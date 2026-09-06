Đội hình ra sân

Nam Định: Nguyên Mạnh, Tuấn Dương, Ezequiel Santos, Caio Cesar, Mạnh Quỳnh, Felix Junior, Tyler James, Văn Kiên, Romulo, Ngọc Sơn, Tuấn Hải.

HAGL: Trung Kiên, Robson Alves Reis, Basilo Julio Cesar, Châu Phi, Phước Bảo, Vĩnh Nguyên, Anh Tài, Đình Lâm, Hoàng Minh, Xavier Boy, Minh Tâm.

Bàn thắng: Santos 37', 44', Romulo 45'+2

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Trong trận đấu sớm của ngày 6/9, chủ nhà Thanh Hóa xuất sắc đánh bại SHB Đà Nẵng 3-2, nhờ cú đúp của ngoại binh Guindo
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Ở trận đấu khác, Sông Lam Nghệ An chơi hơn người đã vượt qua tân binh Bắc Ninh 1-0, nhờ cú đá penalty thành công của Bruno
06/09/2026 | 20:12

Kết thúc

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Nam Định giành chiến thắng tưng bừng - Ảnh: V.League
Thu gọn
06/09/2026 | 20:08

90'+4

Bàn thắng (4-0, Nguyễn Xuân Son): Từ quả tạt đẹp bên cánh trái của Santos, Xuân Son bay người đánh đầu chính xác ấn định chiến thắng 4-0 cho Nam Định.

Thu gọn
06/09/2026 | 19:59

90'

Hiệp hai có 4 phút bù giờ.

Thu gọn
06/09/2026 | 19:51

82'

HAGL thi đấu đầy cố gắng cuối trận, nhưng cú căng ngang lợi hại của Thanh Nhân không được đồng đội tiếp ứng.

Thu gọn
06/09/2026 | 19:44

76'

Caio Cesar có cơ hội tuyệt vời để nâng tỷ số lên 4-0 nhưng cú cứa lòng cuối cùng không khuất phục được Trung Kiên.

Thu gọn
06/09/2026 | 19:37

68'

Nguyễn Xuân Son được HLV Hồng Việt tung vào sân.

Thu gọn
06/09/2026 | 19:36

65'

Tiền đạo mới được tung vào sân Matheus Lucas đang thi đấu cực kỳ năng nổ. Anh vừa tung cú dứt điểm chìm dội cột dọc khung thành Nam Định.

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Tuấn Hải chưa thể hiện được nhiều trên hàng công Nam Định - Ảnh: T.L
Thu gọn
06/09/2026 | 19:27

58'

Nam Định tổ chức phản công thần tốc. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng của Ngọc Sơn lại đi ra ngoài.

Thu gọn
06/09/2026 | 19:27

50'

Sang hiệp hai, HAGL đã mạnh dạn dâng cao tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng.

Thu gọn
06/09/2026 | 18:57

45'+2

Bàn thắng (3-0, Romulo): Sau tình huống dàn xếp đá phạt, Romulo bắt volley cận thành đẹp mắt nâng tỷ số lên 3-0.

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Romulo ghi bàn đẳng cấp - Ảnh: T.L
Thu gọn
06/09/2026 | 18:48

44'

Bàn thắng (2-0, Santos): Ngọc Sơn tạt đẹp vào từ cánh phải tạo điều kiện để Santos đá nối ngay hiểm hóc nhân đôi cách biệt cho Thép Xanh Nam Định.

Thu gọn
06/09/2026 | 18:41

37'

Bàn thắng (1-0, Santos): Sau pha đi bóng nỗ lực của Thai Crawford bên cánh trái, Nam Định có bàn mở tỷ số với pha quăng chân trái chính xác của Santos.

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Santos ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: T.L
Thu gọn
06/09/2026 | 18:38

32'

Nam Định đang bế tắc trước lối đá phòng ngự tập trung của HAGL. Romulo vừa tung cú đá tầm xa mang tính cầu may.

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HAGL đang phòng ngự kín kẽ - Ảnh: T.L
Thu gọn
06/09/2026 | 18:27

22'

Mạnh Quỳnh thử vận may với pha nã pháo tầm xa nhưng bóng bay quá cao so với khung thành.

Thu gọn
06/09/2026 | 18:19

15'

Một lần nữa thủ thành Trung Kiên từ chối cơ hội của Ngọc Sơn, sau màn solo rồi đột phá vào vòng cấm kết thúc căng.

Thu gọn
06/09/2026 | 18:11

7'

Caio Cesar xâm nhập vòng cấm rồi tung cú đá chéo góc, buộc thủ môn Trần Trung Kiên phải cứu thua bằng chân.

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Cơ hội của Caio Cesar - Ảnh: T.L
Thu gọn
06/09/2026 | 18:09

4'

Với lợi thế sân nhà, Nam Định dồn lên tấn công từ đầu hòng tìm kiếm bàn thắng sớm.

Thu gọn
06/09/2026 | 17:59

18h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
06/09/2026 | 17:42

17h

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Đội hình ra sân Nam Định vs HAGL - Ảnh: V.League
Thu gọn
06/09/2026 | 12:05

16h06

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Các cầu thủ Thép Xanh Nam Định tập luyện trước trận - Ảnh: TXNĐ FC
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06/09/2026 | 12:04

16h

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Thép Xanh Nam Định tự tin giành 3 điểm với lợi thế sân nhà - Ảnh: TXNĐ FC
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