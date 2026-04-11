Nam Định và đội khách HAGL nhập cuộc với thế trận cởi mở. Phút 6, Xuân Son có pha bứt tốc bên cánh nhưng dứt điểm thiếu chính xác. Phía đối diện, HAGL sớm đưa bóng vào lưới ở phút 15, song bàn thắng không được công nhận do lỗi chạm tay của Brandao.

Xuân Son chơi mờ nhạt trước HAGL

Thế trận giằng co kéo dài đến hết hiệp một. Ngay đầu hiệp hai, bước ngoặt xảy ra khi hàng thủ Nam Định mất tập trung. Phút 46, Brandao tận dụng cơ hội, dứt điểm gọn gàng mở tỷ số cho đội khách.

Nam Định dâng cao tìm bàn gỡ và suýt thành công ở phút 57 khi Caio Cesar sút xa trúng cột dọc. Nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 72 với cú sút căng của Hoàng Anh, quân bình 1-1.

Tuy nhiên, kịch tính chưa dừng lại. Phút 81, sai lầm của thủ môn Nguyên Mạnh tạo cơ hội để Ngọc Lâm ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho HAGL. Ba điểm quý giá giúp đội bóng phố Núi tạm thoát nhóm nguy hiểm.

Ghi bàn:

Nam Định: Hoàng Anh (72')

HAGL: Junior Elisio (45'+2), Ngọc Lâm (81')

Đội hình xuất phát Nam Định vs HAGL

Nam Định: Nguyên Mạnh, Hồng Duy, Tuấn Dương, Văn Tới, Văn Vĩ, Arnaud Rene, Caio Cesar, Văn Vũ, Akolo, Văn Kiên, Xuân Son

HAGL: Trung Kiên, Quang Kiệt, Jairo Rodrigues, Anh Tài, Du Học, Thanh Nhân, Thanh Sơn, Hoàng Minh, Vĩnh Nguyên, Marciel, Conceicao

11/04/2026 | 20:00

90'+8

Trận đấu kết thúc với chiến thắng bất ngờ 2-1 dành cho HAGL ngay trên sân Thiên Trường.

11/04/2026 | 19:52

90'+3

Suýt chút nữa HAGL có bàn thắng thứ ba khi Conceicao dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng dội cột dọc khung thành Nguyên Mạnh bật ra.

11/04/2026 | 19:49

88'

Xuân Son thi đấu xông xáo từ đầu trận, tuy nhiên trận này tiền đạo ĐT Việt Nam không có nhiều cơ hội để đe dọa khung thành Trung Kiên - người đồng đội ở ĐTQG.

11/04/2026 | 19:42

81'

Tuyệt phẩm trừng phạt Nguyên Mạnh

Xuất phát từ quả phát bóng lên không tốt của Nguyên Mạnh, Ngọc Lâm chớp cơ hội dứt điểm từ khoảng cách hơn 30m, khi thủ môn của Nam Định quay về là quá muộn. Bàn thắng đẹp mắt cho HAGL.

11/04/2026 | 19:36

77'

VAR vào cuộc kiểm tra phạt đền xem có lỗi của cầu thủ HAGL với Xuân Son hay không. Tuy nhiên trọng tài Trung Kiên sau đó xác định không có lỗi của Quang Kiệt với tiền đạo ĐT Việt Nam.

11/04/2026 | 19:32

72'

Hoàng Anh gỡ hòa 1-1 cho Nam Định

Từ tình huống tạt bóng của cầu thủ Nam Định bên cánh phải đập vào người hậu vệ HAGL bật ra, Lý Công Hoàng Anh chớp cơ hội dứt điểm đưa bóng chạm người cầu thủ đội khách làm đổi hướng khiến Trung Kiên không thể cản phá. 

11/04/2026 | 19:27

68'

Xuân Son và các đồng đội vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của HAGL.

11/04/2026 | 19:22

59'

Bóng trúng cột dọc HAGL

Tiền vệ Caio Cesar tung cú sút đưa bóng đi rất căng và chìm từ ngoài vòng cấm, thủ môn Trung Kiên bị đánh bại nhưng may cho HAGL khi cột dọc cứu thua cho đội khách. 

11/04/2026 | 19:18

54'

Những phút đầu hiệp hai Nam Định nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm bàn thắng quân bình tỷ số. 

11/04/2026 | 19:08

46'

Hiệp hai trận đấu bắt đầu. 

11/04/2026 | 18:48

45'+3

Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía đội khách HAGL.

11/04/2026 | 18:45

45'+2

HAGL bất ngờ mở tỷ số

Xuân Son chọc khe thông minh cho Caio Cesar, tuy nhiên tiền vệ của Nam Định lại xoay sở chậm để Quang Kiệt phá bóng. Ngay lập tức HAGL phản công nhanh để Batista Da Conceicao Junior Elisio băng xuống dứt điểm đánh bại Nguyên Mạnh trong pha đối măt.

11/04/2026 | 18:41

43'

Đội chủ sân Thiên Trường tăng cường sức ép nhưng vẫn chưa thể làm rung mành lưới của thủ môn Trung Kiện Ngọc Sơn vừa có pha bắt vô-lê đưa bóng đi vọt xà HAGL.

11/04/2026 | 18:29

30'

Nhận đường chuyền của đồng đội, Ngọc Sơn quyết định sút xa nhưng thủ môn Trung Kiên làm chủ tình hình.

11/04/2026 | 18:23

24'

Các học trò của HLV Vũ Hồng Việt vẫn đang chơi lấn lướt trước đội khách đến từ Gia Lai.

11/04/2026 | 18:17

16'

Từ tình huống đá phạt góc của HAGL, Batista Da Conceicao Junior Elisio đưa bóng vào lưới của Nam Định, tuy nhiên VAR xác định có lỗi dùng tay chơi bóng của trung vệ của đội khách.

11/04/2026 | 18:07

7'

Pha dứt điểm đầu tiên thuộc về chủ nhà Nam Định, với tình huống kết thúc ở góc hẹp không chính xác của Xuân Son.

11/04/2026 | 18:05

5'

Thủ môn Trung Kiên bỏ vòng cấm lao ra phá bóng trước pha bóng dài của chủ nhà Nam Định.

11/04/2026 | 18:00

18h00

Trọng tài Nguyễn Trung Kiên thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.

11/04/2026 | 17:55

17h55

Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.

11/04/2026 | 17:45

17h45

11/04/2026 | 16:20

16h20

Nam Định đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ tại V.League khi vừa giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân Hà Tĩnh ở vòng 17. Kết quả này giúp đội bóng thành Nam vươn lên vị trí thứ 7 với 24 điểm, tạo đà tâm lý tích cực trước màn tiếp đón HAGL trên sân nhà.

Dù vậy, HAGL luôn là đối thủ khó chịu với lối chơi kỷ luật và khả năng phản công sắc bén. Ở trận lượt đi, đội bóng phố Núi từng cầm hòa Nam Định 2-2 tại Pleiku, khiến đội chủ sân Thiên Trường không thể xem nhẹ.

Hiện tại, HAGL đang rơi vào khủng hoảng khi trải qua 4 trận liên tiếp không thắng, trong đó có 3 thất bại, và rơi xuống vị trí thứ 12 với 15 điểm. Khoảng cách mong manh với nhóm cuối bảng khiến thầy trò HLV Lê Quang Trãi chịu áp lực lớn.

Dẫu vậy, làm khách trước Nam Định đang thăng hoa là thử thách không nhỏ, nhất là khi Xuân Son cùng hàng công chủ nhà đang đạt phong độ cao.
 
 

11/04/2026 | 16:00

16h00

