6h ngày 26/6, sân SoFi:

Sau 2 lượt trận, không ghi bàn thắng nào dù nằm trong số các đội dứt điểm nhiều nhất, Thổ Nhĩ Kỳ sớm nói lời chia tay World Cup 2026.

Có thể nói, Thổ Nhĩ Kỳ là đội gây thất vọng nhất, không chỉ ở bảng D mà xét chung giải đấu tại Bắc Mỹ.

Trước Úc, đội bóng của Vincenzo Montella thua 0-2 trong ngày hàng công bế tắc.

Mỹ đã hoàn tất mục tiêu vào vòng knock-out. Ảnh: USSF

Ở trận gặp Paraguay, Thổ Nhĩ Kỳ tạo thế trận áp đảo, tung ra hơn 30 cú dứt điểm và có lợi thế hơn người trong toàn bộ hiệp hai. Nhưng tất cả chỉ là một đội bóng thiếu ý tưởng.

Arda Guler được kỳ vọng nhưng cho đến nay hoàn toàn gây thất vọng. Cầu thủ của Real Madrid phản ánh đúng hình ảnh đội nhà, cầm bóng mà không biết làm gì, sút thì không có lực.

Giờ đây, trước mắt họ là đồng chủ nhà Mỹ, đội đã hoàn thành mọi mục tiêu.

Mỹ toàn thắng 2 trận, chắc chắn đứng đầu bảng D mà không cần phải toan tính gì khác, đã bắt đầu nghĩ về vòng 1/16.

Mauricio Pochettino mang đến hình ảnh một tuyển Mỹ khiến người hâm mộ say mê.

Chiến lược gia người Argentina hiện đang nghĩ đến việc xoay tua đội hình, giữ sức cho các trụ cột và tránh những chấn thương không cần thiết. Điều này quan trọng hơn kết quả trận đấu cuối cùng vòng bảng.

Đó chính là cơ hội để Thổ Nhĩ Kỳ níu kéo niềm tự hào. Guler và các đồng đội cần chiến thắng trước khi về nước, nhằm tránh cơn thịnh nộ từ khán giả nhà.

Để đạt được mục tiêu, HLV Montella phải điều chỉnh lối chơi để hiệu quả hơn. Nhà cầm quân người Italia bị chỉ trích khi hệ thống chiến thuật của Thổ Nhĩ Kỳ vận hành khá rối.

Tuy nhiên, một kết quả hòa có lẽ là điều hợp lý hơn với Thổ Nhĩ Kỳ tại thời điểm này, khi tinh thần của nhiều cầu thủ suy sụp khi bị loại chỉ sau 2 lượt trận World Cup 2026.

Đội hình dự kiến:

Thổ Nhĩ Kỳ (4-2-3-1): Cakir; Muldur, Demiral, Kabak, Kadioglu; Ozcan, Calhanoglu; Akgun, Guler, Yildiz; Gul.

Mỹ (4-2-3-1): Freese; Scally, McKenzie, Trusty, Arfsten; Roldan, Berhalter; Weah, Reyna, Zendejas; Pepi.

Dự đoán: hòa 1-1.