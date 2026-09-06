Đội hình ra sân
Nam Định: Nguyên Mạnh, Tuấn Dương, Ezequiel Santos, Caio Cesar, Mạnh Quỳnh, Felix Junior, Tyler James, Văn Kiên, Romulo, Ngọc Sơn, Tuấn Hải.
HAGL: Trung Kiên, Robson Alves Reis, Basilo Julio Cesar, Châu Phi, Phước Bảo, Vĩnh Nguyên, Anh Tài, Đình Lâm, Hoàng Minh, Xavier Boy, Minh Tâm.
Bàn thắng: Santos 37', 44', Romulo 45'+2
Kết thúc
90'+4
Bàn thắng (4-0, Nguyễn Xuân Son): Từ quả tạt đẹp bên cánh trái của Santos, Xuân Son bay người đánh đầu chính xác ấn định chiến thắng 4-0 cho Nam Định.
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
82'
HAGL thi đấu đầy cố gắng cuối trận, nhưng cú căng ngang lợi hại của Thanh Nhân không được đồng đội tiếp ứng.
76'
Caio Cesar có cơ hội tuyệt vời để nâng tỷ số lên 4-0 nhưng cú cứa lòng cuối cùng không khuất phục được Trung Kiên.
68'
Nguyễn Xuân Son được HLV Hồng Việt tung vào sân.
65'
Tiền đạo mới được tung vào sân Matheus Lucas đang thi đấu cực kỳ năng nổ. Anh vừa tung cú dứt điểm chìm dội cột dọc khung thành Nam Định.
58'
Nam Định tổ chức phản công thần tốc. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng của Ngọc Sơn lại đi ra ngoài.
50'
Sang hiệp hai, HAGL đã mạnh dạn dâng cao tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng.
45'+2
Bàn thắng (3-0, Romulo): Sau tình huống dàn xếp đá phạt, Romulo bắt volley cận thành đẹp mắt nâng tỷ số lên 3-0.
44'
Bàn thắng (2-0, Santos): Ngọc Sơn tạt đẹp vào từ cánh phải tạo điều kiện để Santos đá nối ngay hiểm hóc nhân đôi cách biệt cho Thép Xanh Nam Định.
37'
Bàn thắng (1-0, Santos): Sau pha đi bóng nỗ lực của Thai Crawford bên cánh trái, Nam Định có bàn mở tỷ số với pha quăng chân trái chính xác của Santos.
32'
Nam Định đang bế tắc trước lối đá phòng ngự tập trung của HAGL. Romulo vừa tung cú đá tầm xa mang tính cầu may.
22'
Mạnh Quỳnh thử vận may với pha nã pháo tầm xa nhưng bóng bay quá cao so với khung thành.
15'
Một lần nữa thủ thành Trung Kiên từ chối cơ hội của Ngọc Sơn, sau màn solo rồi đột phá vào vòng cấm kết thúc căng.
7'
Caio Cesar xâm nhập vòng cấm rồi tung cú đá chéo góc, buộc thủ môn Trần Trung Kiên phải cứu thua bằng chân.
4'
Với lợi thế sân nhà, Nam Định dồn lên tấn công từ đầu hòng tìm kiếm bàn thắng sớm.
18h
Trận đấu bắt đầu.