn ngoài vòng cấm buộc thủ môn Cakir phải trổ tài cứu thua.

Thu gọn
26/06/2026 | 09:40

39'

Đại diện châu Âu đang chơi tốt hơn sau khi có hai bàn liên tiếp. Trung vệ Bardakci vừa có pha vẩy má ngoài ở góc hẹp bị hậu vệ Mỹ truy cản.

Thu gọn
26/06/2026 | 09:32

31'

Bàn thắng (1-2, Kokcu): Thổ Nhĩ Kỳ đáp trả với pha phối hợp ăn ý. Kokcu đệm rất nhanh từ khoảng cách chừng 8m tung lưới tuyển Mỹ, nâng tỷ số lên 2-1.

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Kokcu nâng tỷ số lên 2-1 - Ảnh: Anas

Thu gọn
26/06/2026 | 09:29

29'

Cùng từ một pha dàn xếp phạt góc, McKenzie đưa được bóng vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ ở cự ly gần. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.

Thu gọn
26/06/2026 | 09:22

19'

Berhalter nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha phạm lỗi nguy hiểm với cầu thủ đối phương.

Thu gọn
26/06/2026 | 09:18

13'

Aaronson có cơ hội ghi bàn thứ 2 cho tuyển Mỹ, nhưng pha kết thúc chân trái chưa khuất phục được thủ thành Cakir.

Thu gọn
26/06/2026 | 09:13

11'

Bàn thắng (1-1, Arda Guler): Từ pha phối hợp trung lộ ăn ý, Yilmaz trả ngược cho Guler xâm nhập vòng cấm rồi kết thúc chân trái chính xác gỡ hòa cho Thổ Nhĩ Kỳ.

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Arda Guler lên tiếng - Ảnh: FIFA
Thu gọn
26/06/2026 | 09:07

3'

Bàn thắng (1-0, Trusty): Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh trái, Trusty đón lõng phía sau rồi quăng chân trái nhằm góc gần tung lưới Thổ Nhĩ Kỳ.

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Pha kết thúc hiểm hóc của Trusty - Ảnh: GE
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Trusty ăn mừng phấn khích - Ảnh: FIFA
Thu gọn
26/06/2026 | 09:06

9h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
26/06/2026 | 07:56

7h55

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Đội hình ra sân tuyển Mỹ vs Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: T.T
Thu gọn
25/06/2026 | 20:40

7h30

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Cầu thủ Mỹ tập luyện trước trận - Ảnh: USMNT
Thu gọn
25/06/2026 | 20:40

7h

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Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng có điểm trước khi rời World Cup - Ảnh: Khelnow
Thu gọn