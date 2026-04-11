Thể Công Viettel đánh bại Thanh Hóa 1-0, ở trận đấu sớm nhất vòng 18 LPBank V-League 2025/26. Trên sân Hàng Đẫy, HLV Popov để lại dấu ấn với tấm thẻ đỏ vì lỗi phản ứng lúc cuối trận.