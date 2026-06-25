Một cuộc đối đầu với tình cảnh trái ngược nhau của 2 đội bóng: Mỹ đã lấy vé vào vòng 32 đội, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ sớm bị loại khỏi World Cup 2026.

Thổ Nhĩ Kỳ được chờ đợi tạo ấn tượng ở World Cup lần này, nhưng thật tiếc, họ đang đứng cuối bảng D mà chưa có điểm nào.

Đội bóng do cựu tuyển thủ Italia, Vincenzo Montella dẫn dắt để thua 0-2 Úc ngày ra quân và tiếp tục thua 0-1 Paraguay ở trận sau đó.

HLV Pochettino đang rất 'mát tay' với tuyển Mỹ tại World Cup 2026. Ảnh: Striver Football

Bên kia chiến tuyến, đội tuyển nước đồng chủ nhà World Cup 2026, Mỹ đang có tinh thần rất cao, phong độ tốt dưới thời Mauricio Pochettino.

Mỹ thắng giòn 4-1 Paraguay ở trận mở màn và sớm lấy vé đi tiếp, sau khi đả bại Úc 2-0 ở lượt đấu thứ 2 bảng D.

Gặp Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt đấu cuối, Mỹ nhắm đến mục tiêu toàn thắng vòng bảng. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là lần đầu tiên Mỹ có được 3 trận thắng liên tiếp tại World Cup.

Tuyển Mỹ tại World Cup 2026 mang đến sắc thái mới, chơi đầy tự tin và làm chủ thế trận, tạo sức ép mạnh mẽ khiến đối thủ phải phản lưới từ rất sớm (ở cả 2 trận gặp Paraguay và Úc đều diễn ra tương tự).

Nếu Mỹ đang có cơ hội cao để giành chiến thắng thì Thổ Nhĩ Kỳ đứng trước nguy cơ chịu thất bại thứ 3 liên tiếp ở giải đấu năm nay và có thể cũng chẳng ghi được bàn thắng nào.

Chuyên gia ESPN dự đoán, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có chiến thắng danh dự 2-1 trước Mỹ ở trận chia tay sớm World Cup 2026. Còn chuyên gia Sportsmole cũng chọn tỷ số tương tự, chỉ đổi tên người chiến thắng là Mỹ. Và chuyên gia Sportskeeda cũng chọn Mỹ thắng 2-1 Thổ Nhĩ Kỳ.

Đội hình dự kiến:

Thổ Nhĩ Kỳ: Cakir; Muldur, Demiral, Kabak, Kadioglu; Ozcan, Calhanoglu; Akgun, Guler, Yildiz; Gul.

Mỹ: Freese; Scally, McKenzie, Trusty, Arfsten; Roldan, Berhalter; Weah, Reyna, Zendejas; Pepi.