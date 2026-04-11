Nam Định và đội khách HAGL nhập cuộc với thế trận cởi mở. Phút 6, Xuân Son có pha bứt tốc bên cánh nhưng dứt điểm thiếu chính xác. Phía đối diện, HAGL sớm đưa bóng vào lưới ở phút 15, song bàn thắng không được công nhận do lỗi chạm tay của Brandao.

Thế trận giằng co kéo dài đến hết hiệp một. Ngay đầu hiệp hai, bước ngoặt xảy ra khi hàng thủ Nam Định mất tập trung. Phút 46, Brandao tận dụng cơ hội, dứt điểm gọn gàng mở tỷ số cho đội khách.

Nam Định dâng cao tìm bàn gỡ và suýt thành công ở phút 57 khi Caio Cesar sút xa trúng cột dọc. Nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 72 với cú sút căng của Hoàng Anh, quân bình 1-1.

Tuy nhiên, kịch tính chưa dừng lại. Phút 81, sai lầm của thủ môn Nguyên Mạnh tạo cơ hội để Ngọc Lâm ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho HAGL. Ba điểm quý giá giúp đội bóng phố Núi tạm thoát nhóm nguy hiểm.

Ghi bàn:

Nam Định: Hoàng Anh (72')

HAGL: Junior Elisio (45'+2), Ngọc Lâm (81')

Đội hình xuất phát Nam Định vs HAGL

Nam Định: Nguyên Mạnh, Hồng Duy, Tuấn Dương, Văn Tới, Văn Vĩ, Arnaud Rene, Caio Cesar, Văn Vũ, Akolo, Văn Kiên, Xuân Son

HAGL: Trung Kiên, Quang Kiệt, Jairo Rodrigues, Anh Tài, Du Học, Thanh Nhân, Thanh Sơn, Hoàng Minh, Vĩnh Nguyên, Marciel, Conceicao